3 क्विंटल गांजा और नशीली दवाओं की खेप नष्ट, बस्तर पुलिस ने दी तस्करों को चेतावनी
बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के फरनेस भट्टी में डालकर जब्त किए गए अवैध गांजा, टैबलेट और कैप्सूल को नष्ट किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 10:33 PM IST
जगदलपुर: नशे पर नकेल लगाने और बस्तर में नशे की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है. बड़ी मात्रा में हर महीने गांजा और नशीली दवाएं पुलिस जब्त करती है. गुरुवार को बस्तर पुलिस ने जब्त किए गए नशे की बड़ी खेप को नष्ट किया. पुलिस ने नियमों के तहत आज नगरनार NMDC स्टील प्लांट में नष्टीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया. नष्टीकरण प्रकिया में मादक पदार्थ गांजा, नशीली कैप्सूल, टैबलेट व सिरप शामिल था. बस्तर जिले के अलावा कोंडागांव व सुकमा जिले से पकड़े गए मादक पदार्थ को भी इस नष्टीकरण प्रकिया में शामिल किया गया. नशे के जब्त किए गए सामानों को नष्ट किए जाने की प्रकिया के दौरान बस्तर पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी, तहसील अधिकारी व नारकोटिक्स सेल के सदस्य मौजूद रहे.
3 क्विंटल गांजा और नशीली दवाओं की खेप नष्ट: जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि NCB नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज बस्तर जिले के नगरनार स्टील प्लांट के फरनेस भट्टी में डालकर जब्त किए गए अवैध गांजा, टैबलेट व कैप्सूल को नष्ट किया गया. वहीं सिरप को जमीन में गड्ढा करके नष्ट किया गया. नशे के सामान को नष्ट करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था. इस प्रक्रिया में बस्तर से 873 किलो गांजा, सुकमा से 75 किलो गांजा व कोंडागांव जिले से 2200 किलो गांजा शामिल रहा. इसके साथ ही नशीली दवाओं में कैप्सूल 11406 नग, टेबलेट 3875 नग व 17400 एमएल सिरप शामिल था.
बस्तर पुलिस की तस्करों को चेतावनी: इसके साथ ही चेतावनी देते हुए सीएसपी ने कहा कि नगर व ज़िले में किसी भी प्रकार की कोई नशीली दवाओं व मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, या उसकी तस्करी की जाती है तो बस्तर पुलिस उन पर कड़ाई से कार्रवाई करेगी. तस्करों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा. इधर 1 महीने पहले ही बस्तर पुलिस ने जिले में जब्त किए गए अवैध शराब को नष्ट किया था. और उन्हें जमीन में दफन किया था.
एनडीपीएस एक्ट क्या है ? नशे के कारोबार खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है. इस दौरान पुलिस NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करती है. NDPS एक्ट का फुलफार्म नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है. इस कानून को नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 भी कहा जाता है. एक्ट को साल 1985 में पास किया गया. इसे नशीले पदार्थों के सेवन, बेचने और बनाने से रोकने के लिए तैयार किया गया.