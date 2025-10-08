ETV Bharat / state

महराजगंज में खुदाई के दौरान मिला कुषाण काल का खजाना, घड़े में रखे थे 36 किलो तांबे के सिक्के

महराजगंज: जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक ग्राम बनरसिहा कला में रविवार को खुदाई के दौरान एक बड़ा पुरातात्विक खुलासा हुआ. बौद्ध स्तूप देवदह परिसर में नींव की खुदाई के वक्त मजदूरों को मिट्टी का एक बड़ा घड़ा मिला, जिसमें कुषाण कालीन तांबे के सिक्के रखे थे. सिक्कों का वजन लगभग 36 किलोग्राम बताया जा रहा है.

जिला पर्यटन अधिकारी मणि त्रिपाठी के अनुसार, बनरसिहा कला गांव स्थित बौद्ध स्थल देवदह में पुरातत्व विभाग की ओर से चारदीवारी निर्माण का कार्य चल रहा था. रविवार को जब मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें मिट्टी का घड़ा मिला. घड़े के अंदर तांबे के सिक्के भरे थे. इस खोज से मजदूरों और स्थानीय लोगों में उत्साह फैल गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी सिक्कों को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेज दिया गया. ग्रामीणों में चर्चा है कि इन सिक्कों का संबंध कुषाण काल (लगभग प्रथम से तीसरी शताब्दी ईस्वी) से हो सकता है.