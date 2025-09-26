ETV Bharat / state

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पर हमले का पुलिस ने किया खुलासा, तीन हमलावर बापर्दा गिरफ्तार

बूंदी: शहर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया. शनिवार 20 सिंतबर की रात लगभग 8 बजे गणगौर होटल के सामने चित्तौड़ रोड अचानक रणभूमि बन गया. कार से उतरे हमलावरों ने लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ वार किए. हमले में अग्रवाल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. कुछ ही पल में हमलावर कार में सवार होकर फरार हो गए.

पुलिस की फिल्मी अंदाज में कार्रवाई: इस हमले के बाद बूंदी एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने विशेष टीमों का गठन किया. लगातार सुरागों की तलाश के बाद पुलिस को 25 सितंबर की सुबह बड़ी सफलता मिली. कोटा रोड पर पुलिस ने चारों ओर से घेरा डालकर अचानक दबिश दी और तीन नकाबपोश हमलावरों को दबोच लिया. पुलिस ने आरोपियों को बापर्दा हिरासत में लेकर सीधे बूंदी पहुंचाया. गिरफ्तार आरोपियों में कोटा निवासी दीपक मेहरा, शुभम गोचर और संदीप मीणा शामिल हैं.