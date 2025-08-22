हमीरपुर : खेत की खरीद-फरोख्त के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने थाना जरिया में तहरीर देकर एक संगठित गिरोह व तहसील कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. आरोप है कि नकली दस्तावेजों और फर्जी खेत मालिक बनाकर पीड़ित से करीब 36 लाख रुपये हड़प लिए गए.

राठ कस्बे के मुहाल जुगयाना निवासी उपेंद्र कुमार सर्राफ पुत्र आदर्श भूषण सर्राफ ने बताया कि सुरेंद्र कुमार राजपूत, विनोद कुमार और उनके साथियों ने ग्राम छिबौली के केसरगंज मौजा में खेत दिखाया और नकली सिद्धगोपाल को असली खेत मालिक बताकर सौदा तय कराया. शुरुआत में 50 हजार रुपये बयाना के रूप में दिया.

इसके बाद एक अगस्त को तहसील सरीला में रजिस्ट्री के दौरान आरोपियों को 23 लाख रुपये नकद और 13 लाख रुपये का चेक दिया. रजिस्ट्री पत्नी रश्मि सोनी और बहू प्रतिभा सोनी के नाम कराई. लेकिन जब खेत पर पहुंचा तो वहां असली सिद्धगोपाल मिला, जिसने कहा कि उसने कभी अपनी जमीन बेची ही नहीं. तब जाकर पूरा खेल सामने आया.

पीड़ित उपेंद्र ने आरोप लगाया कि इस धोखाधड़ी में जगमोहन उर्फ स्वामीदीन, स्वतंत्र राजपूत, मुमताज, सोबरन, जितेंद्र कुशवाहा, लोटन प्रधान सहित कई लोग शामिल हैं. उसने तहसील सरीला के रजिस्ट्रार व रजिस्ट्री लेखाकार प्रीतम और सतीश पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है. थाना जरिया प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया, मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रभारी उपनिबंधक (सब-रजिस्ट्रार) सुशील कुमार ने बताया, रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 35 के आधार पर पक्षकारों के बयान लेकर और गवाहों द्वारा फोटो की शिनाख्त कराने के बाद नियम 241 के अंतर्गत बैनामा का पंजीकरण किया गया, हमने केवल नियम के अनुसार कार्रवाई की है. पार्टी के बयान और फोटो शिनाख्त के आधार पर ही पंजीकरण हुआ है. अब मुकदमा लिखा गया है, विवेचना में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.

