बिहार पथ निर्माण विभाग को मिले दो दर्जन से ज्यादा इंजीनियर, यहां देखिए नाम - ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT BIHAR

बिहार पथ निर्माण विभाग में 29 अभियंताओं की नई पोस्टिंग की गई है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो गई है.

ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT BIHAR
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 11:01 AM IST

पटना: बिहार पथ निर्माण विभाग में दो दर्जन से अधिक इंजीनियरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. पथ निर्माण विभाग में कुल 29 अभियंताओं की नई पोस्टिंग की गई है. इसमें अभियंता प्रमुख की नई पोस्टिंग भी शामिल है.

जारी हुई अधिसूचना: सोमवार को देर शाम जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अभियंता प्रमुख शैलेंद्र कुमार को तकनीकी परीक्षा कोषांग निगरानी विभाग में भेज दिया गया है, जबकि मुख्य अभियंता दक्षिण एनएच उपभाग उमाकांत रजक को अभियंता प्रमुख विशेष सचिव कार्य प्रबंधन बनाया गया है.

विजय कुमार को मिली दोहरी जिम्मेदारी: वहीं, मुख्य अभियंता विजय कुमार को मुख्य अभियंता संविदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है. विजय कुमार पथों के संधारण का भी कामकाज देखेंगे. विजय कुमार को मुख्य अभियंता अनुश्रवण बनाया गया है.

राजकुमार को मुख्य अभियंता दक्षिण की जिम्मेदारी: वहीं, उदय कुमार दास को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में मुख्य अभियंता बनाया गया है, जबकि राजकुमार को मुख्य अभियंता दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई है. मुख्य अभियंता संविदा प्रबंधन कमल किशोर प्रसाद को कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभारी अभियंता प्रमुख मुख्यालय बनाया गया है.

सुनील कुमार सुमन सभालेंगे पर्यटन विभाग: संजय भारती को प्रभारी मुख्य अभियंता दक्षिण एनएच उपभाग की जिम्मेदारी दी गई है.वहीं, उमाशंकर प्रसाद को मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग की जिम्मेदारी दी गई है. सुनील कुमार सुमन को पर्यटन विभाग में मुख्य अभियंता बनाया गया है.

इन इंजीनियर का हुआ यहां तबादला: इसके अलावा अमलेश्वर प्रसाद सिंह का अधीक्षण अभियंता पर्यटन विभाग में तबादला किया गया है, जबकि अधीक्षण अभियंता अहमद हुसैन को प्रभारी मुख्य अभियंता उत्तर एनएच उपभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

पथ निर्माण विभाग बिहार29 इंजीनियरों की नियुक्तिAPPOINTMENT OF 29 ENGINEERSPATNA NEWSROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT BIHAR

