शिवपुरी: नगर पालिका शिवपुरी इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बन गई है. पिछले 3 महीने से नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने को लेकर उनके खिलाफ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के पार्षदों ने मोर्चा खोल रखा है. इतना ही नहीं इन सभी 29 पार्षदों ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बगीचा सरकार में जाकर कसम उठाई कि जब तक नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को पद से नहीं हटा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे. मान्यता है कि कसम पूरी न होने पर संबंधित व्यक्ति कोढ़ का शिकार हो जाता है.

बताना जरूरी है कि 29 पार्षदों ने वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष शिवपुरी गायत्री शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव की एप्लीकेशन भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर को सौंपी है. जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अगस्त सोमवार की तारीख निर्धारित की है. जबकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा किसी भी कीमत पर नगर पालिका अध्यक्ष को बदलने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में अब पार्षद कसम खाकर न केवल फंसते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि मंदिर की प्रथा के अनुसार उन्हें कोढ़ की बीमारी होने का डर सता रहा है.

हनुमान मंदिर में पार्षदों ने किया सुंदरकांड (ETV Bharat)

आसान नहीं नजर आ रही है नगर पालिका अध्यक्ष को उसकी कुर्सी से हटाने की कवायद

मान्यता है कि शिवपुरी जिले की करेरा तहसील में मौजूद प्रसिद्ध बगीचा सरकार वाले प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में अगर कोई व्यक्ति झूठी कसम खाता है तो उसे कोढ़ हो जाता है. 29 पार्षद जोश में कसम तो खा बैठे लेकिन अब नगर पालिका अध्यक्ष को उसकी कुर्सी से हटाने को लेकर उनकी राह आसान नजर नहीं आ रही है. क्योंकि पार्टी पदाधिकारी ने नगर पालिका अध्यक्ष को कुर्सी से हटाने के लिए साफ तौर पर इंकार कर दिया है. 23 अगस्त को इस मामले को लेकर एक बार फिर अपनी कसम को दोहराते हुए इन सभी पार्षदों ने इसी हनुमान मंदिर पर पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ किया. साथ ही उन्होंने पार्टी पदाधिकारी को चेतावनी जारी करते हुए सामूहिक त्यागपत्र की बात कह दी है.

बगीचा सरकार पर पार्षदों ने किया सुंदरकांड (ETV Bharat)

सिंधिया का भी दखल देने से इनकार, दिन-ब-दिन गरमाता जा रहा है मामला

यह मामला न केवल राजनीतिक खींचतान का विषय बन गया है बल्कि यह नाराज पार्षद इस मामले को लेकर सिंधिया दरबार में भी पहुंचे थे. जहां सिंधिया ने आपसी सहमति बनाने की बात कहते हुए नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को कुर्सी से हटाने के मामले से पल्ला झाड़ लिया. केंद्रीय मंत्री अपने करीबी नेताओं को यह मामला सुलझाने की हिदायत दे चुके हैं, बावजूद इसके यह मामला शांत होने की जगह दिन-ब-दिन गरमाता जा रहा है.

बगीचा सरकार में शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की ली शपथ (ETV Bharat)

पार्टी ने भी कर लिया है किनारा

3 साल की अवधि पूरा हो जाने के बाद शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 29 नाराज पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की एप्लीकेशन कलेक्टर को सौंपते हुए उन्हें पद से हटाने की अपील की है. इस मामले में पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं हटाने जा रही है. ऐसे में ये पार्षद धर्मसंकट में फंस गए हैं और कसम पूरी नहीं होने पर कोढ़ की बीमारी होने का डर सताने लगा है.

पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के पार्षद हैं एक साथ

वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को हटाने के लिए भाजपा समेत कांग्रेस के पार्षद भी एक साथ एक मंच पर लामबंद होकर गायत्री शर्मा को कुर्सी से हटाने की वकालत कर रहे हैं. इन पार्षदों का आरोप है कि पिछले 3 साल में शिवपुरी नगर पालिका में जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है उतना पूरी नगर पालिका परिषद के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ है.

भ्रष्टाचार के मामले में ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ हो चुकी है FIR

नगर पालिका परिषद शिवपुरी में मौजूद कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने जब इस मामले की शिकायत करते हुए भ्रष्टाचार के मामले उजागर किया तो यहां कार्यरत एक सब इंजीनियर सहित एक इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं इस मामले में इंजीनियरों के साथ ठेकेदार की मिलीभगत भी उजागर हुई है और उसके खिलाफ भी पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है.

सद्बुद्धि के लिए बगीचा सरकार पर सुंदरकांड

भाजपा पदाधिकारियों द्वारा दी गई समझाइश के बावजूद बागी पार्षद शनिवार को एक बार फिर से करैरा में बगीचा सरकार के दरबार में पहुंचे. वहां उन्होंने भाजपा नेताओं और संगठन को सद्बुद्धि देने की कामना से सुंदरकांड का पाठ करते हुए अपने निर्णय पर अडिग रहने की प्रार्थना की.

पार्षदों ने कई भ्रष्टाचार के मामले किए हैं उजागर, अब 25 अगस्त पर सब की निगाहें

इन पार्षदों ने नगर पालिका शिवपुरी में कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है. यहां तक कि एक पेंशन घोटाला भी सामने रखकर मामले की जांच की मांग की है. इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित है, ऐसे में सबकी निगाहें 25 अगस्त पर टिकी हैं.