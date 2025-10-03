ETV Bharat / state

बंगाणा में डूबने से 2 सगी बहनों समेत तीन बच्चियों की मौत, खड्ड में बैग धोने गई थीं मासूम

"पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारण स्पष्ट होंगे. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है." - सुरेंद्र शर्मा, एएसपी ऊना

ऊना: जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है. मामला वीरवार का है. जब सनहाल खड्ड में डूबने में दो सगी बहनों समेत तीन बच्चियों की मौत हो गई. बच्चियों के शव ग्रामीणों को खड्ड में पानी की सतह पर तैरते हुए मिले. जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों मासूमों को मृत करार दिया.

एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि उपमंडल बंगाणा के तहत बल्ह पंचायत के परनोलियां सनहाल की रहने वाली 13 से 14 साल की तीन बच्चियों की खड्ड में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है. इनमें से दो सगी बहनें हैं और तीसरी बच्ची उनकी सहेली है. मृतक बच्चियों की पहचान 14 वर्षीय खुशी, 14 वर्षीय सोनाक्षी और 13 वर्षीय कोमल के रूप में हुई है. सोनाक्षी और कोमल सगी बहनें थी. हादसे के बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

खड्ड में बैग-कपड़े धोने गई थी बच्चियां

एएसपी ऊना ने बताया कि वीरवार को बच्चियां अपने बैग और कपड़े धोने के लिए खड्ड में गई थी. जब काफी देर तक तीनों बच्चियां घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान खड्ड के किनारे एक बच्ची की चप्पल मिली. जिससे लोगों में अनहोनी की आशंका गहरा गई. इसके बाद ग्रामीणों ने जब खड्ड के पानी में देखा तो बच्चियों के शव सतह पर तैरते मिले. ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल थाना कलां पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.