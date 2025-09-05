UP में PET परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, दिल्ली-NCR से चलेंगी 286 स्पेशल बसें

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में होने वाली पीईटी (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा) में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. सरकार ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को विशेष इंतजाम करने के आदेश दिए हैं. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर व आसपास के इलाकों से यूपी के विभिन्न जिलों में जाने के लिए बसों का विशेष संचालन किया जा रहा है.

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, शासन ने प्रत्येक जिले से संबंधित डाटा यूपीएसआरटीसी को उपलब्ध करा दिया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि किस जिले से कितने अभ्यर्थी किस जिले में परीक्षा केंद्रों तक जाएंगे. इस आधार पर परिवहन निगम ने दिल्ली-एनसीआर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर क्षेत्र से बड़ी संख्या में बसों की तैनाती की है.

दिल्ली में यहां से चलेंगी बसेंः दिल्ली के कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां के साथ-साथ गाजियाबाद के कौशांबी डिपो, हापुड़, बुलंदशहर, सिकंदराबाद और गौतमबुद्ध नगर से सीधे परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए बसें लगाई गई हैं. परीक्षार्थियों के लिए कुल 286 आरक्षित बसें तैयार की गई हैं. इन बसों के रूट व समय सारणी इस प्रकार तय की गई है कि अभ्यर्थी समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें.

यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि यह बसें शुक्रवार शाम से ही संचालन के लिए लगा दी गई हैं, जो कि निर्धारित समय पर रवाना होंगी और परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को वापस दिल्ली-एनसीआर तक पहुंचाएंगी.