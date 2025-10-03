ETV Bharat / state

सुलतानपुर में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, लखनऊ में कार ने स्कूल वैन में मारी टक्कर; 2 छात्राओं समेत 37 घायल

यूपी में दो अलग-अलग सड़क हादसे, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज.

बस पलटी
बस पलटी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुलतानपुर/लखनऊ: सुलतानपुर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 23 महिलाओं समेत 35 लोग घायल हो गए. वहीं, लखनऊ के महानगर क्षेत्र में गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में वैन में सवार दो छात्राएं घायल हो गईं. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

सुलतानपुर में बस पलटी: दरअसल, सुलतानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के लोहरामऊ ओवर ब्रिज पर शुक्रवार भोर में श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई. अयोध्या बायपास फोरलेन पर हुए हादसे में बस में सवार 23 महिलाओं समेत 35 लोग घायल हो गए. यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने फंसे यात्रियों को बस का शीशा तोड़कर बाहर निकाला. सभी घायलों को स्थानीय राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां सभी घायलों को इलाज चल रहा है.

यात्रियों ने बताया कि बहराइच जिले के पयागपुर थाने रामनगर खजुरी, वैनी व मुरली तारा गांव के 62 यात्री मध्यप्रदेश के पन्ना धाम जा रहे थे. आज भोर में बस सुल्तानपुर बाईपास के लोहरामऊ ओवर ब्रिज से बस नीचे पलट गई. हादसे में 35 लोग घायल हो गए.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारत भूषण ने बताया कि सभी घायल यात्रियों को मामूली चोटे आई थी. फिलहाल सभी घायलों का इलाज करा कर उनको गंतव्यों के लिए रवाना कर दिया गया है.


लखनऊ में कार ने स्कूल वैन को मारी टक्कर: वहीं, लखनऊ के महानगर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार माउंट कार्मल कॉलेज की एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो छात्राएं घायल हो गईं. मौके पर पहुंची पुलिस ने चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. थाना महानगर इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह के अनुसार हादसे में 15 वर्ष और 13 वर्ष की दो छात्राओं को सामान्य चोटें आई है.

यह भी पढ़ें: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 6 दोस्तों को रौंदा; 4 की मौत, इनमें से 2 सगे भाई थे, मिर्जापुर में आपस में टकराईं बाइकें

यह भी पढ़ें: यूपी में सड़क हादसा; ललितपुर में ट्रक की टक्कर से दो की मौत, बांगरमऊ में मासूम समेत दो की गई जान

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENTS NEWSACCIDENTS IN LUCKNOWACCIDENTS IN SULTANPURLUCKNOW NEWSROAD ACCIDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.