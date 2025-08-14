ETV Bharat / state

यूपी पुलिस को मेटा से मिले अलर्ट ने बचा ली युवती की जान, Instagram पर डाली थी खुदकुशी की पोस्ट, 5 मिनट में पहुंच गई पुलिस - META SAVED GIRL LIFE

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस की तुरंत कार्रवाई और मेटा कंपनी से मिले अलर्ट के चलते एक 35 वर्षीय युवती की जान बचा ली गई. युवती ने आर्थिक तंगी से परेशान हो कर इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने की वीडियो पोस्ट की थी, जिसे देखते ही मेटा कंपनी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट भेजा. पुलिस मुख्यालय लखनऊ हरकत में आ गया. महज 5 मिनट में गोरखपुर पुलिस युवती के घर पहुंची और उसकी जान बचाई. पुलिस की इस तत्परता की हर तरफ सराहना हो रही है.



जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त 2025 की रात 8:42 बजे गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें उसने आत्महत्या का प्रयास करने की बात कही. मेटा कंपनी ने इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को ईमेल के जरिए अलर्ट भेजा.



डीजीपी राजीव कृष्णा ने अलर्ट मिलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर ने मेटा से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर युवती की लोकेशन का पता लगाया और तुरंत गोरखपुर पुलिस को सूचित किया.



महज 5 मिनट में मौके पर पहुंची पुलिस: गोरखपुर के गोरखनाथ थाना प्रभारी महिला उपनिरीक्षक और पुलिसकर्मियों के साथ महज 5 मिनट में युवती के घर पहुंच गए. पुलिसकर्मियों ने परिजनों के साथ मिलकर कमरे का दरवाजा खोला, जहां युवती आत्महत्या का प्रयास कर रही थी. युवती बहुत घबराई हुई और अवसाद में थी. पुलिस ने परिजनों की मदद से उसे प्राथमिक उपचार दिया और शांत किया.



आर्थिक तंगी के कारण परेशान थी युवती: पुलिस के पूछने पर युवती ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान थी. इसी अवसाद के कारण उसने यह कदम उठाया था. पुलिस ने युवती की काउंसलिंग की, जिसके बाद उसने भविष्य में ऐसी गलती न करने का आश्वासन दिया. युवती के परिजनों ने समय पर पहुंचकर उनकी बेटी की जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद दिया.



यूपी पुलिस ने बचाई 1257 जानें: आपको बता दें कि 2022 से यूपी पुलिस और मेटा कंपनी के बीच एक खास व्यवस्था चल रही है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से जुड़ी कोई पोस्ट करता है, तो मेटा कंपनी तुरंत यूपी पुलिस को अलर्ट भेजती है. इस पहल के तहत 1 जनवरी 2023 से 12 अगस्त 2025 तक यूपी पुलिस ने ऐसे 1257 लोगों की जान बचाई है.

यह भी पढ़ें: META ने बचाई 21 साल की युवती की जान; इंस्टाग्राम पर लिखा था- गुड बाय...सॉरी मम्मी-पापा - META SAVED GIRL LIFE