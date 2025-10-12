बूंदी: बस की डिग्गी में मिला 3000 किलो मावा जब्त, ना बिल था और ना बिल्टी
दिल्ली से कोटा जा रही एमपी पासिंग बस की डिग्गी में 58 कट्टे मावे के देश अफसर रह गए दंग.
Published : October 12, 2025 at 1:29 PM IST
बूंदी: खाद्य सुरक्षा विभाग ने हिंडौली टोल नाके पर 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत रविवार सुबह दिल्ली से कोटा जा रही बस से करीब 3 हजार किलो मावा जब्त किया. इसकी बिल-बिल्टी भी नहीं थी.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी सामर के नेतृत्व में जांच दल ने तड़के सुबह 5:30 बजे टोल नाके पर दिल्ली से कोटा जा रही MP70ZB 4201 नंबर की बस रूकवाई. बस की डिग्गी में 58 कट्टों में करीब तीन हजार किलो मावा रखा था. ड्राइवर से बिल और बिल्टी मांगी. उसने सफेद कागज थमाया, जिस पर कोड लिखे थे. कंपनी का नाम और पता नहीं था. कट्टों पर संदीप, श्रीराम नमकीन, एनके इत्यादि लिखा था. ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने कहा, मुझे नहीं पता कि किसका माल है. दिल्ली से रखा था और कोटा पहुंचाना था.
सीएमएचओ डॉ. सामर ने बताया कि लगभग 3 हजार किलो मावा सील किया और आगे की जांच तक कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया. बिना दस्तावेज मावा परिवहन कर रहे मिलावटखोर नेटवर्क को समय रहते पकड़ लिया. मावे के मालिक का पता लगा रहे हैं. ट्रैवल्स संचालक को नोटिस दिया कि बिना जानकारी और बिल के ढुलाई कैसे की. दोबारा ऐसा हुआ तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा. डॉ. सामर ने बताया कि 4 अक्टूबर से जिलेभर में ‘शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान जारी है। बस, ट्रक, डेयरियों, मिठाई की दुकानों और मंडियों में टीमें नियमित जांच कर रही है.