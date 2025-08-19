वाराणसी: कहते हैं पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती है. किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है. ज्ञान के भंडार को बढ़ाने और किताबों के बीच में रहकर अपने आप को हमेशा अपडेट रखने के लिए लाइब्रेरी एक सबसे बेहतर कांसेप्ट है. लेकिन डिजिटल युग में लाइब्रेरी कहीं गुम होती जा रही है. ऐसे में वाराणसी के जिला प्रशासन और जिला पुस्तकालय के सहयोग से एक नया प्रयास शुरू किया गया है. जिसके तहत 356 से ज्यादा गांवों में लाइब्रेरी स्थापित किए जाने की योजना है. हर पंचायत भवन में किताबों के साथ ग्रामीण लाइब्रेरी को तैयार किया जा रहा है. जिसकी शुरुआत कुछ इलाकों से हो रही है.

ग्रामीण लाइब्रेरी तैयार कराने की जिम्मेदारी वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने उठाई है. मुख्य विकास अधिकारी के प्रयासों से ग्रामीण लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. जिला पुस्तकालय के प्रभारी कंचन सिंह परिहार ने बताया कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से पहली बार ग्रामीण लाइब्रेरी के कांसेप्ट को तैयार किया गया है. इसके लिए 356 ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत भवन में ही लाइब्रेरी को तैयार करके ऑपरेट किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है.

वाराणसी में खुल रही विलेज लाइब्रेरी. (ETV Bharat)

हर ग्रामीण परिवेश में किताबों की कमी ना हो इसके लिए जिला पुस्तकालय से 50 हजार पुस्तकों के बड़े भंडार में से 20 हजार पुस्तकों को अलग-अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से भेजा जा रहा है. इसमें हर तरह की किताबों को शामिल किया जा रहा है. सबसे ज्यादा किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं और करंट अफेयर से जुड़ी रखी जा रही है. जिससे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकें.

जिला पुस्तकालय के अध्यक्ष ने बताया कि इन लाइब्रेरी को तैयार होने में अभी 3 महीने का वक्त लगेगा. लाइब्रेरी के निर्माण के साथ यहां फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है. किताबों को धीरे-धीरे भेजने का काम शुरू कर दिया गया है.



जिला पुस्तकालय के प्रभारी ने बताया कि 5 हजार किताबें वाराणसी की सेंट्रल जेल को भी दिया गया है. सेंट्रल जेल में भी एक एजुकेशन कोना बनाया जा रहा है. जहां पर यहां से ही किताबों को भेजा गया है. यह भी प्रयास जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है. ताकि जो भी कैदी पढ़ने की इच्छुक हो वह जेल में लाइब्रेरी के जरिए पढ़ाई कर सके.



