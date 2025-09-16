ETV Bharat / state

हिमाचल में 20 मिलीमीटर बारिश और हुई तो टूट जाएगा 30 साल पुराना रिकॉर्ड, जानें मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने बताया, "वर्तमान में 16 सितंबर तक के जो आंकड़े हैं. उसमें पूरे प्रदेश में 1010.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, इससे पहले 1 जून से 30 सितंबर तक की कम्युलेटिव बारिश वर्ष 1995 में 1030 मिलीमीटर दर्ज की गई थी. 1995 के बाद रनिंग में ये बारिश का सेकेंड हाईएस्ट आंकड़ा है. मानसून के ऑफिशियल आंकड़े सितंबर अंत तक के लिए जाते हैं. लेकिन वर्तमान में जो 16 सितंबर तक का आंकड़ा है, उसमें कम्युलेटिव 1010.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है".

मौसम विज्ञान विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यदि अगले कुछ दिनों में महज 20 मिलीमीटर बारिश और हो जाती है तो 1995 में हुई 1030 मिलीमीटर बारिश का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा. प्रदेश में आमतौर पर 25 सितंबर तक के आसपास मानसून की विदाई हो जाती है. लेकिन मानसून सीजन में बारिश का ऑफिशियल आंकड़ा 1 जून से 30 सितंबर तक का रिकॉर्ड किया जाता है. इस तरह से अभी मानसून सीजन के 14 दिन शेष बचे हैं. ऐसे में इस बार मानसून में हो रही लगातार बारिश हिमाचल के मौसमीय इतिहास में नया रिकॉर्ड दर्ज करने के करीब पहुंच गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून इस बार अपने पूरे तेवर में है. लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों की वादियों को तो हरा-भरा कर दिया है, लेकिन साथ ही बारिश के आंकड़े इस बार इतिहास रचने की कगार पर पहुंच गए हैं. प्रदेश में अब तक हुई भारी बारिश ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति बना दी है.

हिमाचल में इस बार मानसून की बारिश अपना कहर बरपा रही है. प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. प्रदेश में मानसून विदाई के अंतिम महीने में चल रहा है, लेकिन लगातार भारी बारिश का क्रम अभी थमा हैं. ऐसे में प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में अब तक 1010.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 46 फीसदी अधिक है. इसी अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 692.1 मिलीमीटर बारिश का है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिले जिलेवार बारिश के आंकड़े को देखें तो बिलासपुर में 1359.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 74 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 1335.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 40 फीसदी अधिक है.

हमीरपुर जिला में 1487.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 60 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिला में 1858.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 20 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिला में 286.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 29 फीसदी अधिक है. वहीं, कुल्लू जिला में 1055.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 108 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल स्पीति में 288.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य से 16 फीसदी कम है.

मंडी जिला में 1893.8 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 79 फीसदी अधिक है. इसके अलावा मानसून सीजन में अब तक शिमला जिला में 1227.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 109 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सिरमौर जिला में 1588 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 40 फीसदी अधिक है. सोलन जिला में 1421.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 72 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में 1493.6 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये बारिश सामान्य से 64 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

11 सालों में मानसून सीजन में हुई बारिश का आंकड़ा

हिमाचल में अब तक 11 साल के मानसून सीजन में हुई बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2015 में 638.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 16.4 फीसदी कम थी. इसी तरह से साल 2016 के मानसून सीजन के दौरान 623.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 18.3 फीसदी कम रहा. साल 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. वहीं, साल 2018 में 927.0 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 21.4 फीसदी अधिक दर्ज की गई. इसी तरह से साल 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम रही.

साल 2020 में मानसून सीजन के दौरान 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यह बारिश सामान्य से 25.4 फीसदी कम थी. ऐसे ही साल 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य से 9.8 फीसदी कम दर्ज की गई. प्रदेश में साल 2022 में 716.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 2.5 मिलीमीटर कम थी. वहीं, साल 2023 में 886.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 21 फीसदी अधिक थी. इसी तरह से साल 2024 में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में 600.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा समय से सामान्य से 18 फीसदी कम रहा. वहीं, इस बार मानसून सीजन में 1 जून से 16 सितंबर तक प्रदेश भर में 1010.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 46 फीसदी अधिक है.

