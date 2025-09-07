ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश के युवक ने रेवाड़ी पुलिस लॉकअप में की आत्महत्या, दोस्त की हत्या के आरोप में हुआ था गिरफ्तार

रेवाड़ी में उत्तर प्रदेश के युवक ने पुलिस लॉकअप में आत्महत्या कर ली. युवक दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ था.

suicide in police lockup In Rewari
यूपी निवासी 34 वर्षीय युवक ने रेवाड़ी में पुलिस लॉकअप में की खुदकुशी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 2:51 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 3:07 PM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी मॉडल टाउन थाने के लॉकअप में बंद एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को जब खुदकुशी की वारदात के बारे में पता चला, तो आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लॉकअप में खुदकुशी के बाद पुलिसिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं.

यूपी के सुल्तानपुर का मूल निवासी है मृतकः खुदकुशी करने वाले की पहचान 34 वर्षीय विनोद कुमार के रूप मे हुई है, जो दोस्त की हत्या के आरोप में हाजत में बंद था. विनोद मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के हमजाबाद गांव का निवासी था. सूचना के बाद डीएसपी सुरेंद्र श्योराण सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर भी पहुंचे और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है. खुदकुशी के बारे में क्या कारण था अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है.

रेवाड़ी पुलिस लॉकअप में की आत्महत्या (Etv Bharat)

दोस्त की हत्या का था आरोपः दरअसल, दो सितंबर को उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के गांव सारी जहांगी पट्टी के रहने वाले राकेश वर्मा की रेवाड़ी के गांव करनावास के पास हत्या हुई थी. राकेश की हत्या उसके ही रूममेट उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव हमजाबाद के रहने वाले विनोद कुमार और अंतरसुभा कलां गांव के रहने वाले सन्नी यादव ने की थी. दोनों को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. दोनों को मॉडल टाउन थाना के लॉकअप में रखा गया था.

मजिस्ट्रेट के निगरानी में होगा पोस्टमार्टमः पुलिस के मुताबिक, 34 साल के विनोद कुमार ने सुबह करीब चार बजे खुदकुशी की है. तत्काल इसकी भनक किसी को नहीं लगी. जैसे ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को पता चला लॉकअप में बंद आरोपी ने खुदकुशी कर ली है. तुरंत हाजत खोलकर उसे ट्रामा सेंटर में ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद प्रशासन की तरफ से आकाश सिरोहा को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है. उनकी निगरानी में विनोद कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि "लॉकअप के बाहर संतरी मौजूद था. लेकिन उसे पता ही नहीं चल पाया. आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है."

Last Updated : September 7, 2025 at 3:07 PM IST

