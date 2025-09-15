ETV Bharat / state

पटना में मिला मेड इन यूएसए लिखा 3 पिस्टल, पंजाब से आया था तस्कर, भैंसिया हुआ गिरफ्तार

पटना : अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने में पटना पुलिस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है. राजधानी में बीते 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाइयां की है. एक तरफ जहां पंजाब से अवैध हथियार लेकर बिहार में सप्लाई करने आए तस्कर को दबोच लिया, वहीं दूसरी ओर कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधी सूरज उर्फ भैंसिया को मुंबई के ठाणे से गिरफ्तार कर पटना ले आई है. इन दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

हथियार तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल और मैगजीन बरामद : पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़े की गली स्थित एक गेस्ट हाउस में एक संदिग्ध व्यक्ति ठहरा हुआ है, जो हथियारों की सप्लाई में शामिल है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी की और मौके से पंजाब के फतेहगढ़ कठुनंगन जिला अमृतसर निवासी जयकरण प्रीत सिंह को दबोच लिया.

विदेशी पिस्टल बरामद : पुलिस ने उसके पास से तीन अत्याधुनिक पिस्टल बरामद किए, जिन पर मेड इन यूएसए अंकित है. इसके अलावा सात मैगजीन और पांच खोखा (कारतूस के खाली खोल) भी मिले हैं. पूछताछ में पता चला कि जयकरण प्रीत सिंह इससे पहले भी अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुका है और इस बार वह पटना में डिलीवरी करने आया था.

पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा (ETV Bharat)

''जयकरण प्रीत सिंह एक सक्रिय हथियार तस्कर है, जो लंबे समय से पंजाब से हथियार मंगाकर बिहार और आसपास के राज्यों में सप्लाई करता रहा है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है. हालांकि जिस कमरे से इसे पकड़ा गया है उस कमरे में और दो-तीन लोग थे जिनकी जांच की जा रही है. वहीं जयकरण प्रीत सिंह के बैग से ही भारी मात्रा में यह पिस्तौल और मैगजीन बरामद किया गया है.''- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना