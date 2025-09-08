ETV Bharat / state

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा चुनाव के समय दिए गए विवरण के आधार पर पढ़ें विस्तृत एनालिसिस, साथ ही सूची में देखें पूरा ब्योरा

Etv Bharat
योगी मंत्रिमंडल का ब्यौरा. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read

लखनऊः एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने राज्य विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 652 में से 643 मंत्रियों की कुंडली खंगाली है. इनमें उत्तर प्रदेश के 53 मंत्री भी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में 53 मंत्रियों में से कुछ को बाद में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. जारी रिपोर्ट में यूपी के सबसे अधिक मंत्री दागी हैं, जबकि कोई मंत्री अरबपतियों की लिस्ट में शामिल नहीं है.

55 फीसदी मंत्रियों पर केस दर्जः दोनों संगठनों ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा 2022 के लिए मुख्यमंत्री सहित 53 मंत्रियों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है. जिसके अनुसार, सबसे अधिक दागी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं. 53 में से 29 मंत्रियों पर केस दर्ज हैं. इनमें से 26 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. यानि कि 55 फीसदी मंत्रियों पर कोई न कोई केस दर्ज है. हालांकि प्रतिशत के मामले में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सबसे अधिक (88 फीसदी) अपराधी मंत्री हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है और यहां मंत्रियों की संख्या भी अन्य राज्यों से अधिक है.

यूपी के मंत्रियों की डिटेल.
यूपी के मंत्रियों की डिटेल. (ETV Bharat Gfx)

4 मंत्रियों के खिलाफ 7-7 केस दर्जः रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', कपिल देव अग्रवाल और दयाशंकर मिश्र 'दयालु के खिलाफ 7-7 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, दिनेश प्रताप सिंह पर 6, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह 5-5 मुकदमे दर्ज हैं. सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर कोई केस दर्ज नहीं है.

यूपी के मंत्रियों की डिटेल.
यूपी के मंत्रियों की डिटेल. (ETV Bharat Gfx)

2 महिला मंत्री भी दागीः रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार में 5 मंत्री (9 फीसदी) महिला मंत्री हैं. जिनमें से प्रतिभा शुक्ला और विजयलक्ष्मी पर एक-एक केस दर्ज हैं. बेबी रानी मौर्या, रजनी तिवारी और गुलाब देवी पर कोई केस नहीं दर्ज हैं. यह सभी महिला मंत्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

सबसे अमीर मंत्री मयंकेश्वर और गरीब दानिशः वहीं, एडीआआर की एनलासिस रिपोर्ट के अनुसार, 47 मंत्री करोड़पति और 6 लखपति हैं. सबसे अधिक घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री तिलोई निर्वाचन क्षेत्र से मयंकेश्वर शरण सिंह हैं, जिनके पास 58.07 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जबकि सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री उत्तर प्रदेश विधान परिषद के एमएलसी सदस्य दानिश आजाद अंसारी हैं. जिनका नाम पूरे देश में 10 सबसे कम संपत्ति वाली मंत्रियों की सूची में शामिल हैं. अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश अंसारी ने अपनी संपत्ति 15 लाख 95 हजार घोषित की है. पूरे देश में कम संपत्ति वाली सूची में 9वें स्थान पर दानिश हैं. वहीं, सीएम योगी की संपत्ति 1 करोड़ हैं.

यूपी के मंत्रियों की डिटेल.
यूपी के मंत्रियों की डिटेल. (ETV Bharat Gfx)

मंत्री राकेश सचान पर सबसे अधिक कर्जाः स्वघोषित शपथ पत्र के अनुसार, कुल 34 मंत्रियों ने देनदारियां घोषित की हैं, जिनमें से सबसे अधिक देनदारी भोगनीपुर निर्वाचन क्षेत्र के राकेश सचान की है, जिन पर 8.17 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं. वहीं, शिक्षा की बात करें तो मंत्री राकेश राठौड़ और दिनेश खटीक सबसे कम आठवीं तक पढ़े हुए हैं. वहीं, 16 ग्रेजुएट, 23 पोस्ट ग्रेजुएट, 4 बारहवीं और 2 मंत्री 10वीं पास हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल

कैबिनेट मंत्री-19

राज्य मंत्री -20

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार-14

इसे भी पढ़ें- ADR ने जारी की यूपी चुनाव में वोट शेयर की रिपोर्ट, 47 फीसदी वोट पाकर जीते विधायक

For All Latest Updates

TAGGED:

UP 29 MINISTERS CRIMINALSTWO WOMEN MINISTERS CRIMINALSLIST OF UP MINISTERSUP MINISTER ADR REPORTDETAILS OF UP MINISTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी में विदेशी यजमानों के पूर्वजों को मिल रहा 'मोक्ष', पंडित ऑनलाइन करा रहे तर्पण, भीड़ से बचने के लिए हो रही प्री बुकिंग

बुलंदशहर में 'अनोखी दुनिया' पार्क देख रह जाएंगे दंग, सिरेमिक वेस्ट से है बना, डिज्नीलैंड को देगा टक्कर

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.