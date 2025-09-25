ETV Bharat / state

रांची में ऐतिहासिक राम मंदिर में गूंजा अखंड रामायण का पाठ, 351 कन्याओं ने वातावरण को बनाया भक्तिमय

राम मंदिर में गूंजा अखंड रामायण का पाठ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 25, 2025 at 3:27 PM IST 3 Min Read