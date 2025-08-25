ETV Bharat / state

करनाल के युवक की अमेरका में मौत, पत्नी और मां का रो-रोकर बुरा हाल, अपने पीछे 2 मासूम छोड़ गया सन्नी - DEATH IN USA

अमेरिका में किडनी फेल होने से करनाल के 37 वर्षीय युवक की मौत हो गई. वह अपने पीछे 2 मासूम छोड़कर गया है.

करनाल के युवक की अमेरिका में मौत
करनाल के युवक की अमेरिका में मौत (Etv Bharat)
Published : August 25, 2025 at 9:56 PM IST

करनाल: विदेश में हरियाणा के युवकों की मौत होने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे. ताजा मामला अमेरिका से सामने आया है, जो करनाल से जुड़ा हुआ है. करनाल के गांव बाल राजपूताना के एक युवक की अमेरिका में बीमार होने के कारण मृत्यु होने की जानकारी मिली है.

कनाडा से अमेरिका गया था सन्नी

मृतक के भाई मिट्ठू ने बताया कि मेरा बड़ा भाई सन्नी पुत्र मंगू राणा निवासी बाल राजपूताना अप्रैल 2024 में कनाडा में गया था. उसके बाद वह 3 महीने कनाडा में रहकर अमेरिका चला गया. 9 अगस्त को फोन आया कि वह चक्कर खाकर गिर गया. उसको उसके मित्र द्वारा स्करामेटो कलोकोनिया अस्पताल में दाखिल कराया गया, 2 दिन तक वो बोलता रहा, लेकिन बाद में वह कोमा में चला गया. 23 अगस्त को डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया.

मौत की खबर सुन घर पर लगा लोगों का तांता
मौत की खबर सुन घर पर लगा लोगों का तांता (Etv Bharat)

किडनी फेल होने से हुई मौत

वहां उसके दोस्तों ने बताया कि उसकी किडनी फेल होने के कारण उसकी मौत हो गई. काफी देखरेख करने के बाद वह उनका बचा नहीं सके. मृतक के भाई ने बताया कि उन्हें अपने भाई को अमेरिका भेजने में 40 लाख रुपए खर्च किए हैं. ये पैसे रिश्तेदारों से लेकर, प्लॉट बेचकर और बैंक से लोन लेकर जुटाएं हैं. यह रकम अभी चुकाई भी नहीं थी कि उसके भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया.

कनाडा से अमेरिका गया था सन्नी
कनाडा से अमेरिका गया था सन्नी (Etv Bharat)

पत्नी और मां की हालत खराब, पिछे छोड़ गया 2 मासूम

पति की मौत की खबर सुन उसकी पत्नी को बार-बार दौरे पड़ने लगे. मां का भी रो-रो कर बुरा हाल है. वह अपने पीछे 4 वर्षीय लड़का और 11 वर्षीय लड़की को छोड़कर चले गए. 15 वर्ष पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी. तीन भाइयों में वह दूसरे नंबर नंबर पर था. उसके छोटे भाई ने बताया कि उसके बड़े भाई के भी दो ऑपरेशन हो चुके हैं. वह अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, जो उसके काम नहीं आया.

अपने पीछे 2 मासूम छोड़ गया सन्नी
अपने पीछे 2 मासूम छोड़ गया सन्नी (Etv Bharat)

नागरिकता के लिए लगाए थे आवेदन

उन्होंने बताया कि उसके भाई ने बीए पास की थी. यहां पर खेती का कार्य करता था. अन्य युवकों की तरह बाहर जाने की लगन लगी और लगन को पूरा करने के लिए अमेरिका पहुंच गया. अभी उसने वहां नागरिकता लेने के लिए अपने कागज लगाएं ही थे कि वह बीमार हो गया. 2 दिन तक सभी से बातचीत करता रहा, बाद में कोमा में चला गया. उसकी मृत्यु की खबर से गांव सदमे में हैं. उसके घर रिश्तेदारों और ग्रामीणों का तांता लगा है.

