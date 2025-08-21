ETV Bharat / state

बस्तर जिले में 3 हजार BPL कार्ड रद्द, इनमें कई कार्ड मृत व्यक्तियों के नाम पर थे

खाद्य विभाग ने जांच के बाद मृत या जिन कार्ड पर लंबे समय से राशन नहीं उठाया गया उन कार्डों को रद्द किया है.

Published : August 21, 2025

बस्तर: जिले में बड़ी संख्या में BPL कार्ड को निरस्त करने का मामला सामने आया है. जांच के बाद बस्तर जिले में 3000 से अधिक कार्ड रद्द कर दिए गए हैं. इनमें कुछ मृत व्यक्ति तो कुछ कई महीने से सक्रिय नहीं थे, या दिए गए पते पर नहीं थे.

10 हजार से ज्यादा संदिग्ध कार्ड: जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर बस्तर जिले में खाद्य विभाग ने बीपीएल राशन कार्ड की जांच शुरू की गई है. जांच में अब तक 10 हज़ार से अधिक संदिग्ध कार्डधारी सामने आए हैं. इनमें मृत व्यक्तियों के नाम पर बने कार्ड, लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले हितग्राही और ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ता शामिल हैं.

कई संपन्न लोगों का नाम की आशंका: बताया जा रहा है कि, 6 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोग, बड़े व्यापारी, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी भी बीपीएल कार्ड की लिस्ट में हैं. लाखों रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी भी हो सकते हैं. हालांकि जिला खाद्य अधिकारी के मुताबिक अभी इसकी जांच करने के निर्देश नहीं हैं.

जिन हितग्राहियों की सालाना आय अधिक है. जो सरकारी नौकरी और व्यवसाय से जुड़े हैं अगर उनके पास BPL कार्ड पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. खाद्य विभाग का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक गरीब परिवारों तक पहुंचे.- घनश्याम राठौर, जिला खाद्य अधिकारी

फिलहाल 3000 कार्ड रद्द: घनश्याम राठौर ने बताया कि जांच के दौरान अब तक तीन हजार कार्ड रद्द किए जा चुके हैं. पूरे छत्तीसगढ़ में गरीबों को राशन की सुविधा देने के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोली गई है. जिसके माध्यम से खाद्य विभाग ने हितग्राहियों की सूची तैयार करके पात्र लोगों का राशन कार्ड बनाने का कार्य किया गया है.

