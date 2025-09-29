ETV Bharat / state

नूंह में 2 सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, मुंबई हाइवे और अलवर मार्ग की घटना

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जिले में 2 अलग-अलग सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. पहला हादसा नूंह जिले के थाना सदर फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात हुआ, जिसमें दो लोगों की जान चली गई. दूसरा हादसा सोमवार सुबह नूंह-अलवर मार्ग खेड़ली गांव के पास हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई.

मृतकों की नहीं हो पाई है पहचानः पुलिस के अनुसार, "दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैन नंबर 60.4 पर हादसा हुआ, जहां अलवर से दिल्ली की ओर जा रही पिकअप गाड़ी (छोटा हाथी गाड़ी) खराब होने के कारण सड़क पर रुकी हुई थी. इस बीच पीछे से आ रही एक अन्य गाड़ी ने खड़ी छोटा हाथी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद टक्कर मारने वाली गाड़ी मौके से फरार हो गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को मांडीखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि, इलाज के दौरान दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया. थाना सदर फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन की तलाश में जुट गई है." पुलिस ने बताया कि "हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मृतकों की पहचान अभी नहीं हुई है. मरने वाले दोनों दूसरे राज्य के बताए जा रहे हैं."