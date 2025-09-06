फिरोजाबाद में बारावफात जुलूस के बाद बाइकों से मचाया उत्पात, 33 हुड़दंगी गिरफ्तार, लापरवाह 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड

ETV Bharat / state

फिरोजाबादः जिले में शुक्रवार को बारावफात जुलूस के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर की फिजां को खराब करने की कोशिश की. असामाजिक तत्वों ने जुलूस समाप्ति के बाद मार्ग पर हुड़दंग किया. शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने हुड़दंग करने वाले 33 युवकों गिरफ्तार कर उनकी 14 बाइकें सीज कर दीं है. वहीं, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.



वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को बारावफात के जुलूस की समाप्ति के बाद 40 से 50 युवक गैरपरम्परागत मार्ग से लौटते समय बाइक पर हुड़दंग कर रहे थे. जुलूस समाप्त होने के बाद हुड़दंगियों के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में तीन टीमें गठित कर कार्रवाई की गई. थाना उत्तर, दक्षिण, रामगढ़ और रसूलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 14 मोटरसाइकिलें सीज की गई हैं. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी भी मांगते और चेहरा छुपाते नजर आए.