लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन राज्य में तेजी से स्मार्ट मीटर लगा रहा है. विभाग ने लगभग दो करोड़ 73 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. जिसमें अब तक लगभग 35 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं के परिसरों में लगाये जा रहे स्मार्ट मीटर के बारे में यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वे तेज चलते हैं, ज्यादा खपत दिखाते हैं, और बिल ज्यादा आता है. 15 अगस्त तक स्थापित 34,05,066 स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष 1,66,304 चेक मीटर स्थापित किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने बताया कि घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं और नए लग रहे स्मार्ट मीटर में खपत मापन की तकनीक में कोई अन्तर नहीं है. दोनों एक समान वास्तविक खपत दर्ज करते हैं. अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीटर में रीडिंग और बिलिंग का कार्य मीटर रीडर करते हैं. ये सभी कार्य स्मार्ट मीटर में ऑनलाइन हो जाते हैं. स्मार्ट मीटर लगाने के बाद मीटर रीडिंग की जरूरत नहीं रहती है. मीटर रीडिंग ऑटोमेटिक हो जाती है.

15 अगस्त तक स्थापित 34,05,066 स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष 1,66,304 चेक मीटर स्थापित किए गए हैं. स्थापित स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष पांच प्रतिशत चेक मीटर स्थापित करने का प्रावधान है. इसमें यह भी सुविधा है कि उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर अगर संदेह हो तो चेक मीटर लगाकर उपभोक्ता की शंका का समाधान किया जाता है. पावर कारपोरेशन ने 20 अगस्त को पूरे प्रदेश में अभियान चला कर 550 स्मार्ट मीटरों की जांच कराई.

चेयरमैन ने बताया कि लखनऊ के विशाल खण्ड निवासी कान्ती यादव, सतगुरू शरण वर्मा, चिनहट की रजनी सिंह, अमित श्रीवास्तव गोयल पैलेस, फैजाबाद रोड, दीपक कुमार सिंह संजय गांधी पुरम और कामिनी पाण्डेय इंदिरा नगर सहित 20 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर की जांच की गई. जिसमें सभी स्मार्ट मीटर सही खपत बता रहे थे. जांच मीटर में पाई गई यूनिट बराबर थी. एक भी मीटर तेज चलता हुआ नही पाया गया. सभी सही खपत दिखा रहे थे.

उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकृत मोबाइल ऐप ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर ऐप’ के जरिए प्रतिदिन घण्टे-घण्टे की खपत देख सकता है और बिजली खपत पर नियंत्रण रख सकता है. खपत की जानकारी से उपभोक्ता तय कर सकता है कि कौन-सा उपकरण सबसे ज्यादा बिजली खा रहा है. उपभोक्ता बिजली बचाकर बिल भी कम कर सकता है. इसके साथ ही उपभोक्ता घर बैठे रिचार्ज कर सकता है. इसके अलावा ऐप के माध्यम से तथा यूपीपीसीएल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

एसएमसएस के जरिए से भी उपभोक्ता को बैलेंस धनराशि के बारे में बार-बार अर्लट किया जाता है. प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को रिचार्ज की गई धनराशि का क्रमशः 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और शून्य होने पर प्रत्येक बार एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है. इसके अलावा प्रीपेड परिवर्तन के बाद उपभोक्ता को 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है. बैलेंस समाप्त होने के बाद भी तीन दिन का समय दिया जाता है. शाम छह बजे से सुबह आठ बजे के बीच सार्वजनिक अवकाश और रविवार को कनेक्शन नहीं काटा जाता है.

ये भी पढ़े:बिजली समस्याओं का समाधान होगा आसान ; टोल फ्री नंबर 1912 की लाइनें होंगी दोगुनी, अक्टूबर से मिलेगी सुविधा