ETV Bharat / state

अब बनारस के गावों में ही युवा कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, गांव-गांव में खुल रही लाइब्रेरी - VILLAGE LIBRARIES

वाराणसी जिला पुस्तकालय के सहयोग से 356 विलेज लाइब्रेरी खोली जा रही है, अभी तक 20 हजार किताबें भेजी गईं

Etv Bharat
वाराणसी के गांव में लाइब्रेरी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read

वाराणसी: कहते हैं पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती है. किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है. ज्ञान के भंडार को बढ़ाने और किताबों के बीच में रहकर अपने आप को हमेशा अपडेट रखने के लिए लाइब्रेरी एक सबसे बेहतर कांसेप्ट है. लेकिन डिजिटल युग में लाइब्रेरी कहीं गुम होती जा रही है. ऐसे में वाराणसी के जिला प्रशासन और जिला पुस्तकालय के सहयोग से एक नया प्रयास शुरू किया गया है. जिसके तहत 356 से ज्यादा गांवों में लाइब्रेरी स्थापित किए जाने की योजना है. हर पंचायत भवन में किताबों के साथ ग्रामीण लाइब्रेरी को तैयार किया जा रहा है. जिसकी शुरुआत कुछ इलाकों से हो रही है.

ग्रामीण लाइब्रेरी तैयार कराने की जिम्मेदारी वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने उठाई है. मुख्य विकास अधिकारी के प्रयासों से ग्रामीण लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. जिला पुस्तकालय के प्रभारी कंचन सिंह परिहार ने बताया कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से पहली बार ग्रामीण लाइब्रेरी के कांसेप्ट को तैयार किया गया है. इसके लिए 356 ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत भवन में ही लाइब्रेरी को तैयार करके ऑपरेट किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है.

वाराणसी में खुल रही विलेज लाइब्रेरी. (ETV Bharat)

हर ग्रामीण परिवेश में किताबों की कमी ना हो इसके लिए जिला पुस्तकालय से 50 हजार पुस्तकों के बड़े भंडार में से 20 हजार पुस्तकों को अलग-अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से भेजा जा रहा है. इसमें हर तरह की किताबों को शामिल किया जा रहा है. सबसे ज्यादा किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं और करंट अफेयर से जुड़ी रखी जा रही है. जिससे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकें.

जिला पुस्तकालय के अध्यक्ष ने बताया कि इन लाइब्रेरी को तैयार होने में अभी 3 महीने का वक्त लगेगा. लाइब्रेरी के निर्माण के साथ यहां फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है. किताबों को धीरे-धीरे भेजने का काम शुरू कर दिया गया है.

जिला पुस्तकालय के प्रभारी ने बताया कि 5 हजार किताबें वाराणसी की सेंट्रल जेल को भी दिया गया है. सेंट्रल जेल में भी एक एजुकेशन कोना बनाया जा रहा है. जहां पर यहां से ही किताबों को भेजा गया है. यह भी प्रयास जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है. ताकि जो भी कैदी पढ़ने की इच्छुक हो वह जेल में लाइब्रेरी के जरिए पढ़ाई कर सके.


इसे भी पढ़ें-20 करोड़ की लागत, 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था; जानिए बनारस में तैयार हो रही इस हाईटेक लाइब्रेरी की क्या है खासियत

वाराणसी: कहते हैं पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती है. किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है. ज्ञान के भंडार को बढ़ाने और किताबों के बीच में रहकर अपने आप को हमेशा अपडेट रखने के लिए लाइब्रेरी एक सबसे बेहतर कांसेप्ट है. लेकिन डिजिटल युग में लाइब्रेरी कहीं गुम होती जा रही है. ऐसे में वाराणसी के जिला प्रशासन और जिला पुस्तकालय के सहयोग से एक नया प्रयास शुरू किया गया है. जिसके तहत 356 से ज्यादा गांवों में लाइब्रेरी स्थापित किए जाने की योजना है. हर पंचायत भवन में किताबों के साथ ग्रामीण लाइब्रेरी को तैयार किया जा रहा है. जिसकी शुरुआत कुछ इलाकों से हो रही है.

ग्रामीण लाइब्रेरी तैयार कराने की जिम्मेदारी वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने उठाई है. मुख्य विकास अधिकारी के प्रयासों से ग्रामीण लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. जिला पुस्तकालय के प्रभारी कंचन सिंह परिहार ने बताया कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से पहली बार ग्रामीण लाइब्रेरी के कांसेप्ट को तैयार किया गया है. इसके लिए 356 ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत भवन में ही लाइब्रेरी को तैयार करके ऑपरेट किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है.

वाराणसी में खुल रही विलेज लाइब्रेरी. (ETV Bharat)

हर ग्रामीण परिवेश में किताबों की कमी ना हो इसके लिए जिला पुस्तकालय से 50 हजार पुस्तकों के बड़े भंडार में से 20 हजार पुस्तकों को अलग-अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से भेजा जा रहा है. इसमें हर तरह की किताबों को शामिल किया जा रहा है. सबसे ज्यादा किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं और करंट अफेयर से जुड़ी रखी जा रही है. जिससे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकें.

जिला पुस्तकालय के अध्यक्ष ने बताया कि इन लाइब्रेरी को तैयार होने में अभी 3 महीने का वक्त लगेगा. लाइब्रेरी के निर्माण के साथ यहां फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है. किताबों को धीरे-धीरे भेजने का काम शुरू कर दिया गया है.

जिला पुस्तकालय के प्रभारी ने बताया कि 5 हजार किताबें वाराणसी की सेंट्रल जेल को भी दिया गया है. सेंट्रल जेल में भी एक एजुकेशन कोना बनाया जा रहा है. जहां पर यहां से ही किताबों को भेजा गया है. यह भी प्रयास जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है. ताकि जो भी कैदी पढ़ने की इच्छुक हो वह जेल में लाइब्रेरी के जरिए पढ़ाई कर सके.


इसे भी पढ़ें-20 करोड़ की लागत, 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था; जानिए बनारस में तैयार हो रही इस हाईटेक लाइब्रेरी की क्या है खासियत

For All Latest Updates

TAGGED:

LIBRARY IN VARANASI VILLAGESVARANASI DISTRICT LIBRARYLIBRARY IN VARANASI JAILबनारस के हर गांव में लाइब्रेरीVILLAGE LIBRARIES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.