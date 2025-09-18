ETV Bharat / state

लातेहार में फूड प्वाइजनिंग से 35 बच्चों की हालत बिगड़ी, सभी अस्पताल में भर्ती

लातेहार में अचानक 35 बच्चे बीमार पड़ गए. मौके पर सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

35-children-fell-ill-after-eating-chowmein-in-latehar
अस्पताल में इलाजरत बच्चे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के सदर थाना क्षेत्र में 35 बच्चे फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए हैं. मौके पर सभी बच्चों को सदर अस्पताल लाया गया. इनमें से कुछ बच्चों की हालत गंभीर थी. हालांकि फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

दरअसल, लातेहार जिले के ग्रामीण इलाकों में जितिया त्योहार के बाद जतरा मेला का आयोजन किया जाता है. यह परंपरा लगभग सभी गांव में निभाई जाती है. सदर थाना क्षेत्र के आरागुड़ी पंचायत अंतर्गत टेमकी गांव में भी जतरा मेला का आयोजन किया गया था. मेले में खाने-पीने की कई वस्तुएं बेची जा रही थी. इस दौरान गांव के कुछ बच्चों ने मेले में लगी एक दुकान से चाऊमीन खरीदी. चाऊमीन खाने के लगभग एक घंटे बाद अचानक कई बच्चों को उल्टियां होने लगीं. इससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी देते पूर्व मुखिया और चिकित्सा अधिकारी (Etv Bharat)

इधर, सूचना मिलने के बाद पूर्व मुखिया राजेश उरांव के द्वारा तत्काल इसकी जानकारी लातेहार सदर अस्पताल को दी गई. मौके पर एम्बुलेंस भेजा गया और सभी 35 बीमार बच्चों को सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉ. जयप्रकाश जयसवाल के नेतृत्व में सभी बच्चों का इलाज आरंभ किया गया. सूचना मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव भी तत्काल अस्पताल पहुंचे और पूरी स्थिति की जानकारी ली.

चाऊमीन खाने के बाद बच्चे हुए बीमार

मामले को लेकर गांव के पूर्व मुखिया राजेश उरांव ने बताया कि गांव के सभी लोग यात्रा मेला घूमने आए थे. इस दौरान बच्चे मेले में लगे एक ठेले से चाऊमीन खरीदकर खाई. चाऊमीन खाने के बाद अचानक बच्चे बीमार होने लगे. एक के बाद एक कई बच्चे उल्टी करने लगे. इसके बाद सभी बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल लाया गया. उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. चाऊमीन बेचने वाला बगल के गांव का रहने वाला है.

इलाज के बाद सभी बच्चे हुए स्वस्थ

इधर, सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ जयप्रकाश जयसवाल ने बताया कि लगभग 35 बच्चों को फूड प्वाइजनिंग होने के बाद लातेहार सदर अस्पताल लाया गया था. इनमें से सात-आठ बच्चों की स्थिति गंभीर थी. बाकी अन्य बच्चे मामूली रूप से बीमार थे. उन्होंने बताया कि सभी बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज किया गया. अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. हालांकि सावधानी के लिए बच्चों को अभी अस्पताल में ही रखा गया है.

ये भी पढ़ें: गुमला में 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार, सदर अस्पताल में भर्ती

आंगनबाड़ी केंद्र में खराब भोजन खाने से बच्चे हुए बीमार, बीडीओ ने लिया संज्ञान

मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार, इलाज के बाद सुधरी तबीयत - Food poisoning

For All Latest Updates

TAGGED:

लातेहार में फूड प्वाइजनिंगचाऊमीन खाने से बच्चे बीमारCHILDREN ILL EATING CHOWMEINFOOD POISONING IN LATEHARLATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.