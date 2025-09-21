ETV Bharat / state

22 सितंबर से रांची में 36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कल से झारखंड की राजधानी रांची में होने जा रहा है.

Athletics Championship In Jharkhand
झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष केडी सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 5:12 PM IST

रांचीः राजधानी रांची इन दिनों खेलों के रंग में रंगी हुई है. बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में 22 से 24 सितंबर तक 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है. झारखंड ओलंपिक संघ (JOA) और झारखंड सरकार के खेल विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 600 से अधिक एथलीट ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में अपना दम दिखाएंगे.

बड़े स्तर की तैयारी

आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है. इसके लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से अनुमोदित टेक्निकल स्टाफ की तैनाती की गई है. ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम, हाई जंप और लॉन्ग जंप पिट समेत सभी उपकरणों को प्रोफेशनल स्तर पर तैयार किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसा अनुभव मिल सके.

जानकारी देते झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष केडी सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

12 राज्यों की भागीदारी

इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और मेजबान झारखंड के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. अलग-अलग उम्र वर्ग के खिलाड़ी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, रिले रेस, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो जैसे इवेंट्स में हिस्सा लेंगे.

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष केडी सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता पूर्वी भारत के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करेगी. झारखंड की धरती पहले भी ओलंपिक और एशियाई खेलों में नाम रोशन करने वाले एथलीट दे चुकी है. उम्मीद है कि इस बार भी हमारे खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

नेशनल और इंटरनेशनल आयोजन की तैयारी

झारखंड ओलंपिक संघ में उत्साह है. बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना है. रांची के खेल प्रेमी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए उत्सुक हैं. आयोजकों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को भी मजबूती मिलती है.

रांची खेल हब के रूप में

इस आयोजन ने यह भी साबित किया है कि रांची अब बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम है. आधुनिक स्टेडियम, मजबूत खेल आधारभूत संरचना और आयोजकों की प्रतिबद्धता ने राजधानी को खेलों का प्रमुख केंद्र बना दिया है.

नेशनल और इंटरनेशनल आयोजन की तैयारी

इस आयोजन के साथ ही रांची में 27 सितंबर से नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन होना है. खास बात यह है कि इस बार मलेशिया की टीम भी इसमें हिस्सा लेगी. इससे यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन जाएगा. झारखंड ओलंपिक संघ का कहना है कि रांची लगातार बड़े आयोजन कर के खेलों का हब बन रहा है.

रांची के मोरहाबादी में आयोजित होने वाली 36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप न केवल पूर्वी भारत के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का मंच बनेगी, बल्कि रांची को खेल राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी.

