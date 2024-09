ETV Bharat / state

हिमाचल में विभिन्न विभागों में हैं क्लर्कों की कमी, इतने उम्मीदवारों को मिली JOA IT के पदों पर तैनाती - JOA IT posting in Himachal

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : 54 seconds ago

उम्मीदवारों को मिली JOA IT के पदों पर तैनाती ( कॉन्सेप्ट इमेज )

शिमला: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य चयन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 28 उम्मीदवारों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी के पदों पर नियुक्ति दी है. इन उम्मीदवारों को तहसील व जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालयों व अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण निदेशालय में जेओए आईटी पदों पर तैनाती दी है. इन उम्मीदवारों को मिली तैनाती नियुक्ति प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को जिन कार्यालयों में नियुक्ति प्रदान की है उसमें सुनाली शर्मा, शीतल शर्मा, ज्योति शर्मा, अंकिता शर्मा, सुनील वर्मा को अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण निदेशालय शिमला में, विशाल ठाकुर को तहसील कल्याण अधिकारी डोडरा क्वार, पंकज भारद्वाज को तहसील कल्याण अधिकारी शिमला, मनीष भारती को जिला कल्याण अधिकारी रिकांगपिओ, सोनाक्षी गुप्ता को तहसील कल्याण अधिकारी इंदौरा, आशु राणा को तहसील कल्याण अधिकारी ज्वालामुखी, अजय सिंह को तहसील कल्याण अधिकारी सलूणी, पुष्पा को तहसील कल्याण अधिकारी बंजार, रोमिल महंत को जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू, हन्नी शर्मा को तहसील कल्याण अधिकारी ननखड़ी, वरूण कुमार को तहसील कल्याण अधिकारी खुंडियां, अजय शर्मा को जिला कल्याण अधिकारी चंबा, संदीप कुमार को तहसील कल्याण अधिकारी बद्दी, अक्षय कुमार को जिला कल्याण अधिकारी सोलन, सिद्धांत राणा को तहसील कल्याण अधिकारी तिस्सा, अनुराधा को तहसील कल्याण अधिकारी कुमारसैन, विनोद कुमार को तहसील कल्याण अधिकारी नालागढ़, अजित सिंह को तहसील कल्याण अधिकारी मूरंग, अजय कुमार को तहसील कल्याण अधिकारी सांगला, प्रियंका को जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू, कमल देव शर्मा को तहसील कल्याण अधिकारी रोहड़ू, अक्षय कुमार भट्ट को तहसील कल्याण अधिकारी चंबा और आरती ठाकुर को जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर कार्यालय में तैनाती दी गई है. सभी अभ्यर्थियों को 1 अक्टूबर तक देनी होगी ज्वाइनिंग

सभी उम्मीदवारों को संबंधित कार्यालयों में 10 दिनों के भीतर 1 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देनी होगी. प्रदेश में कई तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में अभी भी जेओए आईटी की नियुक्ति की दरकार है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर तहसील व जिला कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में जेओए आईटी के उम्मीदवारों को तैनात किया है. अब इनकी तैनाती से यहां पर कामकाज पटरी पर आ सकेगा, लेकिन प्रदेश के कई तहसील व जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में अभी भी क्लर्क की कमी खल रही है. इन कार्यालयों में काम बहुत अधिक है, लेकिन जेओए आईटी के पद खाली होने के कारण इन कार्यालयों में काम काफी प्रभावित हो रहा है. यह मामला प्रदेश सरकार के समक्ष उठता रहा है. ये भी पढ़ें: विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड को लेकर दिया बयान, कहा- बदलते समय के साथ सुधार की जरूरत