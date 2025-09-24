प्रयागराज में इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूपी ने बटोरे 33 पदक, पंजाब, हरियाणा दिल्ली ने भी जीते कई पदक, देखिए LIST
36वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण पदकों के साथ यूपी टॉप पर रहा, खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 11:34 AM IST
प्रयागराजः जिले में 36वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम प्रयागराज में मंगलवार से शुरू हुई इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी प्रतिमा ने पांच हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है. इसी के साथ यूपी के एथलीटों ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 33 पदक जीते. पंजाब ने 21 जबकि हरियाणा के एथलीट्स ने भी कुल 21 पदक अपने नाम किए. तीन दिवसीय इस चैंपियनशिप में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.
यूपी के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शनः पहले दिन की प्रतियोगिता में यूपी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रतिमा ने 5000 मीटर दौड़ (18:43.06 मिनट) में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं, हरियाणा की आराधना को रजत और दिल्ली की बबीता को कांस्य पदक मिला.
पुरुष दौड़ में हरियाणा ने झटका गोल्डः पुरुष वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में हरियाणा के अर्जुन ने 15:38.08 मिनट में स्वर्ण पदक जीता. यूपी के शुभम चौधरी ने रजत और हिमाचल प्रदेश के कपिल ने कांस्य पदक पर कब्जा किया.
पोल वॉल्ट में आरिफ को गोल्डः पहले दिन लंबी कूद, पोल वॉल्ट, 100 मीटर और ऊंची कूद में भी रोमांचक मुकाबले हुए. पोल वॉल्ट में हरियाणा के आरिफ ने गोल्ड जीता. ऊंची कूद में यूपी के अजय ने बाजी मारी. महिलाओं की लंबी कूद में दिल्ली की प्रियंका को स्वर्ण मिला.
ये रहे प्रमुख मुकाबले और उनके परिणाम
पुरुष वर्ग (U-20)
5000 मीटर दौड़
- शेखर चौधरी, दिल्ली – 15:37.91
- सौरभ रावत, उत्तराखंड – 15:37.92
- सचिन यादव, उत्तर प्रदेश – 15:38.08
डिस्कस थ्रो
- वंश देसवाल, हरियाणा – 51.12m
- आयुष, उत्तर प्रदेश – 51.10m
- साहिल कादियान, हरियाणा – 50.63m
100 मीटर स्प्रिंट
- विकेश कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश – 11.07
- वरुण शर्मा, पंजाब – 11.16
- मनजीत सिंह, हिमाचल प्रदेश – 11.20
800 मीटर दौड़
- मोहित मंगट, पंजाब – 1:58.60
- मानव बेसोया, दिल्ली – 1:58.66
- अभिषेक कुमार, उत्तराखंड – 1:59.83
डेकाथलन - 100 मीटर
- गुरशेर सिंह, पंजाब – 11.65
- अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 11.78
- पुखराज सिंह ग्रेवाल, पंजाब – 12.01
डेकाथलन - लॉन्ग जम्प
- अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 6.35m
- साहिल यादव, हरियाणा – 6.25m
- गुरशेर सिंह, पंजाब – 6.19m
डेकाथलन - शॉटपुट
- अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 12.23m
- पुखराज सिंह ग्रेवाल, पंजाब – 11.04m
- साहिल यादव, हरियाणा – 10.02m
डेकाथलन - हाई जम्प
- साहिल यादव, हरियाणा – 1.83m
- अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 1.71m
- गुरशेर सिंह, पंजाब – 1.71m
400 मीटर डेक 400 डैश
- गुरशेर सिंह, पंजाब – 51.59
- राहुल, हरियाणा – 52.15
- अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 53.46
महिला वर्ग (U-20)
5000 मीटर दौड़
- प्रतिमा वर्मा, उत्तर प्रदेश – 18:43.06
- मोनी, हरियाणा – 19:07.50
- हरप्रीत कौर, पंजाब – 19:58.40
100 मीटर स्प्रिंट
- प्रीत कौर, पंजाब – 12.27
- अदिति धिमान, उत्तर प्रदेश – 12.51
- रितु बंगरी, दिल्ली – 12.95
800 मीटर दौड़
- वंशिका, उत्तर प्रदेश – 2:14.70
- अदिति ठाकुर, हिमाचल प्रदेश – 2:16.69
- भावना नेगी, उत्तराखंड – 2:19.44
लॉन्ग जम्प
- रितिका, हरियाणा – 5.20m
- हर्षिता नारायण, दिल्ली – 4.98m
- प्रियंका यादव, दिल्ली – 4.89m
डिस्कस थ्रो
- सुहानी सिंह, उत्तर प्रदेश – 41.61m
- सोनम, पंजाब – 37.89m
- DNS – अंशिका रावत, दिल्ली
जेवलिन थ्रो
- सपना देवी, उत्तर प्रदेश – 38.66m
- मुस्कान पटेल, उत्तर प्रदेश – 35.62m
- DNS – निशिता, पंजाब
पुरुष वर्ग (U-18)
100 मीटर दौड़
पंकज पंकज, उत्तराखंड – 11.11
आशीष कुमार, हिमाचल प्रदेश – 11.14
जतिंदर सिंह, पंजाब – 11.17
हाई जम्प
प्रियांशु, उत्तर प्रदेश – 1.93m
भविशय, उत्तर प्रदेश – 1.90m
हरमन सिंह, पंजाब – 1.88m
डिस्कस थ्रो
शिवम राणा, चंडीगढ़ – 48.77m
गुरकीरत सिंह, पंजाब – 48.43m
रायहान चौधरी, उत्तराखंड – 46.99m
जेवलिन थ्रो
राजत कुमार, उत्तर प्रदेश – 77.99m
आदर्श यादव, उत्तर प्रदेश – 64.78m
उत्सव त्यागी, उत्तराखंड – 63.94m
1000 मीटर स्प्रिंट मेडले (रिले)
उत्तराखंड (पंकज पंकज, ललित मोहन साती, अक्षय डबरे, विक्रांत) – 1:59.11
दिल्ली – 2:01.78
चंडीगढ़ – 2:02.28
महिला वर्ग (U-18)
100 मीटर दौड़
हीरल सैनी, चंडीगढ़ – 12.40
सोनी कुमारी, उत्तर प्रदेश – 12.50
झान्वी शर्मा, जम्मू-कश्मीर – 13.20
हाई जम्प
गुनगुन, हिमाचल प्रदेश – 1.50m
खुशबू, दिल्ली – 1.50m
शिवांगी चौधरी, उत्तर प्रदेश – 1.40m
डिस्कस थ्रो
ईशिका, दिल्ली – 32.32m
अंजलि दुहान, चंडीगढ़ – 28.83m
सुनीता नेगी, उत्तराखंड – 23.20m
1000 मीटर स्प्रिंट मेडले (रिले)
हरियाणा – 2:24.03
चंडीगढ़ – 2:24.64
दिल्ली – 2:39.14
अंडर-16 वर्ग (लड़के)
शॉटपुट
मिस्टर देव, हरियाणा – 16.01m
नवजोत राठी, उत्तर प्रदेश – 15.21m
जीवेश, दिल्ली – 15.07m
60 मीटर दौड़
हरियंत पिंडवाल, उत्तर प्रदेश – 6.99
राहुल राज महतो, दिल्ली – 7.08
पुष्पेंद्र कुमार, दिल्ली – 7.09
80 मीटर हर्डल्स
प्रियांशु, उत्तर प्रदेश – 10.32
रविंदर सिंह अटवाल, पंजाब – 10.72
तनिश, उत्तर प्रदेश – 10.90
80 मीटर IBPen हर्डल्स
विकास सोनकर, उत्तर प्रदेश – 10.99
तनिश, उत्तर प्रदेश – 11.03
हितेश सिंह गड़िया, उत्तराखंड – 11.42
लॉन्ग जम्प (IBPen)
हितेश सिंह गड़िया, उत्तराखंड – 4.65m
विकास सोनकर, उत्तर प्रदेश – 4.53m
तनिश, उत्तर प्रदेश – 4.36m
अंडर-16 वर्ग (लड़कियां)
60 मीटर दौड़
जस्मीन कौर, पंजाब – 8.13
कशिश, पंजाब – 8.16
अनुष्का पाल, दिल्ली – 8.25
60 मीटर IBPen
अंकिता प्रजापति, उत्तर प्रदेश – 8.61
वेदांशी चौहान, उत्तराखंड – 8.71
अपूर्वा गुर्जर, उत्तर प्रदेश – 8.73
80 मीटर हर्डल्स (IGPen)
अपूर्वा गुर्जर, उत्तर प्रदेश – 13.38
अंकिता प्रजापति, उत्तर प्रदेश – 13.83
वेदांशी चौहान, उत्तराखंड – 15.06
80 मीटर हर्डल्स (IGTB)
स्वास्ति रावत, दिल्ली – 12.54
जसकरणप्रीत कौर, पंजाब – 12.93
अपूर्वा गुर्जर, उत्तर प्रदेश – 13.08
शॉटपुट
एलिस विकल, उत्तर प्रदेश – 12.41m
पल्लवी सिंह, उत्तर प्रदेश – 10.14m
बहार शर्मा, उत्तराखंड – 9.51m
लॉन्ग जम्प (IGPen)
अंकिता प्रजापति, उत्तर प्रदेश – 3.86m
अपूर्वा गुर्जर, उत्तर प्रदेश – 3.70m
अंजु शर्मा, हरियाणा – 3.45m
अंडर-14 वर्ग
60 मीटर (लड़कियां IGTA)
सिजल यादव, उत्तर प्रदेश – 8.64
तमन्ना, पंजाब – 8.69
काव्या, उत्तर प्रदेश – 8.77
60 मीटर (लड़कियां IGTB)
अनुष्का, हरियाणा – 8.17
साक्षी जादौन, उत्तर प्रदेश – 8.77
नयनिका घोष, दिल्ली – 8.79
60 मीटर (लड़के IBTB)
शिवम, हरियाणा – 7.46
गौरव यादव, उत्तर प्रदेश – 7.62
मोहम्मद अफ्राइम, उत्तर प्रदेश – 7.68
लॉन्ग जम्प (लड़कियां IGTA)
सिजल यादव, उत्तर प्रदेश – 3.78m
राखी, उत्तराखंड – 3.43m
तमन्ना, पंजाब – 3.28m
लॉन्ग जम्प (लड़कियां IGTB)
अनुष्का, हरियाणा – 3.60m
रिमझिम कुमारी, दिल्ली – 3.60m
रहमतदीप कौर, पंजाब – 3.49m
लॉन्ग जम्प (लड़के IBTB)
गौरव यादव, उत्तर प्रदेश – 4.32m
शिवम, हरियाणा – 4.22m
रिहान बिलाल, उत्तराखंड – 4.11m
शॉटपुट (लड़कियां IGTB)
गुरसर कौर, चंडीगढ़ – 14.44m
अनुष्का, हरियाणा – 13.23m
रिमझिम कुमारी, दिल्ली – 12.87m
हाई जम्प (लड़कियां IGTA)
तमन्ना, पंजाब – 1.39m
चेतन्या शर्मा, चंडीगढ़ – 1.36m
काव्या, उत्तर प्रदेश – 1.36m
जेवलिन थ्रो (लड़के)
विजय राज, उत्तर प्रदेश – 66.93m
अजय कुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश – 60.03m
विनय सिंह ऐठानी, उत्तराखंड – 49.90m
मिश्रित वर्ग
U-20 4x400 मीटर रिले
उत्तर प्रदेश (विकेश कुमार सिंह, एस. लालजी यादव, नीरज राज, शिक्षा कुशवाहा) – 3:43.96
चंडीगढ़ – 4:14.09
ये भी पढ़ेंः दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7565 पदों पर भर्ती, 21 अक्टूबर तक करें आवेदन, SSC ने जारी किया विज्ञापन
ये भी पढ़ेंः बनारस की अनोखी दुर्गा पूजा; मां का 25 किलो चांदी का फ्रांसिसी सिंहासन, 250 साल पुरानी डोली में होती विदाई