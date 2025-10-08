ETV Bharat / state

महराजगंज में खुदाई के दौरान मिला कुषाण काल का खजाना, घड़े में रखे थे 36 किलो तांबे के सिक्के

ऐतिहासिक ग्राम बनरसिहा कला के देवदह स्तूप परिसर में मिला दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्व विभाग ने सिक्के भेजे लखनऊ जांच के लिए

बनरसिहा कला में खुदाई के दौरान मिले सिक्के.
बनरसिहा कला में खुदाई के दौरान मिले सिक्के. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक ग्राम बनरसिहा कला में रविवार को खुदाई के दौरान एक बड़ा पुरातात्विक खुलासा हुआ. बौद्ध स्तूप देवदह परिसर में नींव की खुदाई के वक्त मजदूरों को मिट्टी का एक बड़ा घड़ा मिला, जिसमें कुषाण कालीन तांबे के सिक्के रखे थे. सिक्कों का वजन लगभग 36 किलोग्राम बताया जा रहा है.

जिला पर्यटन अधिकारी मणि त्रिपाठी के अनुसार, बनरसिहा कला गांव स्थित बौद्ध स्थल देवदह में पुरातत्व विभाग की ओर से चारदीवारी निर्माण का कार्य चल रहा था. रविवार को जब मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें मिट्टी का घड़ा मिला. घड़े के अंदर तांबे के सिक्के भरे थे. इस खोज से मजदूरों और स्थानीय लोगों में उत्साह फैल गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी सिक्कों को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेज दिया गया. ग्रामीणों में चर्चा है कि इन सिक्कों का संबंध कुषाण काल (लगभग प्रथम से तीसरी शताब्दी ईस्वी) से हो सकता है.

जिला पर्यटन अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी ने बताया कि पुरातत्व क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा बताया गया है कि देवदह से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं. जिनको संरक्षित कर लखनऊ भेजा गया है. स्तूप की अगले चरण की खुदाई नवंबर–दिसंबर में प्रस्तावित है.

गौरतलब है कि बनरसिहा कला की लगभग 88.8 एकड़ भूमि को पुरातत्व विभाग पहले ही संरक्षित घोषित कर चुका है. यहां बीते वर्ष दो चरणों में उत्खनन कार्य भी हुआ था, जिसमें कुषाण कालीन वस्तुएं और दीवारों के अवशेष मिले थे. स्थानीय कर्मचारियों के अनुसार, इस स्थल को बुद्ध के ननिहाल देवदह से भी जोड़ा जाता है. हालांकि, इस दावे का अभी तक कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है. तांबे के सिक्कों की बरामदगी से क्षेत्र में एक बार फिर चर्चा गर्म है और विशेषज्ञ इसे एक बड़ी खोज मान रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- अलीगढ़ में नाली की खुदाई से पीली धातु के 26 सिक्के मिले; उर्दू-फारसी में सिक्कों पर लिखावट, पुलिस फोर्स तैनात

For All Latest Updates

TAGGED:

TREASURE FOUND IN MAHARAJGANJKUSHAN PERIOD COINS FOUNDBANARSIHA KALA VILLAGEदेवदह परिसर परिसर में खजानाKUSHAN PERIOD COINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.