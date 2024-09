ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 39 HAS बदले, काजा को मिली पहली महिला SDM - HAS officer transfer in Himachal

Published : 3 hours ago | Updated : 27 minutes ago

काजा मिली नई एसडीएम ( फाइल फोटो )

शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अफसरशाही में बड़ा फेरबदल किया है. शुक्रवार को देर रात 29 HAS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं. इसके मुताबिक डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के अतिरिक्त निदेशक जितेंद्र सांजटा को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग का अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है. अतिरिक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला सुषमा वात्स को सचिव हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग का नया जिम्मा सौंपा गया है. वे योगेश चौहान को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगीं. अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के अतिरिक्त निदेशक नीरज गुप्ता को अब अतिरिक्त निदेशक, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला में नियुक्ति दी गई है. इसी तरह से एसडीएम धीरा, जिला कांगड़ा राकेश कुमार शर्मा को उपायुक्त, हमीरपुर का सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) की अतिरिक्त निदेशक ईशा को कार्यकारी निदेशक, एचपी राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला लगाया गया है. वहीं, मनोज कुमार अपने आगे की नियुक्ति आदेशों के लिए कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करेंगे. इन अधिकारियों की भी ट्रांसफर प्रदेश सरकार ने एचपी राज्य विद्युत नियामक आयोग, शिमला की सचिव छवि नांटा को संयुक्त सचिव, एचपी लोक सेवा आयोग शिमला नियुक्त किया गया है. वहीं, अतिरिक्त निदेशक, पं. जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चंबा पूजा चौहान को एसपीवी धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड जिला कांगड़ा में महाप्रबंधक (कार्मिक) लगाया गया है. वे सुरेन्द्र कुमार कटोच को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगी. इसी तरह से उपमंडल अधिकारी (नागरिक), शिलाई, जिला सिरमौर सुरेन्द्र मोहन को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), कुमारसैन, जिला शिमला की नई जिम्मेवारी दी गई है. वे कृष्ण कुमार शर्मा के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, जो अपने आगे के पदस्थापन आदेशों के लिए कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करेंगे. वहीं, मंडी में मंडल आयुक्त की सहायक आयुक्त समृतिका को उपमंडल अधिकारी (सिविल), बल्ह, नेरचौक, जिला मंडी में तैनाती दी गई है. उनको विशाल शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया गया है जो अपने आगे के पदस्थापन आदेशों के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे. रजिस्ट्रार, अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेरचौक, जिला मंडी अमर नेगी को उपमंडल अधिकारी (सिविल) सुंदरनगर, जिला मंडी के लिए तबादला किया गया है. इसके अतिरिक्त उपमंडल अधिकारी (नागरिक) चुराह, तिस्सा, जिला चंबा शशि पाल शर्मा को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), भोरंज, जिला हमीरपुर नियुक्त किया गया है. ये HAS अधिकारी भी हुए इधर-उधर नगर निगम, सोलन, की अतिरिक्त आयुक्त डॉ प्रियंका चंद्रा को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पच्छाद, सराहन, जिला सिरमौर भेजा गया है. वहीं, नगर निगम मंडी के अतिरिक्त आयुक्त विकास शर्मा को अतिरिक्त आयुक्त, पालमपुर, जिला कांगड़ा लगाया गया है.

उपायुक्त सोलन के सहायक आयुक्त विवेक शर्मा को सहायक आयुक्त, उपायुक्त, नाहन, जिला सिरमौर भेजा गया है. उपायुक्त नाहन जिला सिरमौर के सहायक आयुक्त गौरव महाजन को सहायक आयुक्त, उपायुक्त, सोलन का नया दायित्व सौंपा गया है. उपमंडल अधिकारी (नागरिक), भोरंज, जिला हमीरपुर संजय कुमार को महाप्रबंधक, एचपी कौशल विकास निगम, शिमला के पद पर नियुक्त किया गया है. वह नरेश कुमार के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, जो अपने आगे की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करेंगे. वहीं, संयुक्त निदेशक, डीओ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस डॉ. भुवन शर्मा को संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, शिमला लगाया गया है. इन अधिकारियों को यहां मिली नियुक्ति जिला सिरमौर के तहत नाहन के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सलीम आजम को उप-मंडल अधिकारी (नागरिक), धीरा, जिला कांगड़ा लगाया गया है. इसी तरह से सहायक आयुक्त, उपायुक्त हमीरपुर पवन कुमार को संयुक्त निदेशक, मत्स्य पालन, मुख्यालय बिलासपुर के लिए ट्रांसफर किया गया है. उपमंडल अधिकारी (नागरिक), निचार, जिला किन्नौर बिमला देवी को संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, सोलन नियुक्त किया गया है. इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह-तहसीलदार, कमरऊ, जिला सिरमौर मयंक शर्मा को उप-आवासीय आयुक्त हिमाचल भवन, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किया गया है. वहीं वर्तमान में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही अर्शल्या शर्मा को उप-मंडल अधिकारी (नागरिक), बाल चौकी, जिला मंडी, लगाया गया है. इसी तरह से वर्तमान में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही शिखा को उपमंडल अधिकारी (सिविल), काजा, जिला लाहौल और स्पीति लगाया गया है. वह हर्ष अमरेंद्र सिंह के स्थान पर नियुक्त की गई हैं जो अपने आगे की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे. सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह-तहसीलदार, पूह, जिला किन्नौर, कुलवंत सिंह पोटन को उपमंडल अधिकारी (सिविल), राजगढ़, जिला सिरमौर, के पद पर नियुक्त किया गया है. ये नियुक्ति राज कुमार के स्थान पर मिली है जो अपने आगे की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सुंदरनगर, जिला मंडी गिरीश सुमरा को संयुक्त निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिंदरनगर, जिला मंडी में तैनाती दी गई है जो मनीष चौधरी को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगे. उपमंडल अधिकारी (नागरिक), जुब्बल, जिला शिमला राजीव कुमार सांख्यान को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), नाहन, जिला सिरमौर की जिम्मेवारी दी गई है. उपमंडल अधिकारी (नागरिक), बाली चौकी, जिला मंडी मोहन लाल को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), कोटखाई, जिला शिमला नियुक्त किया गया है जो तहसीलदार, कोटखाई को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगे. इसी तरह से उपमंडल अधिकारी (नागरिक), करसोग जिला मंडी राज कुमार को उप मंडल अधिकारी (नागरिक), नालागढ़, जिला सोलन के पद पर नियुक्त किया गया है. वह दिव्यांशु सिंघल, आईएएस के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं जो अपनी आगे की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करेंगे. वहीं, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मंडी नरेंद्र सिंह को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (फ्लाइंग स्क्वाड) के पद पर नियुक्त किया गया है. ये भी पढ़ें: हिमाचल में 5 IAS अधिकारियों की हुई ट्रांसफर, जानिए किस को कहां मिली पोस्टिंग

दिव्यांशु सिंघल, आईएएस के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं जो अपनी आगे की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करेंगे. वहीं, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मंडी नरेंद्र सिंह को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (फ्लाइंग स्क्वाड) के पद पर नियुक्त किया गया है. ये भी पढ़ें: हिमाचल में 5 IAS अधिकारियों की हुई ट्रांसफर, जानिए किस को कहां मिली पोस्टिंग

