गैस पाइप फटने से 3 साल की बच्ची की मौत, सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
गैस सिलेंडर को लेकर बरती गई छोटी सी लापरवाही बड़ी घटनाओं को जन्म देता है. छोटी सी अनदेखी पूरे-परिवार को खतरे में डाल सकती है.
Published : September 12, 2025 at 3:49 PM IST
ऊना: आज देशभर में करोड़ों लोग घरेलू एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं. गैस सिलेंडर हर घर के किचन में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी जरा-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. अक्सर देखा गया है कि गैस लीकेज, रेगुलेटर की खराबी, पाइप का पुराना होना या सिलेंडर को गलत तरीके से संभालना आग, विस्फोट जैसे खतरनाक हादसे सामने आते हैं.
गगरेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरवाड़ी बाज़ार में दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया. जहां प्रवासी परिवार की तीन वर्षीय मासूम बेटी की झुलसने के कारण दर्दनाक मौत हो गई. मृतक बच्ची की पहचान रागिनी निवासी मध्यप्रदेश के रूप में हुई है, जो अपने परिवार सहित पिछले काफी समय से मरवाड़ी में किराए के मकान में रह रही थी. बताया जा रहा है कि रसोई गैस के सिलेंडर से लगी पाइप फटने के कारण ये हादसा हुआ. गगरेट पुलिस ने शव का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश ग्वालियर निवासी कुमेश सिंह अपने परिवार के साथ मरवाड़ी में डॉक्टर शेर सिंह के मकान में रह रहा था और रोजी-रोटी के लिए बाजार में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर परिवार का गुजारा करता था. बताया जा रहा है कि बुधवार रात के समय परिवार खाना बना रहा था अचानक गैस सिलेंडर की पाइप फट गई, जिससे लगी आग में पास में खेल रही कुमेश सिंह की बेटी रागिनी बुरी तरह झुलस गई. परिवार ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की. परिवार लेकिन मासूम जिंदगी मौत से जंग हार गई. सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी एसआई रविपाल अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे. एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि 'पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर दिया है. साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.'
इन बातों का रखें ध्यान
सिलेंडर लेते वक्त कई चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं जो सीधे-सीधे आपकी सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं. ये जानकारी बहुत जरूरी होती है लेकिन ज्यादातर ग्राहकों का ध्यान सिर्फ सिलेंडर के वजन पर ही रहता है. कुछ खास बातों का ध्यान रखकर हादसों से बचा जा सकता है.
- डिलीवरी लेते समय कंज्यूमर सिलेंडर के वजन पर ही नजर डालते हैं. उससे भी जरूरी है सिलेंडर की सील चेक करना. सिलेंडर में गैस कम है तो आप उसे वापस लौटा देते हैं लेकिन अगर सिलेंडर की सील टूटी हुई है तो भी ये ध्यान देने वाली बात है. अगर सील टूटी हुई है तो या तो सिलेंडर से गैस निकाली गई है या फिर तय मानकों के आधार पर नहीं भरी गई है. इसलिये वजन चेक करने के साथ ही गैस पर सील है या नहीं, ये भी जरूर चेक करें.
- गैस सिलेंडर लेते वक्त ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ उसके वजन पर होता है लेकिन इससे ज्यादा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि सिलेंडर लीक तो नहीं हो रहा. आप सिलेंडर डिलीवरी के लिए आए कर्मचारी से इसे चेक भी करवा सकते हैं. लीक हो रहे सिलेंडर को लेने से आप इनकार भी कर सकते हैं या फिर डिलीवरी करने आया कर्मचारी उसे मौके पर ही ठीक भी कर सकता है.
- इंडेन गैस सर्विस के मुताबिक सिलेंडर के वॉल्व के अंदर लगे O RING को चेक करना ना भूलें. वॉल्व के अंदर लगा ये रबड़ का रिंग गैस लीकेज को रोकता है. इसके टूटने या खराब होने पर इसे तुरंत बदले. सिलेंडर खरीदते समय इसे चेक करें. इसे ओ रिंग लीक डिटेक्टर नाम के उपकरण की मदद से चेक किया जा सकता है. इस उपकरण को गैस सप्लाई एजेंसी के कर्मचारी साथ में लेकर चलते हैं. इस उपकरण को वॉल्व के ऊपर दबाने पर प्रेशर के कारण अगर सूई ऊपर की तरफ जाती है तो इसका मतलब O RING खराब है. ऐसा होने पर तुरंत गैस एजेंसी से सिलेंडर या O RING को बदलने के लिए कहें.
- वॉल्व लीकेज को भी ऐसे ही चेक करें. वॉल्व के ऊपर वॉल्व लीक डिटेक्टर लगा कर चेक करें. डिटेक्टर के डायल में लगी सुई अगर प्रेशर के कारण ऊपर की ओर जाती है तो इसका मतलब वॉल्व में लीकेज है. सिलेंडर लीकेज को चेक करना आपका अधिकार और जिम्मेदारी है. लीकेज से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप 1906 पर कॉल कर सकते हैं.
- गैस सिलेंडर की पाइप और रेगुलेटर में किसी भी तरह की कोई लीकेज न हो. कमरे में एलपीजी की गंध आने पर बिजली का स्विच, माचिस या आग न जलाएं. लीकेज होने पर घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खुली रखें. सिलेंडर को हमेशा हवादार जगह पर रखें और सीधी धूप या गर्मी से दूर रखें.
सिलेंडर की टेस्टिंग डेट को करें ध्यान से चेक
हालांकि BIS सिलेंडर कई लेयर्स से बने होते हैं और इनमे ब्लास्ट का खतरा कम रहता है. नए सिलेंडर को हर 10 साल बाद और पुराने सिलेंडर को 5 साल बाद एलपीजी बोटलिंग प्लांट में टेस्ट किया जाता है. टेस्टिंग के दौरान इनमें पांच गुना प्रेशर डाला जाता है. मानकों पर खरा उतरने वाले सिलेंडर को पेंट और अगली टेस्टिंग डेट डालकर रिफिलिंग के लिए भेज दिया जाता है. सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जानने का आसान तरीका है. सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में वॉल्व के पास एक कोड के रूप में इसकी टेस्टिंग डेट लिखी होती है. आपको वॉल्व के पास A 23, B 24, C 25, D 26. रूप में कोड लिखा मिलेगा. A का इस्तेमाल जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए किया जाता है. B का मतलब अप्रैल, मई और जून होता है. C जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए , D का प्रयोग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए होता है. अगर आपके सिलेंडर पर बी-26 लिखा गया है तो इसका मतलब आपका सिलेंडर साल 2026 के अप्रैल से जून तक के लिए उपयोगी है.
