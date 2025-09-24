ETV Bharat / state

प्रयागराज में इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूपी ने बटोरे 33 पदक, पंजाब, हरियाणा दिल्ली ने भी जीते कई पदक, देखिए LIST

प्रयागराजः जिले में 36वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम प्रयागराज में मंगलवार से शुरू हुई इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी प्रतिमा ने पांच हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है. इसी के साथ यूपी के एथलीटों ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 33 पदक जीते. पंजाब ने 21 जबकि हरियाणा के एथलीट्स ने भी कुल 21 पदक अपने नाम किए. तीन दिवसीय इस चैंपियनशिप में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.





यूपी के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शनः पहले दिन की प्रतियोगिता में यूपी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रतिमा ने 5000 मीटर दौड़ (18:43.06 मिनट) में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं, हरियाणा की आराधना को रजत और दिल्ली की बबीता को कांस्य पदक मिला.



पुरुष दौड़ में हरियाणा ने झटका गोल्डः पुरुष वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में हरियाणा के अर्जुन ने 15:38.08 मिनट में स्वर्ण पदक जीता. यूपी के शुभम चौधरी ने रजत और हिमाचल प्रदेश के कपिल ने कांस्य पदक पर कब्जा किया.



पोल वॉल्ट में आरिफ को गोल्डः पहले दिन लंबी कूद, पोल वॉल्ट, 100 मीटर और ऊंची कूद में भी रोमांचक मुकाबले हुए. पोल वॉल्ट में हरियाणा के आरिफ ने गोल्ड जीता. ऊंची कूद में यूपी के अजय ने बाजी मारी. महिलाओं की लंबी कूद में दिल्ली की प्रियंका को स्वर्ण मिला.





ये रहे प्रमुख मुकाबले और उनके परिणाम



पुरुष वर्ग (U-20)



5000 मीटर दौड़

