महराजगंज में खुदाई के दौरान मिला कुषाण काल का खजाना, घड़े में रखे थे 36 किलो तांबे के सिक्के

ऐतिहासिक ग्राम बनरसिहा कला के देवदह स्तूप परिसर में मिला दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्व विभाग ने सिक्के भेजे लखनऊ जांच के लिए
Published : October 8, 2025 at 1:17 PM IST
महराजगंज: जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक ग्राम बनरसिहा कला में रविवार को खुदाई के दौरान एक बड़ा पुरातात्विक खुलासा हुआ. बौद्ध स्तूप देवदह परिसर में नींव की खुदाई के वक्त मजदूरों को मिट्टी का एक बड़ा घड़ा मिला, जिसमें कुषाण कालीन तांबे के सिक्के रखे थे. सिक्कों का वजन लगभग 36 किलोग्राम बताया जा रहा है.
जिला पर्यटन अधिकारी मणि त्रिपाठी के अनुसार, बनरसिहा कला गांव स्थित बौद्ध स्थल देवदह में पुरातत्व विभाग की ओर से चारदीवारी निर्माण का कार्य चल रहा था. रविवार को जब मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें मिट्टी का घड़ा मिला. घड़े के अंदर तांबे के सिक्के भरे थे. इस खोज से मजदूरों और स्थानीय लोगों में उत्साह फैल गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी सिक्कों को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेज दिया गया. ग्रामीणों में चर्चा है कि इन सिक्कों का संबंध कुषाण काल (लगभग प्रथम से तीसरी शताब्दी ईस्वी) से हो सकता है.
जिला पर्यटन अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी ने बताया कि पुरातत्व क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा बताया गया है कि देवदह से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं. जिनको संरक्षित कर लखनऊ भेजा गया है. स्तूप की अगले चरण की खुदाई नवंबर–दिसंबर में प्रस्तावित है.
गौरतलब है कि बनरसिहा कला की लगभग 88.8 एकड़ भूमि को पुरातत्व विभाग पहले ही संरक्षित घोषित कर चुका है. यहां बीते वर्ष दो चरणों में उत्खनन कार्य भी हुआ था, जिसमें कुषाण कालीन वस्तुएं और दीवारों के अवशेष मिले थे. स्थानीय कर्मचारियों के अनुसार, इस स्थल को बुद्ध के ननिहाल देवदह से भी जोड़ा जाता है. हालांकि, इस दावे का अभी तक कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है. तांबे के सिक्कों की बरामदगी से क्षेत्र में एक बार फिर चर्चा गर्म है और विशेषज्ञ इसे एक बड़ी खोज मान रहे हैं.
