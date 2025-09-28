DTC बेड़े में शामिल हुईं 300 नई DEVI बसें, जानिए 'देवी' बसों से कैसे बदल रहा दिल्ली का सफर
दिल्ली सरकार की तरफ से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 300 इलेक्ट्रिक देवी बसों को सड़कों पर उतरा गया.
Published : September 28, 2025 at 3:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सेवा पखवाड़े के अवसर पर रविवार को यमुनापार के नए रूटों पर 300 नई देवी बसों को उतारा गया है. इन बसों को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया. ये बसें न सिर्फ पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, बल्कि दिल्लीवासियों को छोटी गलियों में ये बसें यात्रियों को सुगम सफर मुहैया करा रही है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, ''इन 300 बसों के जुड़ने के साथ ही अब डीटीसी के बेड़े में कुल 974 देवी बसें हो चुकी हैं. लंबे समय से यमुनापार के कई इलाकों में पर्याप्त बसें मौजूद होने के बावजूद कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई थी. यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लगता था और भीड़ का दबाव लगातार बढ़ रहा था. इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एक अध्ययन कराया गया. उसके आधार पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नए रूटों का निर्धारण किया गया.''
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नई योजना यमुनापार को सीधे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से जोड़ेगी. परिवहन विभाग का दावा है कि इससे न केवल भीड़ का दबाव कम होगा बल्कि यात्रियों का समय भी बचेगा. इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है कि हर दिल्लीवासी को समान सुविधा और सम्मान मिले. उन्होंने उम्मीद जताई कि नई बसें आम लोगों की यात्रा को सहज और सुरक्षित बनाएंगी.
वहीं, स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम यमुनापार के यात्रियों को बड़ी राहत देगा. यमुनापार में नए रूटों पर उतरी ये 300 देवी बसें आने वाले समय में राजधानी के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को और अधिक मज़बूत बनाने की दिशा में एक अहम कड़ी साबित होंगी.
क्या है दिल्ली की देवी योजना?
करीब तीन साल पहले तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 9 मीटर की छोटी बसें दिल्ली की कॉलोनियों में चलाने की योजना बनाई थी. आम आदमी पार्टी इन बसों को मोहल्ला बस नाम से सड़कों पर उतारने की तैयारी भी कर रही थी. लेकिन सत्ता बदल गई. अब इन बसों को बीजेपी सरकार 'देवी' (DEVI) नाम से सड़कों पर उतार रही है. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह के मुताबिक, इस पहल का मकसद दिल्ली में बसों में यात्रा करने वालों के अनुभव में सुधार करना है.
1 बार चार्ज होने पर बसें लगाती है 19 चक्कर: देवी बसों को उन कॉलोनियों में चलाया जा रहा है, जहां पर पहले से कोई बस नहीं चलती थी. इन बसों के चलने से लोगों को घर से 500 मीटर की दूरी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल रही है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, इन बसों के रूट अधिकतम 12 किलोमीटर के बनाए गए हैं, जिससे ये बसें विभिन्न कॉलोनी से मेट्रो स्टेशन तक ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगा सकेंगी. ये बसें 45 मिनट में फूल चार्ज होती है. एक बार चार्ज होने पर 225 किलोमीटर तक चलती है. इस तरीके से एक बार चार्ज होने पर बसें रूट पर करीब 19 चक्कर लगाती है.
