नूंह में 2 सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, मुंबई हाइवे और अलवर मार्ग की घटना
नूंह में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते 24 घंटे के अंदर 2 हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई.
Published : September 29, 2025 at 2:31 PM IST
नूंहः हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जिले में 2 अलग-अलग सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. पहला हादसा नूंह जिले के थाना सदर फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात हुआ, जिसमें दो लोगों की जान चली गई. दूसरा हादसा सोमवार सुबह नूंह-अलवर मार्ग खेड़ली गांव के पास हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई.
मृतकों की नहीं हो पाई है पहचानः पुलिस के अनुसार, "दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैन नंबर 60.4 पर हादसा हुआ, जहां अलवर से दिल्ली की ओर जा रही पिकअप गाड़ी (छोटा हाथी गाड़ी) खराब होने के कारण सड़क पर रुकी हुई थी. इस बीच पीछे से आ रही एक अन्य गाड़ी ने खड़ी छोटा हाथी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद टक्कर मारने वाली गाड़ी मौके से फरार हो गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को मांडीखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि, इलाज के दौरान दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया. थाना सदर फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन की तलाश में जुट गई है." पुलिस ने बताया कि "हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मृतकों की पहचान अभी नहीं हुई है. मरने वाले दोनों दूसरे राज्य के बताए जा रहे हैं."
डीएलटी गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्करः दूसरा हादसा आज सुबह करीब दस बजे नूंह-अलवर मार्ग खेड़ली गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डीएलटी गाड़ी (18 चक्के वाली गाड़ी) ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इस हादसे में नावली निवासी 60 वर्षीय दिलदार की मौके पर मौत हो गई. मृतक दिलदार के सात बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया.
अस्पताल का फ्रिजर खराबः तीनों शवों को अल आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा(नूंह) में रखवा दिया गया है. मृतक दिलदार के परिजन सक्लेन मुस्ताक ने स्वास्थ्य विभाग से नाराजगी जताते हुए कहा कि मोर्चरी में तीन शव रखे हुए हैं. लेकिन मोर्चरी के फ्रीजर खराब है, जिससे शवों से बदबू आने लगी है. शवों को परिजनों ने खुद बर्फ में लगाया है." उन्होंने सरकार से मांग की है कि "मोर्चरी के फ्रीजरों को ठीक किया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो." डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि "तीनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखवाया गया है. जल्द ही पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा."