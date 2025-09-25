रांची में ऐतिहासिक राम मंदिर में गूंजा अखंड रामायण का पाठ, 351 कन्याओं ने वातावरण को बनाया भक्तिमय
रांची के ऐतिहासिक चुटिया स्थित राम मंदिर में 351 कन्याओं के अखंड रामायण पाठ कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
Published : September 25, 2025 at 3:27 PM IST
रांची: राजधानी के चुटिया स्थित राम मंदिर में इस समय शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर भव्य आयोजन जारी है. हिदू परंपरा के तहत लगातार नौ दिनों तक 301 कुमारी कन्याएं सामूहिक रूप से अखंड रामायण पाठ कर रही हैं. इस विशेष आयोजन ने श्रद्धालुओं को गहरी धार्मिक अनुभूति दी है और मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा.
1686 में हुई थी मंदिर की स्थापना
राम मंदिर की स्थापना 1686 में नागवंशी राजा राघुनाथ शाहदेव ने की थी. लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर को रांची के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. ऐसी मान्यता है कि चैतन्य महाप्रभु भी यहां ठहरे थे. मंदिर परिसर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ-साथ राधा-कृष्ण की प्राचीन मूर्तियां भी विराजमान हैं.
1970 से निभाई जा रही है ये परंपरा
नवरात्र में यहां हर साल विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिनमें सबसे खास परंपरा है, कन्याओं द्वारा अखंड रामायण पाठ. 1970 से यह परंपरा निरंतर निभाई जा रही है. इस बार भी 301 कन्याओं ने दिन-रात रामायण पाठ का संकल्प लिया है.
यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला पर्व है. कन्याओं द्वारा रामायण पाठ मंदिर की गरिमा और आध्यात्मिकता को और गहरा करता है. श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है और इस बार भी हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन और पाठ सुनने पहुंच रहे हैं: गोकुल दास, महंत
मंदिर में निभाई जाएगी सांकेतिक रूप से रावण वध की परंपरा
दशहरे के अवसर पर मंदिर परिसर में सांकेतिक रूप से रावण वध की परंपरा निभाई जाएगी. अभी नवरात्र पूजन विधि से मां दुर्गा की आराधना चल रही है और महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ आयोजन का समापन होगा. इस मौके पर कन्याओं को विशेष भोग अर्पित करने और प्रसाद वितरण की तैयारी की जा रही है.
यहां आकर मिलती है आत्मिक शांति: श्रद्धालु
रामायण पाठ कर रही एक कन्या ने बताया कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें यहां रामायण पाठ करने का अवसर मिला है. इस पाठ से न केवल धार्मिक ज्ञान मिलता है बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है. पाठ करते हुए ऐसा लगता है मानो हम खुद भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों को जी रहे हों.
भक्तिमय हुआ मंदिर का वातावरण
मंदिर परिसर में इन दिनों मेले जैसा माहौल बना हुआ है. दूर-दराज से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और कन्याओं के रामायण पाठ में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं. भक्ति गीत, देवी-स्तुति और रामायण के प्रसंगों से वातावरण लगातार भक्तिमय बना हुआ है. विशेष रूप से सजाए गए मंदिर में इस बार भी स्थानीय कारीगरों की कला देखने योग्य है. रंग-बिरंगी सजावट, फूलों की मालाएं और दीपों की रोशनी से पूरा परिसर आलोकित हो उठा है.
समाज में एकता और संस्कार को बढ़ावा देने पर जोर
ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता से जुड़े इस मंदिर का यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज में एकता और संस्कारों की शिक्षा भी देता है. राजधानी में इस समय श्रद्धा और भक्ति का केंद्र यही राम मंदिर बना हुआ है.
ये भी पढ़ें- शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन: रांची में तिरुपति बालाजी स्वरूप का पंडाल, 51 फीट बजरंगबली की प्रतिमा आकर्षण
शारदीय नवरात्र में देवी आगमन का प्रतीक है महालया, दुर्गाबाड़ी में कल होगा महिषासुर मर्दिनी मंचन
बैद्यनाथ धाम में नवरात्र का शुभारंभ: शैलपुत्री पूजन संग भक्तिमय हुआ बाबा धाम, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़