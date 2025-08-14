ETV Bharat / state

'बंजार में एक माह से बंद पड़ी 32 सड़कें, कुल्लू आने के लिए खर्च करने पड़ रहे 3 हजार रुपए' - ROAD CLOSED IN BANJAR

हिमाचल में बारिश से भारी नुकसान हुआ है. इससे कई सड़क मार्ग कई दिनों से बंद हैं.

बंजार में 32 सड़कें बंद: सुरेंद्र शौरी
बंजार में 32 सड़कें बंद: सुरेंद्र शौरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 5:45 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के चलते जहां कई इलाके प्रभावित हुए. वहीं, जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में भी बीते एक माह से 32 प्रमुख सड़कें बंद हैं, जिसके चलते यहां खेतों में ही लोगों की सब्जियां खराब हो गई हैं. वहीं अब सेब सीजन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में सरकार का कोई भी नुमाइंदा बंजार के दौरे पर नहीं आया है.

ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बंजार से भाजपा के विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया कि 'बंजार विधानसभा क्षेत्र में आज 10 गांव ऐसे हैं जो कभी भी भूस्खलन की जद में आ सकते हैं. ऐसे में यहां पर दर्जनों परिवार आज तंबू में रहने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली है. कई बार इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी बात की गई, लेकिन विभाग के अधिकारी भी बजट की कमी का रोना रो रहे हैं.'

विधायक ने बताया कि 'सड़क बंद होने के चलते अगर किसी मरीज को कुल्लू लाना हो तो लोगों को तीन हजार रुपए से अधिक पैसा खर्च कर टैक्सियों के माध्यम से यहां आना पड़ रहा है. वर्तमान में बंजार विधानसभा के किसी भी सड़क पर एचआरटीसी की बस सेवा भी लोगों को नहीं मिल रही है. लोगों को पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है. एनएच 305 की हालत भी इतनी खराब है कि वो पांच जगह पर कभी भी धंस सकता है, जिस कारण बंजार का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कभी भी कट सकता है. प्रदेश सरकार से आग्रह है कि वो बंजार के साथ भेदभाव ना करें और यहां सड़कों की बहाली के लिए भी तुरंत बजट जारी किया जाए. ऐसा न होने पर लोगों को मजबूरी में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा.'

