ETV Bharat / state

इंदौर में मोटापा बना महामारी, तीस फीसदी युवाओं को हार्ट अटैक, प्री-डायबिटीज का खतरा

इंदौर के लगभग 1 लाख लोगों का स्वास्थ्य शिविरों में आठ पैरामीटर्स पर किया गया परीक्षण. स्कूल-कॉलेजों में फिर से चलाया जा रहा जनजागरूकता अभियान.

OBESITY PROBLEM INDORE
युवाओं में बढ़ा हार्ट अटैक का खतरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: आधुनिक दौर में बिगड़ती दिनचर्या, अनियमित खानपान और आरामतलब जिंदगी हर किसी के लिए हार्ट अटैक और डायबिटीज का सबब बनते जा रहे हैं. इंदौर जैसे शहर में फिलहाल आलम यह है कि 10 में से तीन युवा हार्ट अटैक और प्री डायबिटीज के खतरे से जूझ रहे हैं. जिन्हें हार्ट अटैक से बचाने के लिए उनके मेडिकल परीक्षण के बाद अब जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

दरअसल इंदौर में स्वास्थ्य आधारित खतरों के संबंध में शहर में बीते दिनों एमपी सेवा संकल्प सेंट्रल लैब और रेड क्रॉस सोसाइटी के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया था. जिसमें शहर के लोगों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े उजागर हुए हैं.

युवाओं में बढ़ा हार्ट अटैक का खतरा (ETV Bharat)

इंदौर के लगभग 1 लाख लोगों का स्वास्थ्य शिविरों में आठ पैरामीटर्स पर किया गया परीक्षण

इंदौर के तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों का विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों में आठ पैरामीटर्स पर परीक्षण किया गया. जिसमें सामने आया कि इनमें से 50% लोग हृदय रोग के खतरों से जूझ रहे हैं. 30 फीसदी लोगों में इसकी वजह ओवर वेट होना है जबकि 20 फीसदी मोटापा झेल रहे हैं. इनमें से 7% लोगों को फैटी लीवर की शिकायत है और 4% लोग किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं.

इस डराने वाले हालात को देखकर शहर में एक बार फिर अगस्त से लेकर नवंबर तक स्कूल और कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य सर्वे में ये बीमारियां 18 साल से लेकर 30 वर्ष के आयु के लोगों में भी हैं. जिनके बीच हर चौथा युवा प्रीडायबिटिक स्टेज में है.

इंदौर में 39.50% लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है जबकि 34% से ज्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या

सर्वे करने वाली सेंट्रल लैब की प्रमुख डॉक्टर विनीत कोठारी बताती हैं "इंदौर में 39.50% लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है जबकि 34% से ज्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है. युवाओं में बॉडी मास इंडेक्स का स्तर 33.5% से ज्यादा पाया गया है. जिन्हें लेकर अब फिर से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान में एक चम्मच शक्कर कम के साथ वजन कम करने और नियमित रूप से एक्सरसाइज बढ़ने पर फोकस किया जा रहा है. जिससे कि भविष्य में महामारी बनते हार्ट अटैक और मोटापे पर नियंत्रण करके लोगों को डायबिटीज से बचाया जा सके."

कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों में युवाओं को हार्ट अटैक और मोटापे के खतरों की दी जा रही जानकारी

उन्होंने कहा, एक बार डायबिटीज होने पर फिर जिंदगी भर उसकी दवाई लेनी पड़ती है. इससे पहले यदि समय रहते स्थिति में सुधार कर लिया जाए तो लोगों को डायबिटीज से बचाया जा सकता है. इधर इस अभियान के प्रमुख और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी बताते हैं "इस अभियान में अगले 3 महीने का हेल्थ कैलेंडर तैयार करने के बाद अभियान से जुड़े दल के सदस्य विभिन्न कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जा रहे हैं. जहां युवाओं को हार्ट अटैक और मोटापे के खतरों की जानकारी दी जा रही है."

कम फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज की वजह से लोगों में बढ़ रहा मोटापा

उन्होंने कहा, बीते दिनों जो सर्वे किया गया उसमें भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे पाए गए जिन्हें कोई ना कोई परेशानी थी. जिसकी वजह है लोगों की बिगड़ी जीवन शैली. लोग जितना भोजन कर रहे हैं उसकी तुलना में उनका फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज बहुत कम है, जिसके कारण लोगों में मोटापा बढ़ रहा है.

इंदौर में यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां के लोग खानपान को प्राथमिकता देते हैं लेकिन नियमित एक्सरसाइज और डायबिटीज के खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं. लिहाजा अब एक लाख लोगों पर फिर इसी तरह का सर्वे किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजी जाएगी. वहीं शहर के विभिन्न अस्पतालों में ऐसे लोगों के इलाज की व्यवस्था भी होगी. जिनका फिलहाल स्वास्थ्य शिविरों में निशुल्क जांच एवं परीक्षण किया जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

OBESITY PROBLEM INDORECENTRAL LAB HEAD DR VINEET KOTHARIMP DIABETES HEALTH CAMPHEART ATTACK RISK IN MP YOUTHINDORE HEALTH SURVEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश की डायल-112 सेवा में 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप, सरकारी फैक्ट चेक ने सामने रख दी सच्चाई

सतपुड़ा की वादियों के मुरीद हुए शिव-साधना, प्रकृति के बीच बिताया समय, खूब खिंचाई फोटो

छतरपुर पुलिस की राइफल लेकर भागा आरोपी धरा गया, 25 टीमें कर रही थीं 30 हजार के इनामी की तलाश

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.