लातेहार में फूड प्वाइजनिंग से 35 बच्चों की हालत बिगड़ी, सभी अस्पताल में भर्ती

लातेहार: जिले के सदर थाना क्षेत्र में 35 बच्चे फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए हैं. मौके पर सभी बच्चों को सदर अस्पताल लाया गया. इनमें से कुछ बच्चों की हालत गंभीर थी. हालांकि फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

दरअसल, लातेहार जिले के ग्रामीण इलाकों में जितिया त्योहार के बाद जतरा मेला का आयोजन किया जाता है. यह परंपरा लगभग सभी गांव में निभाई जाती है. सदर थाना क्षेत्र के आरागुड़ी पंचायत अंतर्गत टेमकी गांव में भी जतरा मेला का आयोजन किया गया था. मेले में खाने-पीने की कई वस्तुएं बेची जा रही थी. इस दौरान गांव के कुछ बच्चों ने मेले में लगी एक दुकान से चाऊमीन खरीदी. चाऊमीन खाने के लगभग एक घंटे बाद अचानक कई बच्चों को उल्टियां होने लगीं. इससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी देते पूर्व मुखिया और चिकित्सा अधिकारी (Etv Bharat)

इधर, सूचना मिलने के बाद पूर्व मुखिया राजेश उरांव के द्वारा तत्काल इसकी जानकारी लातेहार सदर अस्पताल को दी गई. मौके पर एम्बुलेंस भेजा गया और सभी 35 बीमार बच्चों को सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉ. जयप्रकाश जयसवाल के नेतृत्व में सभी बच्चों का इलाज आरंभ किया गया. सूचना मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव भी तत्काल अस्पताल पहुंचे और पूरी स्थिति की जानकारी ली.

चाऊमीन खाने के बाद बच्चे हुए बीमार