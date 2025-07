ETV Bharat / state

दिल्ली को आज मिलेंगे 34 नए 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर', अब इलाज होगा डिजिटल और पेपरलेस - AYUSHMAN AROGYA MANDIR

आयुष्मान आरोग्य मंदिर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 24, 2025 at 9:31 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 10:26 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की दिशा में लगातार काम जारी है. इसके साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को हेल्थ इनफॉरमेशन मैनेजमेंट सिस्टम (HIMS) से जोड़ने की भी तैयारी है. इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को सस्ती दवाई मिले इसके लिए भी सरकार लगातार सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कर रही है. इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली सचिवालय में 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 8 नए जन औषधि केंद्र और नेक्स्टजेन हिम्स सिस्टम का शुभारंभ किया जाएगा. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. जबकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी. आरोग्य मंदिर को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार का दावा (Etv Bharat) बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा करीब 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत की जा चुकी है. अब 34 और नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली में इनकी संख्या 60 से ज्यादा हो जाएगी. इसके साथ ही अगले महीने भी सरकार की 30 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने की योजना है. इसके साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को हेल्थ इनफॉरमेशन मैनेजमेंट सिस्टम (हिम्स) से जोड़ने की भी सरकार की योजना है. इसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा. सभी अस्पताल होंगे पेपरलेस HIMS से सभी अस्पतालों को जोड़ने के बाद इन्हें पेपरलेस बनाया जाएगा. साथ ही मरीजों को ही हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा. हेल्थ कार्ड में मरीजों के ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन की पूरा ब्यूरो रहेगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सॉफ्टवेयर से सभी अस्पताल जुड़ जाएंगे.

Last Updated : July 24, 2025 at 10:26 AM IST