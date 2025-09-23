दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कुट्टू का आटा खाने से 300 लोग बीमार, खाद्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई
दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 लोग पड़े बीमार. कई लोग बेचैनी, उल्टी, लूज मोशन और चक्कर की शिकायत के बाद भर्ती
Published : September 23, 2025 at 1:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए. जिसके बाद जहांगीरपुरी इलाके के बाबू जगजीवन राम में लगातार मरीजों को भर्ती किया गया. पुलिस को सूचना मिली कि कई लोग बेचैनी, उल्टी, लूज मोशन और चक्कर की शिकायत कर रहे हैं और अब तक बीजेआरएम अस्पताल में 300 मरीजों को एमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और अभी भी मरीजों के आने का सिलसिला जारी है.हालांकि अब सभी को छुट्टी दे दी गई. इस मामले में अब खाद्य विभाग को सूचना देने के बाद आगे की जांच और कार्रवाई जारी है.
कुट्टू का आटा खाने से करीब 300 लोग बीमार : राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में नवरात्री का व्रत खोलने के लिए कुट्टू का आटा खाने से करीब 300 लोग बीमार पड़ गए सभी को बेचैनी उल्टी और लूज मोशन की शिकायत के बाद बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस को जानकारी दी गई की जहांगीरपुरी इलाके में बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.
बाबू जगजीवन राम अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती: पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजकर 10 मिनट पर जहांगीरपुरी थाने को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद बीमार हो गए हैं और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं. घटना की सूचना पर बीजेआरएम अस्पताल पहुंची पुलिस को पता चला कि जहांगीरपुरी, महेन्द्रा पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर जैसे इलाकों से लोग इमरजेंसी वार्ड में पहुंच रहे हैं.जहां पर सभी मरीजों का इलाज चल रहा है मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रहे है .
Delhi: A large number of people fell ill after consuming Kuttu (buckwheat) flour in the Jahangirpuri area. The number of patients is continuously increasing at Babu Jagjivan Ram Hospital. Police received information in the morning that many people were complaining of… pic.twitter.com/Zt3bJ0xYgY— IANS (@ians_india) September 23, 2025
खाद्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई : अब स्थानीय लोग यह मांग कर रहे हैं कि जिन दुकानदारों ने कुट्टू का आटा बेचा था उन लोगों पर भी जांच होनी चाहिए इसी के साथ-साथ जी गोदाम से कुट्टू का आटा दुकानों में आया वहां पर भी जांच करके यह पता लगाना चाहिए कि यह आटा पुराना था या फिर इस आटे में किसी तरीके की मिलावट है जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार होने लगे.जहां पर सभी मरीजों का इलाज चल रहा है मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.
दिल्ली में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोगों की तबियत हुई खराब।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 23, 2025
बाबू जगजीवन राम अस्पताल में सैंकड़ों लोग भर्ती होने की खबर । बुराड़ी के अस्पताल में भी कुछ मरीज़ आए।
सोचिए नवरात्रि में शुद्ध माने जाने वाले व्रती लोगों के खाने में भी मिलावट हो रही है । और चार इंजन की…
मामले पर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार को घेरा : मामले पर आप पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मामले पर दिल्ली सरकार पर हमला बोला है और सोशन मीडिया पर साझा किए गए बयान में कहा है कि सोचिए नवरात्रि में शुद्ध माने जाने वाले व्रती लोगों के खाने में भी मिलावट हो रही है और चार इंजन की सरकार डांडिया खेलने में मग्न है.
