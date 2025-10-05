ETV Bharat / state

IND A VS AUS A; ऑस्ट्रेलिया ए ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 317 रन, अर्शदीप और हर्षित ने झटके 3-3 विकेट

ग्रीनपार्क स्टेडियम में इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए का मैच. ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 5, 2025 at 7:10 PM IST | Updated : October 5, 2025 at 7:37 PM IST 2 Min Read

कानपुर : शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में रविवार को इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के फाइनल मुकाबले में जबरदस्त भीड़ मैच देखने पहुंची. दोपहर डेढ़ बजे से शुरू इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. ऑस्ट्रेलिया ए का पहला विकेट महज सात रन पर गिर गया. इसी तरह दूसरा 22 और तीसरा 24 रनों पर गिरा. 135 के स्कोर पर छह विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए तेज गेंदबाज जैक एडवर्ड्स व हरफनमौला खिलाड़ी ल्याम स्कॉट की जोड़ी इसके बाद विकेट पर टिक गई. फिर इन दोनों ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए क्रमश: 89 व 73 रनों की पारी खेली. वहीं, दोनों के बीच 151 रनों की साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ए ने 49.1 ओवरों में 317 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया. ग्रीनपार्क स्टेडियम में इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए का मैच (Video credit: ETV Bharat)

इंडिया ए की ओर से गेंदबाजी करते हुए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 38 रन देकर तीन विकेट और हर्षित राणा ने 61 रन देकर तीन विकेट झटके. जवाब में खेलने उतरी इंडिया ए की टीम ने 10 ओवरों में ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के अर्धशतक संग 70 रन बना लिए थे. वहीं, टीम इंडिया ए को जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से 317 रनों का लक्ष्य दिया गया. फैंस के चहेते बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी क्रीज पर डटे थे. 15 हजार से अधिक दर्शक मैच देखने पहुंचे : फैंस ने रविवार को स्टेडियम में पहुंचकर इंडिया ए के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. कई फैंस हाथों में तिरंगा लेकर भी पहुंचे थे. डी चेयर, सी बालकनी, न्यू प्लेयर पवेलियन वन व टू, डायरेक्ट्रेट ग्राउंड, डायरेक्ट्रेट पवेलियन फर्स्ट समेत सभी बालकनी पूरी तरह से हाउसफुल थीं. यूपीसीए के पदाधिकारियों ने बताया कि, रविवार को स्टेडियम में करीब 15 हजार से अधिक दर्शक मैच देखने आए. वहीं, मैच का उद्घाटन पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने किया. इस मौके पर टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर, हॉस्पिटैलिटी निदेशक संजीव कुमार सिंह समेत यूपीसीए के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. यह भी पढ़ें : इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रनों से हराया; प्रियांश और श्रेयस ने जड़ा शतक, निशांत सिंधु ने झटके 4 विकेट

