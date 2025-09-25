झारखंड में इस साल मार गिराए 32 नक्सली, कॉमन एनिमी के खिलाफ चल रहा वार, हर सप्ताह एक नक्सली ढेर
झारखंड में इस साल अब तक 32 नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा चुका है. जबकि सितंबर महीने में 20 नक्सली हथियार डाल चुके हैं.
September 25, 2025
रांची: जनवरी 2025 से लेकर अब तक झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के साथ हुए एनकाउंटर में हर सप्ताह एक नक्सली मारा जा रहा है. झारखंड पुलिस ने एनकाउंटर के मामले में साल 2025 में रिकॉर्ड कायम किया है. इस साल रिकॉर्ड 32 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं. झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का दावा है कि जल्द ही झारखंड में नक्सली इतिहास बन जाएंगे.
कॉमन एनिमी है नक्सली
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ जो सफलता हासिल हुई है वह एक रिकॉर्ड है. दर्जन नक्सलियों ने डीजीपी के कार्यकाल के दौरान आत्म समर्पण किया जबकि 32 के करीब नक्सली एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं. साल 2025 नक्सलियों के लिए आफत आफत भरा वर्ष साबित हो रहा है. आलम यह है कि पिछले 9 महीने के भीतर लगभग हर सप्ताह, एक नक्सली एनकाउंटर में मारा जा रहा है.
केंद्रीय बल, आईबी और झारखंड पुलिस के लिए कॉमन एनिमी नक्सली
झारखंड के डीजीपी के अनुसार यह सफलता इसलिए हाथ लग रही है क्योंकि केंद्रीय बल, आईबी और झारखंड पुलिस सबने नक्सलियों को अपना कॉमन दुश्मन माना है. यही वजह है कि हमें केंद्र सरकार ,राज्य सरकार से लेकर तमाम एजेंसियो का सहयोग मिल रहा है. झारखंड के डीजीपी का दावा है कि इस साल के अंत तक झारखंड में नक्सली इतिहास बन जाएंगे. डीजीपी का स्पष्ट संदेश है कि बचे हुए नक्सली सरेंडर कर दें अन्यथा मारे जाएंगे.
एनकाउंटर का सबसे बड़ा फायदा झारखंड पुलिस को ही मिल रहा है. एनकाउंटर के भय से नक्सली ताबड़तोड़ सरेंडर कर रहे हैं. नक्सलियों के बीच खौफ पैदा हो गया है. केवल नक्सली ही नहीं हम अपराधियों को भी सुधारने का मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर वह आतंक फैला रहे हैं तो उनका भी एनकाउंटर किया जा रहा है: अनुराग गुप्ता, झारखंड डीजीपी
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनी झारखंड पुलिस
इन दिनों झारखंड पुलिस की बल्ले बल्ले है, एक तो नक्सलियों की संख्या लगातार घट रही है, क्योंकि वह एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं. दूसरी तरफ एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों पर घोषित इनाम की राशि भी जवानों और अफसरों को मिल रही है. स्थिति यह है कि साल के पहले 9 महीने में ही झारखंड पुलिस करोड़पति बन गई है. यह सब संभव हो पाया है इनामी नक्सलियों और अपराधियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद, हालांकि पैसे कमाने का कुछ मौका नक्सलियों के हाथ भी लगा है, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उनकी जान भी बच गई और उनके सिर पर रखा इनाम भी उन्हें मिल गया.
दो ही एनकाउंटर में करोड़पति बनी झारखंड पुलिस
एक समय था जब झारखंड में इनामी नक्सलियों की संख्या 200 से ज्यादा हुआ करती थी लेकिन जोरदार नक्सल विरोधी अभियान की वजह से झारखंड में अब इनामी नक्सलियों की संख्या महज 43 ही रह गई है. साल 2025 के अप्रैल महीने तक तो 61 इनामी थे लेकिन अब मात्र 43 ही है. झारखंड पुलिस के द्वारा तबाड़तोड़ कार्रवाई की वजह से इनामी नक्सलियों की संख्या में भारी कमी आई है.
वहीं, इनामी नक्सलियों को एनकाउंटर में मारकर पुलिस करोड़पति बन चुकी है. इस साल के मात्र दो एनकाउंटर में ही पुलिस ने दो करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था. अप्रैल 2025 में एक करोड़ के इनामी विवेक और फिर सितंबर 2025 में एक करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन को एनकाउंटर में मार गिराते ही दो करोड़ की ईनाम की राशि झारखंड और केंद्रीय बलों के जवानों के नाम हो गई.
2025 में कौन कौन मारा गया?
23 सितंबर:
- लालू लोहरा, जेजेएमपी का जोनल कमांडर
- सुजीत उरांव, जेजेएमपी नक्सली
- छोटू उरांव उर्फ सत्येंद्र उरांव उर्फ रविंद्र उरांव, जेजेएमपी का जोनल कमांडर
15 सितंबर: हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन, 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेंब्रम और 10 लाख का इनामी बिरसेन गंझू मारे गए.
14 सितंबर: पलामू के मनातू के जंगल में हुई मुठभेड़ में टीपीसी उग्रवादी संगठन का कमांडर और 5 लाख इनामी मुखदेव यादव मारा गया.
8 सितंबर: चाईबासा के गोइलकेरा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया.
13 अगस्त: चाईबासा में पोस्ता के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक लाख का इनामी नक्सली मारा गया.
5 अगस्त: गुमला में पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के कमांडर 15 लाख का इनामी उग्रवादी मार्टिन केरकेट्टा समेत दो को मारा गया था.
26 जुलाई: गुमला जिले में पुलिसकर्मियों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर किए गए, मारे गए सभी नक्सली जेजेएमपी के थे.
16 जुलाई: बोकारो में सुरक्षाबलों ने 25 लाख के इनामी कुंवर मांझी समेत दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था.
26 मई: लातेहार पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली मनीष यादव को एनकाउंटर में ढेर किया गया.
24 मई: लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी सुप्रीमो और 10 लाख के इनामी पप्पू लोहरा समेत 5 लाख के इनामी प्रभात गंझू को मार गिराया था.
27 मई: पलामू में पुलिस ने मुठभेड़ में माओवादी तुलसी भुइयां को ढेर किया था.
21 अप्रैल: बोकारो के लुगु पहाड़ पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक और 10 लाख का इनामी साहेबराम मांझी समेत आठ माओवादी मारे गए थे.
29 जनवरी: चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी.
22 जनवरी: बोकारो में पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे. मारे गए नक्सली में एरिया कमांडर रही शांति का नाम शामिल था जबकि दूसरा नक्सली मनोज था.
एक महीने में 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया
एनकाउंटर के भय के कारण नक्सलियों के बीच आत्मसमर्पण करने की होड़ मची हुई है. केवल सितंबर महीने में ही अब तक 20 नक्सली पुलिस के सामने हथियार डाल चुके हैं, जिसमें से कई इनामी भी थे.
बार बार जारी किया जा रहा है शांति पत्र
झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सलियों पर किए जा रहे ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से नक्सली बैक फुट पर है. अब तक तीन बार नक्सली शांति वार्ता के लिए पत्र लिख चुके हैं. हाल में ही जारी एक पत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से समय की मांग की है. माओवादियों के प्रेस नोट में लिखा गया है- 'मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए प्रयास कर रही है'. हमारी पार्टी ने हथियार छोड़ने के लिए सीनियर नक्सली कॉमरेड से सलाह मशविरा के लिए एक माह का समय मांगते हुए सीजफायर की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है बल्कि इस दौरान हमले और तेज कर दिए गए.
एनकाउंटर के डर से हथियार छोड़ने को मजबूर
15 अगस्त को जारी दो पन्नों में माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू के एनकाउंटर के लगभग चार महीने बाद आया है. पत्र में आगे लिखा है-'पार्टी महासचिव बसवराजू की पहल पर शुरू की गई शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि बदली हुई वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितियों और सरकार के सरेंडर करने के लगातार अनुरोध को देखते हुए हथियार त्यागने का निर्णय लिया है. हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में, हम यथासंभव जनहित के लिए लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे'.
'शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहते हैं नक्सली'
नक्सलियों के प्रेस नोट में आगे लिखा है- 'हम इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों या किसी प्रतिनिधिमंडल से बात करने को तैयार हैं. लेकिन हमें अपनी बदली हुई राय से पार्टी को अवगत कराना होगा. इसलिए, केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमें देश भर के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हमारे साथियों और जेल में बंद लोगों से परामर्श करने के लिए एक महीने का समय दिया जाए. हम इस विषय पर सरकार के साथ, वीडियो कॉल के माध्यम से, विचारों का आदान-प्रदान करने को भी तैयार हैं. इसलिए सरकार को तुरंत एक महीने के लिए औपचारिक युद्धविराम की घोषणा करनी चाहिए. तलाशी अभियान बंद करने चाहिए और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए.
