ETV Bharat / state

बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 3 प्रतिशत बढ़ा DA

केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार ने भी फेस्टिव सीजन में अपने कर्मचारियों को बड़ा दिवाली का तोहफा दिया और महंगाई भत्ता बढ़ा दिया.

BIHAR EMPLOYEE DA HIKE
सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है और हर तबके को खुश करने में लगी है. नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पैसे ट्रांसफर किए. वहीं छात्रों की छात्रवृत्ति भी डबल कर दी. अब दिवाली से ठीक पहले एक और बड़ा धमाका करते हुए बिहार के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है.

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा दिवाली तोहफा: नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगाई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. नीतीश सरकार ने 3% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया है. पहले यह 55 प्रतिशत था, जिसको बढ़ा कर अब 58 प्रतिशत कर दिया गया है. इसका लाभ सभी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. बिहार में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 लाख है.

क्या होता है DA?: डीए या डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) को महंगाई भत्ता भी कहते हैं. यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभावों से बचाने के लिए दिया जाता है. ताकि वह बढ़ती हुई जीवन-यापन लागत के बावजूद अपने क्रय शक्ति बरकरार रख सकें. डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है. इसे हर छह महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित किया जाता है.

केंद्र सरकार की तर्ज पर फैसला: केंद्र सरकार ने पहले ही महंगाई भत्ते को लेकर 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ डीए इस साल के 1 जुलाई से प्रभावी होगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

NITISH CABINATDA HIKE IN BIHARबिहार सरकारी कर्मचारी का डीए बढ़ाबिहार में तीन प्रतिशत डीए बढ़ाBIHAR EMPLOYEE DA HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.