ETV Bharat / state

हजारीबाग में बीएसएफ के 347 नवआरक्षकों ने देश सेवा के लिए शपथ ली, देश के कोने कोने में देंगे सेवा

नवआरक्षक को प्रमाण पत्र देते महानिरीक्षक धीरेंद्र संभाजी कुटे ( Etv bharat )

हजारीबाग: सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की वजह से हजारीबाग की देशभर में अलग पहचान है. यहां विदेशों से भी आकर सुरक्षाकर्मी प्रशिक्षण लेते हैं. इसी कड़ी में 347 नवआरक्षक अपना प्रशिक्षण पूरा कर दीक्षांत परेड में शामिल हुए. ये जवान देश सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

347 नवआरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली

हजारीबाग के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में सोमवार को दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ. समारोह में कुल 347 नवआरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली. भव्य पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बीएसएफ के बैंड की धुन ने देशभक्ति का माहौल कर दिया. भारत माता की जयकारे के साथ नवआरक्षकों ने देश की अखंडता, एकता के लिए तिरंगे झंडे के नीचे शपथ ली.

हजारीबाग में BSF के 347 नवआरक्षक ने शपथ ली (Etv bharat)

महानिरीक्षक धीरेंद्र संभाजी कुटे ने सलामी ली

देश हमें सब कुछ देता है. हम भी तो कुछ देना सीखें, कुछ इसी भाव के साथ 44 सप्ताह की कठिन परिश्रम, लगन, साधना के साथ बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कर जवान दीक्षांत परेड में शामिल हुए. कदम से कदम ताल मिलाकर परेड में हिस्सा लिये जवानों सभी के दिलों को जीत लिया. दीक्षांत समारोह मे मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ मेरु कैंप के महानिरीक्षक धीरेंद्र संभाजी कुटे ने सलामी ली एवं परेड का निरीक्षण किया.