गैस पाइप फटने से 3 साल की बच्ची की मौत, सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिलेंडर का पाइप फटने से झुलसी 3 साल की बच्ची की मौत ( सांकेतिक तस्वीर )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 12, 2025 at 3:49 PM IST 6 Min Read

ऊना: आज देशभर में करोड़ों लोग घरेलू एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं. गैस सिलेंडर हर घर के किचन में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी जरा-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. अक्सर देखा गया है कि गैस लीकेज, रेगुलेटर की खराबी, पाइप का पुराना होना या सिलेंडर को गलत तरीके से संभालना आग, विस्फोट जैसे खतरनाक हादसे सामने आते हैं. गगरेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरवाड़ी बाज़ार में दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया. जहां प्रवासी परिवार की तीन वर्षीय मासूम बेटी की झुलसने के कारण दर्दनाक मौत हो गई. मृतक बच्ची की पहचान रागिनी निवासी मध्यप्रदेश के रूप में हुई है, जो अपने परिवार सहित पिछले काफी समय से मरवाड़ी में किराए के मकान में रह रही थी. बताया जा रहा है कि रसोई गैस के सिलेंडर से लगी पाइप फटने के कारण ये हादसा हुआ. गगरेट पुलिस ने शव का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश ग्वालियर निवासी कुमेश सिंह अपने परिवार के साथ मरवाड़ी में डॉक्टर शेर सिंह के मकान में रह रहा था और रोजी-रोटी के लिए बाजार में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर परिवार का गुजारा करता था. बताया जा रहा है कि बुधवार रात के समय परिवार खाना बना रहा था अचानक गैस सिलेंडर की पाइप फट गई, जिससे लगी आग में पास में खेल रही कुमेश सिंह की बेटी रागिनी बुरी तरह झुलस गई. परिवार ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की. परिवार लेकिन मासूम जिंदगी मौत से जंग हार गई. सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी एसआई रविपाल अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे. एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि 'पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर दिया है. साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.'