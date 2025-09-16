सरायकेला में 2800 किलो मादक पदार्थों का विनष्टीकरण, गृह मंत्रालय की निगरानी में चला अभियान
सरायकेला के आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगभग 2800 किलो मादक पदार्थ का निस्तारण किया गया.
Published : September 16, 2025 at 4:40 PM IST
सरायकेला: केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मंगलवार को देशभर में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का विनष्टीकरण अभियान चलाया गया, जिसकी निगरानी सीधे गृह मंत्रालय स्तर से की गई. इसी क्रम में सरायकेला जिले के सिनी मोड़ स्थित आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में करीब 2800 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया.
यह मादक पदार्थ झारखंड के विभिन्न जिलों से पिछले सात महीनों में बरामद किया गया था. झारखंड नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने जानकारी दी कि इस अभियान में 300 किलो गांजा, लगभग 2500 किलो डोडा और अन्य मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है.
आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में गांजा, डोडा और अन्य ड्रग्स नष्ट
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 25 किलो अफीम को ट्रीटमेंट कर राजकीय अफीम फैक्ट्री गाजीपुर भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरे अभियान के दौरान सरकार की सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया. इस मौके पर सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुनायत, एनसीबी के सब जोनल डायरेक्टर राणा प्रताप यादव, सिनी ओपी प्रभारी राजेंद्र कुमार, कंपनी के प्लांट हेड आशीष सिंह और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कई पदाधिकारी मौजूद रहे.
जब्त किए गए मादक पदार्थ को किया गया नष्ट
बता दें कि आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड झारखंड का एकमात्र बायो एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, जहां सरकारी मानकों के तहत वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण किया जाता है. इससे पहले जनवरी माह में भी यहां झारखंड के विभिन्न जिलों से जब्त किए गए मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया गया था.
