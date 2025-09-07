ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश के युवक ने रेवाड़ी पुलिस लॉकअप में की आत्महत्या, दोस्त की हत्या के आरोप में हुआ था गिरफ्तार

यूपी निवासी 34 वर्षीय युवक ने रेवाड़ी में पुलिस लॉकअप में की खुदकुशी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 7, 2025 at 2:51 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 3:07 PM IST 2 Min Read

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी मॉडल टाउन थाने के लॉकअप में बंद एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को जब खुदकुशी की वारदात के बारे में पता चला, तो आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लॉकअप में खुदकुशी के बाद पुलिसिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं. यूपी के सुल्तानपुर का मूल निवासी है मृतकः खुदकुशी करने वाले की पहचान 34 वर्षीय विनोद कुमार के रूप मे हुई है, जो दोस्त की हत्या के आरोप में हाजत में बंद था. विनोद मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के हमजाबाद गांव का निवासी था. सूचना के बाद डीएसपी सुरेंद्र श्योराण सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर भी पहुंचे और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है. खुदकुशी के बारे में क्या कारण था अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है. रेवाड़ी पुलिस लॉकअप में की आत्महत्या (Etv Bharat)

