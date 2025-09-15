ETV Bharat / state

पटना में मिला मेड इन यूएसए लिखा 3 पिस्टल, पंजाब से आया था तस्कर, भैंसिया हुआ गिरफ्तार

एक तरफ बिहार में आपराधिन घटनाएं हो रही हैं. वहीं दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी जारी है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

USA MADE PISTOL RECOVER IN PATNA
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने में पटना पुलिस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है. राजधानी में बीते 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाइयां की है. एक तरफ जहां पंजाब से अवैध हथियार लेकर बिहार में सप्लाई करने आए तस्कर को दबोच लिया, वहीं दूसरी ओर कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधी सूरज उर्फ भैंसिया को मुंबई के ठाणे से गिरफ्तार कर पटना ले आई है. इन दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

हथियार तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल और मैगजीन बरामद : पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़े की गली स्थित एक गेस्ट हाउस में एक संदिग्ध व्यक्ति ठहरा हुआ है, जो हथियारों की सप्लाई में शामिल है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी की और मौके से पंजाब के फतेहगढ़ कठुनंगन जिला अमृतसर निवासी जयकरण प्रीत सिंह को दबोच लिया.

विदेशी पिस्टल बरामद : पुलिस ने उसके पास से तीन अत्याधुनिक पिस्टल बरामद किए, जिन पर मेड इन यूएसए अंकित है. इसके अलावा सात मैगजीन और पांच खोखा (कारतूस के खाली खोल) भी मिले हैं. पूछताछ में पता चला कि जयकरण प्रीत सिंह इससे पहले भी अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुका है और इस बार वह पटना में डिलीवरी करने आया था.

Patna SSP Kartikeya K Sharma
पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा (ETV Bharat)

''जयकरण प्रीत सिंह एक सक्रिय हथियार तस्कर है, जो लंबे समय से पंजाब से हथियार मंगाकर बिहार और आसपास के राज्यों में सप्लाई करता रहा है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है. हालांकि जिस कमरे से इसे पकड़ा गया है उस कमरे में और दो-तीन लोग थे जिनकी जांच की जा रही है. वहीं जयकरण प्रीत सिंह के बैग से ही भारी मात्रा में यह पिस्तौल और मैगजीन बरामद किया गया है.''- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

मोस्ट वांटेड सूरज उर्फ भैंसिया मुंबई के ठाणे से धराया : इधर, दूसरी बड़ी सफलता पटना पुलिस को उस समय हाथ लगी जब कई वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी सूरज उर्फ भैंसिया को पुलिस टीम ने मुंबई के ठाणे से गिरफ्तार कर लिया. सूरज पर पटना और आसपास के जिलों में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, वह पटना में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद अक्सर फरार हो जाता था और महाराष्ट्र के ठाणे में छिपकर रह रहा था.

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी, जिसने तकनीकी इनपुट और निगरानी के आधार पर मुंबई में छापेमारी की. वहां से सूरज को गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया है.

''अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस लगातार गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रही है ताकि राजधानी में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे.''- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

ये भी पढ़ें :-

पटना :अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ तीन युवक गिरफ्तार

Patna Crime : ऑटो में किया सफर, ड्राइवर ने मांगा किराया तो तान दी पिस्टल

For All Latest Updates

TAGGED:

अमेरिका की पिस्टल पटना में मिलाअपराधी भैंसिया गिरफ्तारPATNA NEWSPATNA POLICE ARRESTED BHAINSIYAUSA MADE PISTOL RECOVER IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.