बांधवगढ़ में हाथियों से होगी फ्रेंडशिप, सैटेलाइट कॉलर आईडी से हो रही बिहैवियर स्टडी

बांधवगढ़ में हाथियों से होगी फ्रेंडशिप, सैटेलाइट कॉलर आईडी से हो रही बिहैवियर स्टडी
हाथियों के व्यवहार को अध्ययन से आने वाले वक्त में हाथी मानव द्वंद को रोकने में मिलेगी बड़ी मदद. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे सैटेलाइट कॉलर आईडी वाले 3 हाथी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 7:18 PM IST
शहडोल/उमरिया: हाल ही में कान्हा से लाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक जंगली हाथी को स्वतंत्र होकर जंगल में विचरण करने के लिए छोड़ा गया. इस हाथी पर सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाई गई, जिससे उसके हर एक मोमेंट को ट्रेस किया जा सके. दो हाथियों को पहले ही सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर छोड़ा जा चुका है. आखिर सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर छोड़ने से हाथियों के अध्ययन में किस तरह से मदद मिल रही है और अब तक क्या फायदे मिले हैं.
कब-कब किस हाथी को छोड़ा गया
सितंबर में ही कान्हा से लाकर एक हाथी को सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था. इस हाथी को 25 फरवरी 2024 को अनूपपुर जिले में पकड़ा गया था. मानव हाथी द्वंद की गंभीर घटना के घटित होने के बाद इसे पकड़ा गया था और कान्हा में रखा गया था. इससे पहले भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दो हाथियों को सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर छोड़ा गया है. इन दोनों ही हाथियों को मानव हाथी द्वंद को देखते हुए रेस्क्यू किया गया था. उसके कुछ दिन बाद उन्हें सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया.
टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं "इनमें पहले हाथी को 1 नवंबर 2024 और दूसरे हाथी को एक दिसंबर 2024 को सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर छोड़ा गया था. तभी से ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे हैं.
कहां हैं अभी सेटेलाइट वाले हाथी?
जिन दो हाथियों को सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर छोड़ गया वे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अलग-अलग परिक्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं. ये कभी खेतौली तो कभी पनपथा, मगधी में मिलते हैं. फिलहाल इनकी लोकेशन दूसरे वन परिक्षेत्र में मिल रही है. कॉलर नंबर दो सेटेलाइट वाला हाथी मगधी में है और कॉलर नंबर एक पनपथा रेंज में है.
हाथियों के अध्ययन में मिलती है मदद
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हाथियों का गढ़ बन गया है. यहां पर सेटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर इन हाथियों को छोड़ने से किस तरह से अध्ययन में फायदा मिलता है इसको लेकर एक्सपर्ट बताते हैं कि जब एक हाथी को सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाकर छोड़ा जाता है तो उसके हर एक मूवमेंट का पता लगता है. मसलन वह किस वक्त किस सिचुएशन में कहां मूव कर रहा है? कभी वह हाथियों के झुंड में भी मिल जाते हैं.
- अधिकारियों ने टाइगर को पकड़ जमीन पर पटका, गले से खींच निकाली कॉलर आईडी
- नौरादेही में भेड़ियों पर रिसर्च, मध्यप्रदेश में पहली बार भेड़ियों को पहनाया जाएगा रेडियो काॅलर
इससे यह लोकेट होता है कि हाथियों का झुंड किस समय फसलों पर जाता है? किस समय पानी पीने जाता है, किस समय इसे क्या चाहिए होता है? किस सिचुएशन में रहना पसंद करता है? इससे अध्ययन में सहूलियत मिल रही है. इससे हाथियों के हर एक लोकेशन के बारे में पता चलता है और उनके बिहैवियर के बारे में बहुत करीब से जानने को मिलता है. इस अध्ययन से आगामी समय में हाथी मानव द्वंद को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी. हाथियों के बिहैवियर के बारे में जानकर हाथी- मानव द्वंद को भी कम किया जा सकेगा.
बाघों के साथ ही बांधवगढ़ बना हाथियों का गढ़
बता दें उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वैसे तो बाघों का गढ़ है. देश-विदेश से पर्यटक बाघों को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों से यह हाथियों का भी गढ़ बन चुका है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 60 से 70 हाथी हो चुके हैं. 2018 से हाथियों ने यहां परमानेंट रहवास बना लिया है. बड़ी बात यह है कि हाथी भी अब पर्यटक फ्रेंडली हो रहे हैं. पर्यटकों को एक ही जगह पर हाथी और बाघ दोनों के दीदार करने को मिल रहे हैं. बीते सीजन में कई बार ऐसे नजारे देखने को मिले जहां एक ओर हाथी तो दूसरी ओर बाघ देखने को मिल रहे थे.