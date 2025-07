ETV Bharat / state

जला दिया गया यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा, सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट - UNION CARBIDE WASTE BURNT

सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 1, 2025 at 10:57 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 11:14 AM IST 4 Min Read

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि यूनियन कार्बाइड के 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निस्तारण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है. केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में जहरीले कचरे का विनष्टीकरण किया गया है. यूसीआईएल से 19.157 मीट्रिक टन अतिरिक्त जहरीला कचरा एकत्र किया गया है, जिसका विनष्टीकरण 3 जुलाई 2025 तक कर दिया जायेगा. हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस दिनेष कुमार पालीवाल की युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है. सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश की गयी रिपोर्ट भोपाल निवासी आलोक प्रभाव सिंह की तरफ से साल 2004 में दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड कंपनी से हुए जहरीले गैस रिसाव में लगभग 4 हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में करीब 350 मीट्रिक टन जहरीला कचरा पड़ा है. याचिका में जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान लेकर कर रहा है. यूनियन कार्बाइड के 337 मीट्रिक टन कचरे का विनष्टीकरण 30 जून की रात 1 बजकर 2 मिनट तक कर दिया गया याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि 27 फरवरी 2025 से 12 मार्च, 2025 तक ट्रायल रन के दौरान 30 मीट्रिक टन कचरे का विनष्टीकरण किया गया था. यूसीआईएल के 337 मीट्रिक टन कचरे का विनष्टीकरण 30 जून की रात 1 बजकर 2 मिनट तक कर दिया गया था. इस दौरान मर्करी एनालाइजर की ऑनलाइन कनेक्टिविटी सीईएसएम डेटा डिस्प्ले तथा सीपीसीबी/एमपीपीसीबी सर्वर के साथ की गई.

यूनियन कार्बाइड से सटे 70 फीसदी इलाकों के पानी में कार्बाइड का जहर, रिपोर्ट में खुलासा वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए गांव-चिराखान तथा बजरंगपुरा में डिस्प्ले बोर्ड के साथ सीएएक्यूएमएस स्थापित किया. यूसीआईएल अपशिष्ट के समान चूने मिश्रण के लिए यांत्रिक वजन व्यवस्था तथा क्रशिंग, मिक्सिंग एवं ब्लेंडिंग सुविधा स्थापित की गई. डीजल तथा पानी की खपत के माप के लिए प्रवाह मीटर स्थापित किए गए थे. यूसीआईएल से 19.157 मीट्रिक टन अतिरिक्त जहरीला कचरा एकत्र किया गया है, जिसका विनष्टीकरण 3 जुलाई 2025 तक कर दिया जाएगा. हाईकोर्ट के आदेशानुसार जहरीले कचरे को 270 किलो प्रति घंटे के हिसाब से जलाकर उसका विनष्टीकरण किया गया. हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए संयंत्र स्थल से जहरीले कचरे को हटाने और संयंत्र से विषाक्त अपशिष्ट के निपटान के लिए राज्य सरकार के सर्वोच्च कार्यकारी मशनरी ने बेहद ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है. जहरीले कचरे से 850 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में जहरीले कचरे का विनष्टीकरण किया गया है. जहरीले कचरे से 850 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है. एमपीपीसीबी से सीटीओ मिलने के बाद अलग लैंडफिल सेल में उसको नष्ट किया जाएगा. युगलपीठ ने लैंडफिल के लिए एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, खालिद फखरुद्दीन ने पैरवी की. भोपाल गैस त्रासदी का यूनियन कार्बाइड कचरा गौरतलब है कि भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था. इस त्रासदी में करीब 5 हजार लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग दिव्यांग हो गए थे. इसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में से एक माना जाता है. इस त्रासदी का बचा हुआ कचरा सालों से भोपाल के कारखाने में पड़ा था, जिसे हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया था.

