प्रयागराज में इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूपी ने बटोरे 33 पदक, पंजाब, हरियाणा दिल्ली ने भी जीते कई पदक, देखिए LIST

36वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण पदकों के साथ यूपी टॉप पर रहा, खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

north zone junior athletics championship up haryana uttarakhand delhi himachal medal list.
36वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप. (north zone junior athletics championship media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 11:34 AM IST

प्रयागराजः जिले में 36वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम प्रयागराज में मंगलवार से शुरू हुई इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी प्रतिमा ने पांच हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है. इसी के साथ यूपी के एथलीटों ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 33 पदक जीते. पंजाब ने 21 जबकि हरियाणा के एथलीट्स ने भी कुल 21 पदक अपने नाम किए. तीन दिवसीय इस चैंपियनशिप में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.


यूपी के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शनः पहले दिन की प्रतियोगिता में यूपी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रतिमा ने 5000 मीटर दौड़ (18:43.06 मिनट) में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं, हरियाणा की आराधना को रजत और दिल्ली की बबीता को कांस्य पदक मिला.

पुरुष दौड़ में हरियाणा ने झटका गोल्डः पुरुष वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में हरियाणा के अर्जुन ने 15:38.08 मिनट में स्वर्ण पदक जीता. यूपी के शुभम चौधरी ने रजत और हिमाचल प्रदेश के कपिल ने कांस्य पदक पर कब्जा किया.

पोल वॉल्ट में आरिफ को गोल्डः पहले दिन लंबी कूद, पोल वॉल्ट, 100 मीटर और ऊंची कूद में भी रोमांचक मुकाबले हुए. पोल वॉल्ट में हरियाणा के आरिफ ने गोल्ड जीता. ऊंची कूद में यूपी के अजय ने बाजी मारी. महिलाओं की लंबी कूद में दिल्ली की प्रियंका को स्वर्ण मिला.


ये रहे प्रमुख मुकाबले और उनके परिणाम

पुरुष वर्ग (U-20)

5000 मीटर दौड़

  • शेखर चौधरी, दिल्ली – 15:37.91
  • सौरभ रावत, उत्तराखंड – 15:37.92
  • सचिन यादव, उत्तर प्रदेश – 15:38.08



    डिस्कस थ्रो
  • वंश देसवाल, हरियाणा – 51.12m
  • आयुष, उत्तर प्रदेश – 51.10m
  • साहिल कादियान, हरियाणा – 50.63m


    100 मीटर स्प्रिंट
  • विकेश कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश – 11.07
  • वरुण शर्मा, पंजाब – 11.16
  • मनजीत सिंह, हिमाचल प्रदेश – 11.20



    800 मीटर दौड़
  • मोहित मंगट, पंजाब – 1:58.60
  • मानव बेसोया, दिल्ली – 1:58.66
  • अभिषेक कुमार, उत्तराखंड – 1:59.83


    डेकाथलन - 100 मीटर
  • गुरशेर सिंह, पंजाब – 11.65
  • अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 11.78
  • पुखराज सिंह ग्रेवाल, पंजाब – 12.01

    डेकाथलन - लॉन्ग जम्प
  • अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 6.35m
  • साहिल यादव, हरियाणा – 6.25m
  • गुरशेर सिंह, पंजाब – 6.19m

    डेकाथलन - शॉटपुट
  • अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 12.23m
  • पुखराज सिंह ग्रेवाल, पंजाब – 11.04m
  • साहिल यादव, हरियाणा – 10.02m

    डेकाथलन - हाई जम्प
  • साहिल यादव, हरियाणा – 1.83m
  • अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 1.71m
  • गुरशेर सिंह, पंजाब – 1.71m

    400 मीटर डेक 400 डैश
  • गुरशेर सिंह, पंजाब – 51.59
  • राहुल, हरियाणा – 52.15
  • अभय सिंह, उत्तर प्रदेश – 53.46

    महिला वर्ग (U-20)

    5000 मीटर दौड़
  • प्रतिमा वर्मा, उत्तर प्रदेश – 18:43.06
  • मोनी, हरियाणा – 19:07.50
  • हरप्रीत कौर, पंजाब – 19:58.40

    100 मीटर स्प्रिंट
  • प्रीत कौर, पंजाब – 12.27
  • अदिति धिमान, उत्तर प्रदेश – 12.51
  • रितु बंगरी, दिल्ली – 12.95

    800 मीटर दौड़
  • वंशिका, उत्तर प्रदेश – 2:14.70
  • अदिति ठाकुर, हिमाचल प्रदेश – 2:16.69
  • भावना नेगी, उत्तराखंड – 2:19.44

    लॉन्ग जम्प
  • रितिका, हरियाणा – 5.20m
  • हर्षिता नारायण, दिल्ली – 4.98m
  • प्रियंका यादव, दिल्ली – 4.89m

    डिस्कस थ्रो
  • सुहानी सिंह, उत्तर प्रदेश – 41.61m
  • सोनम, पंजाब – 37.89m
  • DNS – अंशिका रावत, दिल्ली

    जेवलिन थ्रो
  • सपना देवी, उत्तर प्रदेश – 38.66m
  • मुस्कान पटेल, उत्तर प्रदेश – 35.62m
  • DNS – निशिता, पंजाब

    पुरुष वर्ग (U-18)

    100 मीटर दौड़

    पंकज पंकज, उत्तराखंड – 11.11

    आशीष कुमार, हिमाचल प्रदेश – 11.14

    जतिंदर सिंह, पंजाब – 11.17

    हाई जम्प

    प्रियांशु, उत्तर प्रदेश – 1.93m

    भविशय, उत्तर प्रदेश – 1.90m

    हरमन सिंह, पंजाब – 1.88m

    डिस्कस थ्रो

    शिवम राणा, चंडीगढ़ – 48.77m

    गुरकीरत सिंह, पंजाब – 48.43m

    रायहान चौधरी, उत्तराखंड – 46.99m

    जेवलिन थ्रो

    राजत कुमार, उत्तर प्रदेश – 77.99m

    आदर्श यादव, उत्तर प्रदेश – 64.78m

    उत्सव त्यागी, उत्तराखंड – 63.94m

    1000 मीटर स्प्रिंट मेडले (रिले)

    उत्तराखंड (पंकज पंकज, ललित मोहन साती, अक्षय डबरे, विक्रांत) – 1:59.11

    दिल्ली – 2:01.78

    चंडीगढ़ – 2:02.28

    महिला वर्ग (U-18)

    100 मीटर दौड़

    हीरल सैनी, चंडीगढ़ – 12.40

    सोनी कुमारी, उत्तर प्रदेश – 12.50

    झान्वी शर्मा, जम्मू-कश्मीर – 13.20

    हाई जम्प

    गुनगुन, हिमाचल प्रदेश – 1.50m

    खुशबू, दिल्ली – 1.50m

    शिवांगी चौधरी, उत्तर प्रदेश – 1.40m

    डिस्कस थ्रो

    ईशिका, दिल्ली – 32.32m

    अंजलि दुहान, चंडीगढ़ – 28.83m

    सुनीता नेगी, उत्तराखंड – 23.20m

    1000 मीटर स्प्रिंट मेडले (रिले)

    हरियाणा – 2:24.03

    चंडीगढ़ – 2:24.64

    दिल्ली – 2:39.14

    अंडर-16 वर्ग (लड़के)

    शॉटपुट

    मिस्टर देव, हरियाणा – 16.01m

    नवजोत राठी, उत्तर प्रदेश – 15.21m

    जीवेश, दिल्ली – 15.07m

    60 मीटर दौड़

    हरियंत पिंडवाल, उत्तर प्रदेश – 6.99

    राहुल राज महतो, दिल्ली – 7.08

    पुष्पेंद्र कुमार, दिल्ली – 7.09

    80 मीटर हर्डल्स

    प्रियांशु, उत्तर प्रदेश – 10.32

    रविंदर सिंह अटवाल, पंजाब – 10.72

    तनिश, उत्तर प्रदेश – 10.90

    80 मीटर IBPen हर्डल्स

    विकास सोनकर, उत्तर प्रदेश – 10.99

    तनिश, उत्तर प्रदेश – 11.03

    हितेश सिंह गड़िया, उत्तराखंड – 11.42

    लॉन्ग जम्प (IBPen)

    हितेश सिंह गड़िया, उत्तराखंड – 4.65m

    विकास सोनकर, उत्तर प्रदेश – 4.53m

    तनिश, उत्तर प्रदेश – 4.36m

    अंडर-16 वर्ग (लड़कियां)

    60 मीटर दौड़

    जस्मीन कौर, पंजाब – 8.13

    कशिश, पंजाब – 8.16

    अनुष्का पाल, दिल्ली – 8.25

    60 मीटर IBPen

    अंकिता प्रजापति, उत्तर प्रदेश – 8.61

    वेदांशी चौहान, उत्तराखंड – 8.71

    अपूर्वा गुर्जर, उत्तर प्रदेश – 8.73

    80 मीटर हर्डल्स (IGPen)

    अपूर्वा गुर्जर, उत्तर प्रदेश – 13.38

    अंकिता प्रजापति, उत्तर प्रदेश – 13.83

    वेदांशी चौहान, उत्तराखंड – 15.06

    80 मीटर हर्डल्स (IGTB)

    स्वास्ति रावत, दिल्ली – 12.54

    जसकरणप्रीत कौर, पंजाब – 12.93

    अपूर्वा गुर्जर, उत्तर प्रदेश – 13.08

    शॉटपुट

    एलिस विकल, उत्तर प्रदेश – 12.41m

    पल्लवी सिंह, उत्तर प्रदेश – 10.14m

    बहार शर्मा, उत्तराखंड – 9.51m

    लॉन्ग जम्प (IGPen)

    अंकिता प्रजापति, उत्तर प्रदेश – 3.86m

    अपूर्वा गुर्जर, उत्तर प्रदेश – 3.70m

    अंजु शर्मा, हरियाणा – 3.45m

    अंडर-14 वर्ग

    60 मीटर (लड़कियां IGTA)

    सिजल यादव, उत्तर प्रदेश – 8.64

    तमन्ना, पंजाब – 8.69

    काव्या, उत्तर प्रदेश – 8.77

    60 मीटर (लड़कियां IGTB)

    अनुष्का, हरियाणा – 8.17

    साक्षी जादौन, उत्तर प्रदेश – 8.77

    नयनिका घोष, दिल्ली – 8.79

    60 मीटर (लड़के IBTB)

    शिवम, हरियाणा – 7.46

    गौरव यादव, उत्तर प्रदेश – 7.62

    मोहम्मद अफ्राइम, उत्तर प्रदेश – 7.68

    लॉन्ग जम्प (लड़कियां IGTA)

    सिजल यादव, उत्तर प्रदेश – 3.78m

    राखी, उत्तराखंड – 3.43m

    तमन्ना, पंजाब – 3.28m

    लॉन्ग जम्प (लड़कियां IGTB)

    अनुष्का, हरियाणा – 3.60m

    रिमझिम कुमारी, दिल्ली – 3.60m

    रहमतदीप कौर, पंजाब – 3.49m

    लॉन्ग जम्प (लड़के IBTB)

    गौरव यादव, उत्तर प्रदेश – 4.32m

    शिवम, हरियाणा – 4.22m

    रिहान बिलाल, उत्तराखंड – 4.11m

    शॉटपुट (लड़कियां IGTB)

    गुरसर कौर, चंडीगढ़ – 14.44m

    अनुष्का, हरियाणा – 13.23m

    रिमझिम कुमारी, दिल्ली – 12.87m

    हाई जम्प (लड़कियां IGTA)

    तमन्ना, पंजाब – 1.39m

    चेतन्या शर्मा, चंडीगढ़ – 1.36m

    काव्या, उत्तर प्रदेश – 1.36m

    जेवलिन थ्रो (लड़के)

    विजय राज, उत्तर प्रदेश – 66.93m

    अजय कुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश – 60.03m

    विनय सिंह ऐठानी, उत्तराखंड – 49.90m

    मिश्रित वर्ग

    U-20 4x400 मीटर रिले

    उत्तर प्रदेश (विकेश कुमार सिंह, एस. लालजी यादव, नीरज राज, शिक्षा कुशवाहा) – 3:43.96

    चंडीगढ़ – 4:14.09

