फिरोजाबाद में बारावफात जुलूस के बाद बाइकों से मचाया उत्पात, 33 हुड़दंगी गिरफ्तार, लापरवाह 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड
वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी पर कान पकड़कर माफी मांगते रहे आरोपी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 6:30 PM IST
फिरोजाबादः जिले में शुक्रवार को बारावफात जुलूस के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर की फिजां को खराब करने की कोशिश की. असामाजिक तत्वों ने जुलूस समाप्ति के बाद मार्ग पर हुड़दंग किया. शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने हुड़दंग करने वाले 33 युवकों गिरफ्तार कर उनकी 14 बाइकें सीज कर दीं है. वहीं, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.
वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान
एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को बारावफात के जुलूस की समाप्ति के बाद 40 से 50 युवक गैरपरम्परागत मार्ग से लौटते समय बाइक पर हुड़दंग कर रहे थे. जुलूस समाप्त होने के बाद हुड़दंगियों के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में तीन टीमें गठित कर कार्रवाई की गई. थाना उत्तर, दक्षिण, रामगढ़ और रसूलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 14 मोटरसाइकिलें सीज की गई हैं. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी भी मांगते और चेहरा छुपाते नजर आए.
वीडियो गिरफ्तार अभियुक्तगणः---@Uppolice @dgpup @adgzoneagra @digrangeagra pic.twitter.com/uGCzTiw7Sq— Firozabad Police (@firozabadpolice) September 6, 2025
ये हुए गिरफ्तारः एसपी सिटी ने बताया कि इमरान (ग्राम बैंदी), समीर (बारह बीघा), फैजान (लालपुर), मौसीन (लालपुर), जाहिद (नई बस्ती), साहिल (लेवर कॉलोनी), अनस (लेवर कॉलोनी), समीर (ताडो वाली बगिया), आतिफ (नगला बरी), सोइब (मसरूरगंज), अदीलुद्दीन (कटरा पठानान), सोहिल (आकाशवाणी), सहवाज (चिश्तीनगर), फैजान (मसरूरगंज), आमिर (रसूलपुर टंकी), फरहान (कोहिनूर रोड), जीशान (कोहिनूर रोड), अलसैफ (कोहिनूर रोड), समीर (कोहिनूर रोड), जुल्फिकार (मसरूरगंज), फुरकान (मसरूरगंज), अनस (नई बस्ती), अदनान (नूरनगर), सलमान व गुड्डा (एत्मादपुर, आगरा), सलमान (रामगढ़), शमशाद (चिश्तीनगर), और इमरान अली (चिश्तीनगर) शामिल हैं. इनकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच है.पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि वीडियो साक्ष्यों के आधार पर चिह्नित कर हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच सौंप दी गई है.
थाना उत्तर क्षेत्र में बारावफात के जुलूस की समाप्ति के बाद 40-50 नवयुवक गैरपरम्परागत मार्ग से वापस जा रहे थे जिसमें वीडियो के आधार पर पुलिस टीम द्वारा कुल 33 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर की जा रही विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में ASP नगर द्वारा दी गयी बाइट @Uppolice @dgpup pic.twitter.com/8Dt4oPxD7a— Firozabad Police (@firozabadpolice) September 6, 2025
