3 क्विंटल गांजा और नशीली दवाओं की खेप नष्ट, बस्तर पुलिस ने दी तस्करों को चेतावनी

जगदलपुर: नशे पर नकेल लगाने और बस्तर में नशे की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है. बड़ी मात्रा में हर महीने गांजा और नशीली दवाएं पुलिस जब्त करती है. गुरुवार को बस्तर पुलिस ने जब्त किए गए नशे की बड़ी खेप को नष्ट किया. पुलिस ने नियमों के तहत आज नगरनार NMDC स्टील प्लांट में नष्टीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया. नष्टीकरण प्रकिया में मादक पदार्थ गांजा, नशीली कैप्सूल, टैबलेट व सिरप शामिल था. बस्तर जिले के अलावा कोंडागांव व सुकमा जिले से पकड़े गए मादक पदार्थ को भी इस नष्टीकरण प्रकिया में शामिल किया गया. नशे के जब्त किए गए सामानों को नष्ट किए जाने की प्रकिया के दौरान बस्तर पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी, तहसील अधिकारी व नारकोटिक्स सेल के सदस्य मौजूद रहे.

3 क्विंटल गांजा और नशीली दवाओं की खेप नष्ट: जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि NCB नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज बस्तर जिले के नगरनार स्टील प्लांट के फरनेस भट्टी में डालकर जब्त किए गए अवैध गांजा, टैबलेट व कैप्सूल को नष्ट किया गया. वहीं सिरप को जमीन में गड्ढा करके नष्ट किया गया. नशे के सामान को नष्ट करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था. इस प्रक्रिया में बस्तर से 873 किलो गांजा, सुकमा से 75 किलो गांजा व कोंडागांव जिले से 2200 किलो गांजा शामिल रहा. इसके साथ ही नशीली दवाओं में कैप्सूल 11406 नग, टेबलेट 3875 नग व 17400 एमएल सिरप शामिल था.