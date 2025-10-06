हजारीबाग में बीएसएफ के 347 नवआरक्षकों ने देश सेवा के लिए शपथ ली, देश के कोने कोने में देंगे सेवा
हजारीबाग के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लेने वाले 347 नवआरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली.
Published : October 6, 2025 at 2:52 PM IST
हजारीबाग: सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की वजह से हजारीबाग की देशभर में अलग पहचान है. यहां विदेशों से भी आकर सुरक्षाकर्मी प्रशिक्षण लेते हैं. इसी कड़ी में 347 नवआरक्षक अपना प्रशिक्षण पूरा कर दीक्षांत परेड में शामिल हुए. ये जवान देश सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.
347 नवआरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली
हजारीबाग के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में सोमवार को दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ. समारोह में कुल 347 नवआरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली. भव्य पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बीएसएफ के बैंड की धुन ने देशभक्ति का माहौल कर दिया. भारत माता की जयकारे के साथ नवआरक्षकों ने देश की अखंडता, एकता के लिए तिरंगे झंडे के नीचे शपथ ली.
महानिरीक्षक धीरेंद्र संभाजी कुटे ने सलामी ली
देश हमें सब कुछ देता है. हम भी तो कुछ देना सीखें, कुछ इसी भाव के साथ 44 सप्ताह की कठिन परिश्रम, लगन, साधना के साथ बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कर जवान दीक्षांत परेड में शामिल हुए. कदम से कदम ताल मिलाकर परेड में हिस्सा लिये जवानों सभी के दिलों को जीत लिया. दीक्षांत समारोह मे मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ मेरु कैंप के महानिरीक्षक धीरेंद्र संभाजी कुटे ने सलामी ली एवं परेड का निरीक्षण किया.
महानिरीक्षक ने नवआरक्षकों को बधाई दी
इस अवसर पर जवानों के माता-पिता समेत हजारीबाग के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे और सभी ने परेड का लुत्फ उठाया. इस मौके पर महानिरीक्षक ने नवआरक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत परेड के बाद औपचारिक तौर पर सीमा सुरक्षा बल, जो भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है उसके सदस्य बन गए हैं. इन्होंने सभी को कठोर प्रशिक्षण के लिए शुभकामना दी.
जवानों को दिया गया कड़ा प्रशिक्षण
44 सप्ताह के प्रशिक्षण में देश के कोने कोने से जवान पहुंचे थे. प्रशिक्षण के दौरान इन्हें शारीरिक, हथियार चलाना, विभिन्न कानून की जानकारी, अंतरराष्ट्रीय कानून की जानकारी, मानवाधिकार, आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने का भी प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावा खेलकूद और सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए भी इन्हें प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण पाने वाले जवानों के माता-पिता ने कहा कि बेहद गर्व की बात है कि बेटा अब देश की सेवा में जा रहा है.
ये भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF ने निकाली तिरंगा रैलियां
केंद्रीय सशस्त्र बलों में 109868 पद खाली, सरकार बोली- जल्द की जाएगी भर्ती
बीएसएफ जवान की हाजत में मौत का मामला, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच