बनारस में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 29 गिरफ्तार; डीमैट अकाउंट के नाम पर ऐसे करते थे फ्रॉड

डीसीपी क्राइम सरवन टी ने बताया कि यह सभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट के नाम पर ठगी करते थे.

बनारस में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़.
बनारस में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 2:40 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 2:55 PM IST

वाराणसी: शहर में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने वाले 29 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें एक महिला भी शामिल हैं. यह कार्रवाई वाराणसी के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई. साइबर सेल सहित थाना लक्सा और सिगरा के संयुक्त अभियान में अब तक की यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है.

डीसीपी क्राइम सरवन टी ने बताया कि यह सभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट के नाम पर ठगी करते थे. इसके अलावा लोगों को ऑनलाइन इंवेस्टमेंट के अलग-अलग टिप्स देने के नाम पर फ्रॉड वीडियो और गलत टिप्स भेजकर क्यूआर कोड और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अलग-अलग तरीके से पैसे ऐंठते थे. साइबर पुलिस ने दो कॉल सेंटर में की छापेमारी की थी. दोनों जगहों से अंतरराज्यीय गैंग के 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

कैसे करते थे ठगी: डीसीपी क्राइम ने बताया कि एंजल कंपनी में डीमैट अकाउंट खुलवाने के नाम करते फ्रॉड किया जाता था. इनके पास से 54 मोबाइल फोन, लैपटॉप और भारी मात्रा में चेकबुक बरामद किया है. गैंग के 29 सदस्य में एक महिला कर्मचारी भी गिरफ्तार है.

गैंग के एक कर्मचारी के दो से तीन फेक नाम रखते थे, ताकि लोग भ्रम में रहें. फेक नाम से ही लोगों को कॉल किया जाता था. अलग-अलग राज्यों से 27 साइबर कंप्लेन का गैंग से सीधा कनेक्शन सामने आया है. 27 शिकायत में 31 लाख से अधिक रुपए की ठगी की जा चुकी है.

डीमैट खाते के नाम से ठगी: पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह लोग कॉल करने के बाद लोगों को भी यही बताते थे, कि आपका शेयर मार्केट में मुनाफा करने के लिए हम एक्सपर्ट के तौर पर आपके लिए काम करेंगे. डीमैट अकाउंट खुलवाकर उसमें पैसा जमा करवाते थे और शेयर में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट में पैसे डलवाने के बाद उस अकाउंट को बंद करके सारा पैसा विड्रॉ कर लिया करते थे. इसके अलावा लोगों को ऑनलाइन तरीकों से ठगते थे.

सुपर बॉस अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं: डीसीपी क्राइम ने बताया कि एनसीआरबी के टोटल 27 कंप्लेंट उनके पोर्टल पर दर्ज हुई थी. जिनमें उनकी संलिप्तता मिली है. इस गैंग के सदस्य दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पश्चिम भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहे थे. इन सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है.

इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उनकी तलाश की जा रही है. डीसीपी ने बताया कि इनके पास से अलग-अलग आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ नेपाल का भी सिम कार्ड बरामद हुआ है. किसके जरिए क्या फ्रॉड हुआ है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

दो-ढाई साल से चल रहा था खेल: यह लोग दो-ढाई साल से वाराणसी में फ्रॉड वाले कॉल सेंटर चला रहे थे. यह लोग डीमैट अकाउंट खोलने के नाम पर कॉल सेंटर चला रहे थे, ओरिजिनल नाम के बाद वर्किंग नाम अलग लेकर बात करते थे. यह लोग दक्षिण भारत के लोगों के साथ घुल-मिलकर उनका डीमैट अकाउंट और अन्य चीजें खोलने के नाम पर, शेयर में निवेश के नाम पर पैसे ठगते थे.

गिरफ्तार युवकों में ज्यादातर ग्रेजुएट: पकड़े गए लोगों में अधिकतर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं. इसके अलावा बीएससी के छात्र भी हैं. इंजीनियरिंग से जुड़े छात्रों को लेकर भी जांच की जा रही है. माना जा रहा है, कि बेरोजगारी और ज्यादा मुनाफे की लालच में ऐसी चीजें की जा रही थी.

