बरेली जा रहे आप के 3 नेता लखनऊ में हाउस अरेस्ट, बोले-अत्याचार हो रहा, सीएम की कुर्सी स्थायी नहीं
आप नेता बोले- बोले डेलिगेशन बरेली जाना चाहता था, तौकीर राजा ने प्रदर्शन कर गलत किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 6:32 PM IST
लखनऊ: आम आदमी पार्टी (AAP) के तीन प्रमुख नेताओं को लखनऊ पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया. पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने वाला था, लेकिन रवाना होने से पहले ही नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया. रुहेलखंड प्रांत प्रभारी सैयद नदीम अशरफ जायसी, अयोध्या प्रांत प्रभारी कैप्टन सरबजीत सिंह मक्कड़ और बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ को पुलिस ने बरेली जाने से रोक दिया.
सैयद नदीम अशरफ जायसी ने बताया कि पार्टी ने बरेली में हाल के प्रदर्शनों और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई की समीक्षा के लिए प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था. इसमें अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और लखनऊ के नेता शामिल थे. लेकिन रविवार शाम से ही पुलिस ने उन्हें घरों से बाहर निकलने से रोक दिया. जबकि हम शांतिपूर्ण ढंग से बरेली जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेना चाहते थे. लेकिन पुलिस ने नजरबंद कर दिया. बरेली में जिस तरह से निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और युवाओं के साथ मारपीट हो रही है, वह संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है.
जायसी ने कहा, “मौलाना तौकीर राजा हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्हें ‘आई लव मोहम्मद’ जैसे मुद्दे पर सड़क पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था. पैगंबर का नाम हमारे लिए अत्यंत पवित्र है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. मैं उस प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता, लेकिन अब बरेली में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी निंदा करता हूं.”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर जायसी ने कहा, “बरेली में लाठीचार्ज के बाद मुख्यमंत्री का बयान बेहद आपत्तिजनक था. यह लोकतंत्र है, यहां कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं होती. जनता जिसे चाहती है, वही राज करता है. मुख्यमंत्री का लहजा लोकतांत्रिक नहीं था. आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार तय करेगी.'
