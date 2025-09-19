ETV Bharat / state

गुरुग्राम में बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग, गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी

दीपक नांदल का दावाः इसी बीच गैंगस्टर दीपक नांदल ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. बता दें कि इससे पहले भी दीपक बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमले और रोहित शौकीन के मर्डर की भी जिम्मेदारी ली थी. दीपक नांदल के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की जांच की जा रही है.

गुरुग्रामः हरियाणा में अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला गुरुग्राम का है जहां गुरुवार को एमएनआर बिल्डमार्क (MNR BuildMark) के कार्यालय पर फायरिंग हुई. देर शाम इस वारदात में अपराधियों ने ताबड़तोड़ करीब 30 राउंड फायरिंग की. फायरिंग के कारण इलाके में दहशत फैल गई है. अपराधियों की गतिविधि सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो गई. फायरिंग करने वाले अपराधी नकाब लगाए हुए थे. घटना के बाद से गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें मामले की जांच कर रही है. परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच: पुलिस ने बताया कि "घटना की जांच के लिए टीम गठित की गई है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. दीपक नांदल के विदेश में होने की खबर है. पुलिस उसकी पोस्ट की जांच कर रही है.

बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश: गुरुवार रात 9:10 पर दो बाइक पर सवार होकर नकाबपोश बदमाश सेक्टर 45 स्थित बिल्डर के दफ्तर पर पहुंचे थे. बिल्डर के दफ्तर के बाहर उन्होंने ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस: गुरुग्राम पुलिस बिल्डिंग और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जैसे ही कोई लीड मिलेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सीसीटीवी कैमरा की मदद से आरोपियों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है.

क्या बोले गुरुग्राम डीसीपी: गुरुग्राम के डीसीपी हितेश यादव ने कहा कि "गुरुवार देर शाम को बिल्डर के कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग हुई है. फायरिंग में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है. सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीम काम कर रही है. जहां तक सवाल सोशल मीडिया का है की ये असली है या नकली. अभी तुरंत इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है. जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा."