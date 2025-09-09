ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल में पढ़कर 3 भाई-बहन बने क्लास वन अधिकारी, एक बहन जज, एक भाई आईआरएस अधिकारी, दूसरे भाई बने लेफ्टिनेंट

हरियाणा के जिला मोटर वाहन अधिकारी के तीन बच्चों ने सरकारी स्कूल क्लास वन अधिकारी बन अनूठा मिसाल पेश की है.

3 siblings class one officers
मोटर वाहन अधिकारी देशराज चौधरी परिवार के साथ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2025 at 9:11 PM IST

पंचकूला: हरियाणा के जिला पंचकूला में बतौर मोटर वाहन अधिकारी कार्यरत देशराज चौधरी के तीन बेटी-बेटे अब देश की सेवा को तैयार हैं. सरकारी स्कूलों से पढ़े उनके तीनों बच्चों में से बेटी जज बन चुकी है, जबकि दो बेटों में से एक आईआरएस अधिकारी और दूसरा हाल ही में सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हो गया है. एक ही परिवार से तीनों बच्चों के विभिन्न सेवाओं में उच्च पद हासिल करने से चंडीगढ़ से सटे जिला मोहाली के गांव जयंती माजरी में जश्न का माहौल है. लोग दूर-दराज तक बच्चों की कामयाबी के किस्से एक दूसरे से साझा कर रहे हैं.

बच्चों का लक्ष्य शुरुआत से स्पष्ट थाः ईटीवी भारत ने पंचकूला आरटीओ के जिला मोटर वाहन अधिकारी देशराज चौधरी से उनके बच्चों की सफलता और उनके खुद के संघर्ष पर बातचीत की. देशराज ने तीनों बच्चों के देश सेवा के लिए बेहतर मुकाम हासिल करने पर खुशी व्यक्त की. उन्होंने बताया कि "उनके सभी बच्चों का लक्ष्य शुरुआत से स्पष्ट था, जिसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखा."

सरकारी स्कूल में पढ़कर 3 भाई-बहन बने क्लास वन अधिकारी (Etv Bharat)
बेटी 2023 में जज बनी: देशराज ने बताया की "शुरुआत से पढ़ाई में होनहार रही उनकी बेटी कामिनी चौधरी ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री हासिल की. इसके बाद कामिनी पंजाब ज्यूडिशरी की परीक्षा पास करते हुए जज नियुक्त बनी. इस खबर के सार्वजनिक होते ही उनके गांव जयंती माजरी में ढोल, बैंड-बाजे बजे. पूरा गांव देशराज और उनके परिवार को बधाई देने पहुंचा." लेकिन देशराज ने बेटी और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ सबसे पहले गांव के ही ऊंचे टीले पर मौजूद माता जयंती देवी के प्राचीन मंदिर में माथा टेक कर मां रानी का आशीर्वाद लिया. वर्तमान में कामिनी चौधरी रोपड़ की जिला अदालत में सेवारत हैं.
3 siblings class one officers
भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने धर्मांशु चौधरी अपने पिता के साथ (Etv Bharat)

बेटा कमल चौधरी आईआरएस अधिकारी बना: बेटी के जज नियुक्त होने के अगले वर्ष ही साल 2024 में देशराज का बड़ा बेटा कमल चौधरी यूपीएससी परीक्षा पास कर आईआरएस अधिकारी बना. देशराज ने बताया कि "कमल ने पहले तमिलनाडु के वेल्लोर वीआईटी से सिविल इंजीनियरिंग की. इसके बाद उन्होंने उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया. इसके चलते कमल चौधरी ने साल 2023 में पहले हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पहला रैंक हासिल किया और करीब डेढ़ वर्ष नौकरी भी की. लेकिन इसके बाद भी कमल को अपना सपना अधूरा लगा और लगातार यूपीएससी की तैयारी जारी रखी. नतीजतन वर्ष 2024 में घोषित यूपीएससी परीक्षा के नतीजे में कमल सफल हुए और आईआरएस अधिकारी बने. वर्तमान में कमल चौधरी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं."

3 siblings class one officers
मोटर वाहन अधिकारी देशराज चौधरी अपने परिवार के साथ (Etv Bharat)
दूसरे बेटा सेना में लेफ्टिनेंट चयनित: पिता देशराज ने बताया कि "छोटे बेटे धर्मांशु चौधरी ने स्कूल में एनसीसी ली हुई थी. इसके बाद धर्मांशु ने चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज में पढ़ाई की. पिता ने बताया कि धर्मांशु गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल हुआ और कजाकिस्तान में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (वाईईपी) कर चुका था. इसके बाद से ही धर्मांशु ने पिता देशराज से कहा कि वह सेना में भर्ती होना चाहता है. अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए धर्मांशु ने प्रयागराज से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) पास किया. इसके बाद बीते शनिवार को ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) चेन्नई से पासिंग आउट परेड कर धर्मांशु आर्म्ड रेजिमेंट में सेना का हिस्सा बना. देशराज चौधरी ने कहा कि दो वर्ष, 2023 और 2024 में अपने तीनों बच्चों को देश सेवा में आगे बढ़ता देख वे काफी खुश हैं. बच्चों की सफलता से ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत रंग ले आई है."
3 siblings class one officers
आईआरएस कमल चौधरी अपने पिता देशराज चौधरी के साथ (Etv Bharat)

गांव में नहीं थी इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था: देशराज ने बताया कि "परिवार में वह इकलौते कमाने वाले थे. उन्होंने तीनों बच्चों को पहले पास के ही गांव सारंगपुर के एक सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा तक पढ़ाया. उस दौरान अपनी नौकरी के साथ-साथ बच्चों को स्कूल ले जाने-लाने की जिम्मेदारी थी." देशराज की पत्नी संतोष गृहणी हैं, जिन्होंने उम्र भर अपने बच्चों की पढ़ाई को सर्वोपरि रखा और हर कदम पति का साथ देते हुए अपने बच्चों के जीवन को निखारती रही. देशराज ने बताया कि "उनका पैतृक गांव जयंती माजरी फॉरेस्ट एरिया में हैं. इस कारण वहां इंटरनेट सेवा और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होती थी, जिसके चलते बच्चों को पढ़ाई में काफी रुकावट महसूस होती थी. लेकिन अब बच्चों की सफलता ने जीवन में आई सभी परेशानियों को भुला दिया है.

