ETV Bharat / state

जमशेदपुर में दिन दहाड़े व्यापारी से 30 लाख की लूट, 24 घंटे में दूसरी वारदात - LOOTED 30 LAKHS FROM BUSINESSMAN

जमशेदपुर में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 30 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

LOOTED 30 LAKHS FROM BUSINESSMAN
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read

जमशेदपुर: अज्ञात अपराधियों ने व्यवसाई की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 30 लाख रुपये लूट लिए. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. घटना जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की है. शहर में 24 घंटे के अंदर लूट की यह दूसरी घटना है. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द सभी की गिरफ्तारी की जाएगी.

मिर्च पाउडर फेंककर लूटे 30 लाख

जानकारी के मुताबिक व्यापारी साकेत अग्रवाल अपनी स्कूटी से बैंक में रुपये जमा करने जा रहे थे. स्कूटी में एक बैग था जिसमें रूपये थे. गुरुद्वारा के पास पहले से घात लगाए बैठे कार में सवार अपराधियों ने पहले व्यापारी को रोका और फिर उसकी आंख में लाल मिर्च का पाउडर डालकर रूपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए. इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

जानकारी देते सिटी एसपी कुमार शिवाशीष (Etv Bharat)

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर सिटी एसपी समेत बिष्टुपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.

looted 30 lakhs from businessman in Jamshedpur
लूट के बाद इलाके में दहशत का माहौल (Etv Bharat)

पीड़ित व्यापारी के घर से कुछ दूरी पर घटना घटी है. इस मामले में भी जांच की जा रही है कि कोई और मामला तो नहीं है. चार की संख्या में कार से आये अपराधियों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर रूपये से भरा बैग लूट लिया और फिर फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज के जरिये अपराधियों की पहचान की जा रही है, साथ ही पुलिस की कार्रवाई जारी है: कुमार शिवाशीष, सिटी एसपी

ये भी पढ़ें: जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, मालिक को किया घायल

चाईबासा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पांच लाख रुपए की लूट, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे कर्मी

झारखंड में भ्रष्ट अधिकारियों और कॉर्पोरेट माफिया का गठजोड़: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद

जमशेदपुर: अज्ञात अपराधियों ने व्यवसाई की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 30 लाख रुपये लूट लिए. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. घटना जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की है. शहर में 24 घंटे के अंदर लूट की यह दूसरी घटना है. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द सभी की गिरफ्तारी की जाएगी.

मिर्च पाउडर फेंककर लूटे 30 लाख

जानकारी के मुताबिक व्यापारी साकेत अग्रवाल अपनी स्कूटी से बैंक में रुपये जमा करने जा रहे थे. स्कूटी में एक बैग था जिसमें रूपये थे. गुरुद्वारा के पास पहले से घात लगाए बैठे कार में सवार अपराधियों ने पहले व्यापारी को रोका और फिर उसकी आंख में लाल मिर्च का पाउडर डालकर रूपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए. इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

जानकारी देते सिटी एसपी कुमार शिवाशीष (Etv Bharat)

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर सिटी एसपी समेत बिष्टुपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.

looted 30 lakhs from businessman in Jamshedpur
लूट के बाद इलाके में दहशत का माहौल (Etv Bharat)

पीड़ित व्यापारी के घर से कुछ दूरी पर घटना घटी है. इस मामले में भी जांच की जा रही है कि कोई और मामला तो नहीं है. चार की संख्या में कार से आये अपराधियों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर रूपये से भरा बैग लूट लिया और फिर फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज के जरिये अपराधियों की पहचान की जा रही है, साथ ही पुलिस की कार्रवाई जारी है: कुमार शिवाशीष, सिटी एसपी

ये भी पढ़ें: जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, मालिक को किया घायल

चाईबासा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पांच लाख रुपए की लूट, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे कर्मी

झारखंड में भ्रष्ट अधिकारियों और कॉर्पोरेट माफिया का गठजोड़: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद

For All Latest Updates

TAGGED:

व्यापारी से लूटा रुपयों से भरा बैगLOOT IN JAMSHEDPURJAMSHEDPUR POLICEजमशेदपुर में तीस लाख की लूटLOOTED 30 LAKHS FROM BUSINESSMAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.