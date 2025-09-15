पटना में मिला मेड इन यूएसए लिखा 3 पिस्टल, पंजाब से आया था तस्कर, भैंसिया हुआ गिरफ्तार
Published : September 15, 2025 at 7:35 PM IST
पटना : अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने में पटना पुलिस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है. राजधानी में बीते 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाइयां की है. एक तरफ जहां पंजाब से अवैध हथियार लेकर बिहार में सप्लाई करने आए तस्कर को दबोच लिया, वहीं दूसरी ओर कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधी सूरज उर्फ भैंसिया को मुंबई के ठाणे से गिरफ्तार कर पटना ले आई है. इन दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.
हथियार तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल और मैगजीन बरामद : पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़े की गली स्थित एक गेस्ट हाउस में एक संदिग्ध व्यक्ति ठहरा हुआ है, जो हथियारों की सप्लाई में शामिल है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी की और मौके से पंजाब के फतेहगढ़ कठुनंगन जिला अमृतसर निवासी जयकरण प्रीत सिंह को दबोच लिया.
विदेशी पिस्टल बरामद : पुलिस ने उसके पास से तीन अत्याधुनिक पिस्टल बरामद किए, जिन पर मेड इन यूएसए अंकित है. इसके अलावा सात मैगजीन और पांच खोखा (कारतूस के खाली खोल) भी मिले हैं. पूछताछ में पता चला कि जयकरण प्रीत सिंह इससे पहले भी अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुका है और इस बार वह पटना में डिलीवरी करने आया था.
''जयकरण प्रीत सिंह एक सक्रिय हथियार तस्कर है, जो लंबे समय से पंजाब से हथियार मंगाकर बिहार और आसपास के राज्यों में सप्लाई करता रहा है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है. हालांकि जिस कमरे से इसे पकड़ा गया है उस कमरे में और दो-तीन लोग थे जिनकी जांच की जा रही है. वहीं जयकरण प्रीत सिंह के बैग से ही भारी मात्रा में यह पिस्तौल और मैगजीन बरामद किया गया है.''- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना
मोस्ट वांटेड सूरज उर्फ भैंसिया मुंबई के ठाणे से धराया : इधर, दूसरी बड़ी सफलता पटना पुलिस को उस समय हाथ लगी जब कई वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी सूरज उर्फ भैंसिया को पुलिस टीम ने मुंबई के ठाणे से गिरफ्तार कर लिया. सूरज पर पटना और आसपास के जिलों में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, वह पटना में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद अक्सर फरार हो जाता था और महाराष्ट्र के ठाणे में छिपकर रह रहा था.
सूरज कुमार उर्फ़ भैंसिया जो चौक थाना कांड संख्या 164/18 में वांछित था, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) September 15, 2025
जिसमें वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान करते हुए उक्त अभियुक्त को ठाणे (महाराष्ट्र) से… pic.twitter.com/lVmENkm2dg
एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी, जिसने तकनीकी इनपुट और निगरानी के आधार पर मुंबई में छापेमारी की. वहां से सूरज को गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया है.
''अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस लगातार गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रही है ताकि राजधानी में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे.''- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना
