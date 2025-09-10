भिवानी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30-35 लोग घायल, खेतों में मजदूरी करने जा रहे थे सभी मजदूर
भिवानी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30-35 की संख्या में लोग घायल हो गए. इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.
Published : September 10, 2025 at 5:10 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 5:17 PM IST
भिवानीः जिले में सड़क हादसे में परिवार के साथ मजदूरी करने जा रहे 30-35 की संख्या में लोग घायल हो गए. ये सभी लोग कुडल गांव से कुडल बास ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर कपास तोड़ने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान श्याम कला रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली खेत में पलट गई. चालक और उसका सहकर्मी मौके से फरार हो गया. सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पास के जुई पीएचसी में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 15 मरीजों को नागरिक अस्पताल भिवानी में भर्ती कराया गया.
घायलों का आरोप - ट्रैक्टर चालक नशे में थाः घायल मजदूर मुमताज ने बताया कि "कुडल बास रोड से खेत में कपास तोड़ने के लिए जा रहे थे. ट्रैक्टर चालक गाड़ी को ओवर स्पीड चला रहा था. इसी दौरान चालक ने ट्रैक्टर से कंट्रोल खो दिया. ट्रैक्टर पलट गई और चालक कूदकर भाग गया. हादसे में 30-35 की संख्या में लोग घायल हुए हैं. हम लोगों के साथ ट्रॉली में महिलाएं और बच्चे भी थे. लोगों के सिर, हाथ-पैर में चोटें आई हैं." मजदूर राशिद हुसैन ने बताया कि "गांव कुडल बास से श्याम कला रोड पर ट्रैक्टर ट्राली में जा रहे थे जहां ट्रैक्टर ट्राली पलट गई. चालक नशे की हालत में था. हादसे के समय सड़क खाली थी. चालक यूपी के रामपुर जिला का निवासी है."
क्या बोले चिकित्सा अधिकारीः भिवानी नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष श्योराण ने बताया कि "उन्हें सूचना मिली थी कि श्याम कला रोड पर खेत में ट्रैक्टर ट्राली पलट गई है. वरीय अधिकारी का फोन आया कि हादसे में 25 से 30 लोग घायल हो गए हैं. उन्होंने मेडिकल स्टाफ को तैयार रहने के लिए कहा. घायलों को पहले जुई पीएचसी में प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद भिवानी के नागरिक अस्पताल में 15 लोग घायल अवस्था में पहुंचे है. उन लोगों का उपचार चल रहा है. इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है."