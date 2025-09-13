ETV Bharat / state

सिरसा के होटल में नाबालिग के साथ रेप, ब्यूटी पार्लर में जॉब दिलाने का दिया था झांसा

सिरसा पुलिस ने मानव व्यापार और देह व्यापार में शामिल 3 महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

human trafficking in sirsa
सिरसा में मानव व्यापार और नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 3 गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसाः हरियाणा के फतेहाबाद में एक महिला ब्यूटी पार्लर में काम देने के नाम पर बहला फुसलाकर एक नाबालिग किशोरी को लेकर सिरसा ले आई. वहां महज 10 हजार रुपये में एक व्यक्ति के हाथों में बेच दिया. खरीददार नाबालिग को लेकर बरनाला रोड स्थित होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद किशोरी को बेचने वाली महिला ने खरीददार युवक को ब्लैकमेल करने के लिए षड़यंत्र रचा. पूजा अपने एक साथी के साथ किशोरी को लेकर महिला थाने पहुंची. नाबालिग को अपनी बेटी बताकर खरीददार युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया.

होटल संचालक की भूमिका की हो रही है जांचः पूछताछ के दौरान नाबालिग ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और मामला खुल गया. इसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला पूजा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल उसके साथी मनोज और नाबालिग को खरीदकर दुष्कर्म करने के आरोपी किरत को गिरफ्तार कर लिया. सिरसा के डीएसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी. राजेश कुमार ने कहा कि "कोर्ट में प्रस्तुति के बाद 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. मामले में होटल संचालक और उसके कर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है. जांच के बाद अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी."

होटल में नाबालिग के साथ रेप (Etv Bharat)

कैसे खुला मामलाः डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि "ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल पूजा नाम की महिला ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग को खुद की बेटी बताया और महिला थाना में शिकायत दी. पुलिस को महिला की बातों पर संदेह हुआ तो नाबालिग से अकेले में बातचीत की गई. पूछताछ में किशोरी ने सारे मामले का खुलासा कर दिया. उसने बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का सामान लेने के लिए हिसार गई थी. वह फतेहाबाद की रहने वाली है. हिसार में उसकी मुलाकात पूजा से हुई जो वहां मसाज सेंटर चलाती थी. पूजा ने नाबालिग को ब्यूटी पार्लर का काम दिलवाने का झांसा दिया."

"पुलिस ने तीनों आरोपी को भेजा जेलः डीएसपी ने बताया कि "महिला मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गिरोह चलाती है. कुछ समय पूर्व वह हिसार से सिरसा के मेला ग्राउंड इलाके में आकर रहने लगी. यहीं एक युवक ने महिला को अविवाहित लड़की दिलवाने का प्रस्ताव रखा. दोनों में सौदा 10 हजार रुपये में तय हो गया. महिला पूजा ने फतेहाबाद में रहने वाली किशोरी से संपर्क किया और उसे ब्यूटी पार्लर का काम दिलवाने का झांसा दिया. किशोरी उसके झांसे में आ गई. इसके बाद महिला पूजा अपने एक साथी सहित युवक को लेकर फतेहाबाद में पहुंची. फतेहाबाद से गाड़ी में बैठाकर नाबालिग को साथ लेकर सिरसा आई. यहां युवक किशोरी को बरनाला रोड स्थित होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने नाबालिग किशोरी के बयानों के आधार पर महिला, उसके साथी और दुष्कर्म करने वाले युवक को काबू कर लिया. आज तीनों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया."

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म, स्कूल जा रही थी पीड़िता, शिकायत दर्ज के कुछ ही घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

RAPE WITH MINOR GIRLRAPE IN SIRSAसिरसा में नाबालिग से दुष्कर्मHUMAN TRAFFICKING IN SIRSASIRSA GIRL RAPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.