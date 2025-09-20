ETV Bharat / state

धर्मशाला में 3 दिवसीय मेलो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू, 12 देशों के 200 डेलीगेट पहुंचे, 150 शोध पत्र होंगे प्रस्तुत

धर्मशाला: केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में शुक्रवार को तीन दिवसीय द सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ द मल्टी-एथनिक लिटरेचर ऑफ द वल्र्ड (मेलो) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ. सम्मेलन में भाग लेने मेलो की अध्यक्ष मंजू जैदका विशेष रूप से धर्मशाला पहुंची हैं. तीन दिवसीय कांफ्रेंस में 12 देशों के 200 से अधिक डेलीगेटस आए हैं और इसमें 150 के लगभग शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे.

पत्रकारों से बातचीत में मेलो अध्यक्ष मंजू जैदका ने कहा कि 'हमारा विषय साहित्य होता है, जिस पर जोर दिया जाता है. हर वर्ष साहित्य के अलग-अलग रूप पेश किए जाते हैं. कांफ्रेंस में इस बार का विषय अनुकूलन की चुनौतियां : परंपरा और नवाचार का अंतर्संबंध है. किसी साहित्य का रूपांतर किया जाए तो उसमें बदलाव आते हैं. किसी किताब की कहानी पर फिल्म बनाई जाए, तो उसमें कई बदलाव आते हैं, यह बदलाव क्यों आते हैं, जब इस पर शोधार्थी व विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उनका आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ता है. शोधार्थी इस बारे में चर्चा करते हैं तो उनका व्यक्तित्व निखरता है और उन्हें एक्सपोजर मिलता है, साथ ही सीनियर व जूनियर शोधार्थियों के एक साथ होने से नेटवर्किंग भी हो जाती है, जो कि आज के दौर में बेहद जरूरी है.'