सुलतानपुर में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, लखनऊ में कार ने स्कूल वैन में मारी टक्कर; 2 छात्राओं समेत 37 घायल

सुलतानपुर/लखनऊ: सुलतानपुर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 23 महिलाओं समेत 35 लोग घायल हो गए. वहीं, लखनऊ के महानगर क्षेत्र में गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में वैन में सवार दो छात्राएं घायल हो गईं. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

सुलतानपुर में बस पलटी: दरअसल, सुलतानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के लोहरामऊ ओवर ब्रिज पर शुक्रवार भोर में श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई. अयोध्या बायपास फोरलेन पर हुए हादसे में बस में सवार 23 महिलाओं समेत 35 लोग घायल हो गए. यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने फंसे यात्रियों को बस का शीशा तोड़कर बाहर निकाला. सभी घायलों को स्थानीय राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां सभी घायलों को इलाज चल रहा है.

यात्रियों ने बताया कि बहराइच जिले के पयागपुर थाने रामनगर खजुरी, वैनी व मुरली तारा गांव के 62 यात्री मध्यप्रदेश के पन्ना धाम जा रहे थे. आज भोर में बस सुल्तानपुर बाईपास के लोहरामऊ ओवर ब्रिज से बस नीचे पलट गई. हादसे में 35 लोग घायल हो गए.



मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारत भूषण ने बताया कि सभी घायल यात्रियों को मामूली चोटे आई थी. फिलहाल सभी घायलों का इलाज करा कर उनको गंतव्यों के लिए रवाना कर दिया गया है.