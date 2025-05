ETV Bharat / state

नूंह में 355 किलो गांजा जब्त, तेलंगाना से लाई गई थी खेप, तस्करी का नया तरीका उजागर - GANJA SEIZED IN NUH

नूंह में 355 किलो गांजा जब्त ( Etv Bharat )

Published : May 27, 2025 at 4:40 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:51 PM IST

नूंह: जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. निरीक्षक जंगशेर, प्रभारी अपराध जांच शाखा नूंह के नेतृत्व में गठित टीम ने नूंह-सोहना रोड पर केएमपी हाईवे के पास एक बंद होटल के निकट छापा मारकर एक कैंटर से 355.200 किलोग्राम गांजा बरामद किया है जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 36 लाख है. दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया. आरोपी दिल्ली और यूपी के निवासी उप-पुलिस अधीक्षक हरिंदर कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर सीआईए नूंह की टीम गश्त पर थी. टीम के सब-इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि नूंह-सोहना रोड के रास्ते मादक पदार्थ लाया जाएगा. सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्ण पुत्र प्रताप सिंह निवासी दिल्ली और ऋषि पाल पुत्र रामशरण निवासी हरदोई, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. तलाशी में कैंटर से गांजा बरामद हुआ. दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना रोजका मेव में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. बरामद गांजा और कैंटर को कब्जे में ले लिया गया है. नूंह में 355 किलो गांजा जब्त (Etv Bharat)

