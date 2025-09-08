ETV Bharat / state

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

लखनऊः एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने राज्य विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 652 में से 643 मंत्रियों की कुंडली खंगाली है. इनमें उत्तर प्रदेश के 53 मंत्री भी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में 53 मंत्रियों में से कुछ को बाद में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. जारी रिपोर्ट में यूपी के सबसे अधिक मंत्री दागी हैं, जबकि कोई मंत्री अरबपतियों की लिस्ट में शामिल नहीं है.

55 फीसदी मंत्रियों पर केस दर्जः दोनों संगठनों ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा 2022 के लिए मुख्यमंत्री सहित 53 मंत्रियों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है. जिसके अनुसार, सबसे अधिक दागी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं. 53 में से 29 मंत्रियों पर केस दर्ज हैं. इनमें से 26 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. यानि कि 55 फीसदी मंत्रियों पर कोई न कोई केस दर्ज है. हालांकि प्रतिशत के मामले में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सबसे अधिक (88 फीसदी) अपराधी मंत्री हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है और यहां मंत्रियों की संख्या भी अन्य राज्यों से अधिक है.

4 मंत्रियों के खिलाफ 7-7 केस दर्जः रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', कपिल देव अग्रवाल और दयाशंकर मिश्र 'दयालु के खिलाफ 7-7 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, दिनेश प्रताप सिंह पर 6, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह 5-5 मुकदमे दर्ज हैं. सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर कोई केस दर्ज नहीं है.

2 महिला मंत्री भी दागीः रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार में 5 मंत्री (9 फीसदी) महिला मंत्री हैं. जिनमें से प्रतिभा शुक्ला और विजयलक्ष्मी पर एक-एक केस दर्ज हैं. बेबी रानी मौर्या, रजनी तिवारी और गुलाब देवी पर कोई केस नहीं दर्ज हैं. यह सभी महिला मंत्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं.