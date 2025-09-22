ETV Bharat / state

रांची में 36वीं जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, 650 एथलीट दिखा रहे हैं दम

36वीं जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप सोमवार, 22 सितंबर से रांची में शुरू हो रही है. इसमें विभिन्न राज्यों के एथलीट भाग ले रहे हैं.

ATHLETICS CHAMPIONSHIP IN JHARKHAND
तैयारी करते खिलाड़ी (Etv Bharat)
रांची: राजधानी रांची इन दिनों खेलों की उमंग से सराबोर है. मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 22 से 24 सितंबर तक 36वीं जूनियर पूर्वी क्षेत्र एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है. तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगभग 650 उभरते एथलीट हिस्सा ले रहे हैं.

बड़े स्तर पर तैयारियां

झारखंड एथलेटिक्स संघ और राज्य खेल निदेशालय की मेजबानी में आयोजित इस टूर्नामेंट को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है. आयोजन समिति ने बताया कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की मंजूरी से टेक्निकल स्टाफ की तैनाती की गई है. स्टेडियम में आधुनिक ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम, हाई जंप और लॉन्ग जंप पिट सहित सभी उपकरण पेशेवर स्तर पर तैयार किए गए हैं, ताकि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके.

जानकारी देते खिलाड़ी (Etv Bharat)

12 राज्यों की भागीदारी

इस बार की चैंपियनशिप में झारखंड और बिहार से 121-121 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से भी टीमें पहुंची हैं. विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले रेस, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो जैसे इवेंट्स में अपना कौशल दिखा रहे हैं.

खिलाड़ियों का उत्साह

  • प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए कई एथलीटों ने कहा कि वे पूरी तैयारी के साथ रांची पहुंचे हैं और यहां की सुविधाएं उन्हें काफी पसंद आ रही हैं. राजधानी का यह ट्रैक खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसा अनुभव दे रहा है.
  • असम टीम के खिलाड़ी ने कहा- हमने अपने राज्य में लगातार प्रैक्टिस की है और यहां आकर अच्छा लग रहा है. रांची का ट्रैक हमें राष्ट्रीय स्तर जैसा अनुभव दे रहा है.
  • मणिपुर के एथलीट बोले– मणिपुर से हम पहली बार इतने बड़े दल के साथ आए हैं. हमारा लक्ष्य मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन करना है.
  • पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी ने कहा– 'यहां की व्यवस्था और टेक्निकल सपोर्ट शानदार है. हमें भरोसा है कि पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी कई इवेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.'
  • बिहार के एथलीट ने कहा– बिहार से बड़ी संख्या में खिलाड़ी आए हैं. तैयारी अच्छी है और रांची का माहौल खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहा है.
  • झारखंड की धाविका ने कहा– मेजबान होने के नाते हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है. हम गोल्ड मेडल जीतकर झारखंड की खेल परंपरा को और मजबूत करेंगे.

यादगार आयोजन बनाने की कोशिश

झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीडी सिंह ने कहा कि राज्य संघ और रांची जिला एथलेटिक्स संघ मिलकर इस आयोजन को यादगार बनाने में जुटे हुए हैं. उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और राज्य सरकार के खेल निदेशालय का आभार जताया और कहा कि इतने बड़े स्तर का आयोजन बिना सरकार और महासंघ के सहयोग के संभव नहीं था.

ATHLETICS CHAMPIONSHIP IN JHARKHAND
अभ्यास करते खिलाड़ी (Etv Bharat)

युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर

झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष केडी सिंह ने कहा कि यह प्रतियोगिता पूर्वी भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच देगी. उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पहले भी ओलंपिक और एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले एथलीट दे चुकी है और इस बार भी उम्मीद है कि यहां के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में जाने का अवसर मिलेगा.

प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और उनके परिजनों में उत्साह है. आयोजकों का मानना है कि इस तरह के आयोजन न केवल स्थानीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि झारखंड में खेल संस्कृति को भी मजबूत करते हैं. आधुनिक सुविधाओं और मजबूत आधारभूत संरचना के दम पर रांची अब खेलों के बड़े आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम साबित हो रहा है.

इंटरनेशनल आयोजन की तैयारी

इस आयोजन के तुरंत बाद, 27 सितंबर से राजधानी में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी होने जा रही है. खास बात यह है कि इसमें मलेशिया की टीम भी हिस्सा लेगी, जिससे यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर का रूप लेगा. झारखंड ओलंपिक संघ का कहना है कि लगातार बड़े आयोजन करने से रांची पूर्वी भारत का स्पोर्ट्स हब बनता जा रहा है.

